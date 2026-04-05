ما قالته واشنطن وطهران بخصوص إنقاذ الطيار الثاني من إيران

- عملية إنقاذ جريئة ومعقدة: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعادة الطيار الثاني المفقود في إيران، واصفاً العملية بأنها من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تمت بواسطة القوات الخاصة الأميركية في عمق الأراضي الإيرانية. - تفاصيل الطيار والعملية: الطيار المصاب كان قادراً على المشي، وشاركت في الإنقاذ عشرات الطائرات، بما في ذلك فريق SEAL 6، مع تحديات كبيرة واجهتها القوات الأميركية، مثل تدمير طائرتين لمنع السيطرة الإيرانية. - ردود الفعل الإيرانية والدولية: وصفت إيران العملية بالفشل، مشيرة إلى تدمير طائرات أميركية، بينما أكد ترامب نجاحها، مشيراً إلى إنقاذ طيارين في عمليتين منفصلتين بأراضٍ معادية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر اليوم الأحد، استعادة الطيار الثاني الذي كان مفقوداً منذ تحطم طائرته الحربية في إيران الجمعة، في ما قال إنها "واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة". وأفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ القوات الخاصة نفذت عملية الإنقاذ في عمق الأراضي الإيرانية. من جانبها، قالت القوات المسلحة الإيرانية إنّها "أفشلت" العملية، مشيرة إلى أنّ الأميركيين استخدموا خلالها مطاراً مهجوراً في جنوب محافظة أصفهان.

في ما يأتي ما نعرفه عن العملية والطيار الذي قالت إيران إنها أسقطت طائرته المقاتلة التي أوضحت واشنطن أنها من طراز "إف-15":

من هو الطيار؟

لم تتوافر أي معطيات تقريباً عن هوية الطيار، لكن ترامب قال إنه "ضابط من أفراد الطاقم" المؤلف من شخصين. والمرجح أنه ملّاح المكلف تشغيل نظام الأسلحة على هذه القاذفة-المقاتلة. وكانت قوات أميركية خاصة قد أنقذت الطيار الأول خلال النهار بعد ساعات من تحطم الطائرة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد في جنوب غرب إيران، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ويخضع الطيارون الأميركيون لتدريب لتفادي الوقوع في الأسر في حال اضطروا للقفز بالمظلة في أراضي العدو، ويتمرّنون على البقاء على قيد الحياة والتخفي عن العدو والمقاومة والفرار. ويعرف ذلك اختصاراً بـ"سيري" (SERE). كما يحملون في بزتهم جهاز إرسال لاسلكي/نظام تحديد المواقع مشفّراً يقوم ببث موقعهم، إضافة إلى الماء والطعام ومواد الإسعاف الأولي ومسدس.

ووفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري، أُصيب الطيار الثاني بعد قفزه من الطائرة، لكنه كان لا يزال قادراً على المشي. وقال ترامب الأحد إنه مصاب "بجروح بالغة" بعدما أعلن أنه "سليم وبخير".

قوات خاصة وطائرات هجومية

قال ترامب الأحد إن عملية الانقاذ شاركت فيها "عشرات الطائرات". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي، أنّ فريق SEAL 6، وهو وحدة نخبة تابعة للبحرية الأميركية تحظى بتدريب عالٍ للمهمات الخطرة، كُلّفت بمهمة إخراج الطيار، بينما ألقت طائرات قنابل وأطلقت النار لإبعاد إيرانيين كانوا موجودين في المكان.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أنّ الطيار أُصيب بجروح بعد عملية القذف من الطائرة، لكنه كان لا يزال قادراً على السير، ما مكّنه من الإفلات من الأَسر والبقاء في الجبال لأكثر من يوم. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنّ القوات الخاصة الأميركية التي كانت تقترب من مكان وجوده، أطلقت النار لإبقاء القوات الإيرانية بعيدة عن الموقع.

وذكرت "نيويورك تايمز" وشبكة "سي بي إس"، أنّ طائرتين كانتا من المفترض أن تنقلا الطيار ومنقذيه إلى مكان آمن، علقتا في قاعدة مهجورة في إيران من دون توضيح أسباب ذلك، ما اضطرّ القوات الأميركية إلى تدميرهما لمنع الإيرانيين من السيطرة عليهما. وبعد ذلك، استخدمت القوات الأميركية ثلاث طائرات أخرى لنقل عناصرها.

ولم يعلّق البيت الأبيض ووزارة الحرب (البنتاغون) بعد على طلب وكالة فرانس برس الحصول على تعليق. وقال ترامب إنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عند الخامسة بعد عصر الاثنين بتوقيت غرينتش.

"فشل ذريع"

في المقابل، قال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، إنّ "ما يسمى عملية الانقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان بذريعة استعادة طيار طائرة جرى إسقاطها، كانت فشلاً ذريعاً"، وأشار إلى "تدمير طائرتَي نقل عسكريتَين من طراز سي-130، ومروحيّتين من طراز بلاك هوك".

وكان "مقر خاتم الأنبياء" تحدث في وقت سابق عن إسقاط ثلاث طائرات أميركية. ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط، لم يُقتل أي جندي أميركي ولم يؤسر في إيران، لكن 13 عسكرياً قضوا في ضربات وحوادث في الكويت والسعودية والعراق. وأكد ترامب في منشوره "نجاح عملية إنقاذ طيار شجاع آخر، أمس"، مضيفاً أنه لم يجرِ الكشف عن الأولى لتجنّب تعريض مهمة الإنقاذ الثانية للخطر.

وقال "هذه المرة الأولى (...) التي يُنقذ فيها طيّاران أميركيان في عمليتَين منفصلتَين، في أراضٍ معادية"، وبثت وسائل إعلام حكومية صوراً لحطام متفحّم متناثر في منطقة صحراوية، بينما كان الدخان لا يزال يتصاعد منه. من جانبها، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" بأنّ الضربات التي نُفذت خلال عملية الإنقاذ أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في جنوب غرب إيران، من دون تحديد ما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.

وقارنت وسائل إعلام إيرانية بين العملية الأخيرة ومشاهد حطام الطائرات الأميركية، بعملية "مخلب النسر" التي نفذها الجيش الأميركي عام 1980، وكانت محاولة غير ناجحة لإنقاذ الرهائن في سفارة واشنطن في طهران. وأثناء انسحاب القوات، تحطمت مروحيتان عسكريتان في صحراء طبس جنوب شرق طهران بعد احتكاكهما، ما أسفر عن مقتل ثمانية عسكريين.

(فرانس برس، العربي الجديد)