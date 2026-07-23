ما بعد انتخاب خليل الحية رئيساً لحماس: واقع معقد تعيشه الحركة

- انتخابات حماس وقيادتها الجديدة: فوز خليل الحية برئاسة حماس بعد منافسة مع خالد مشعل يعكس التزام الحركة بالعمل المؤسسي واحترام آليات الشورى رغم التحديات الأمنية والسياسية، خاصة بعد اغتيال قيادات بارزة. - التحديات السياسية والاستهداف الإسرائيلي: تواجه حماس استهدافاً إسرائيلياً مستمراً وتعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. انتخاب الحية يعزز مركزية غزة في القرار ويؤكد تمسك الحركة بدورها كمقاومة سياسية. - التحديات المستقبلية والكارثة الإنسانية: تتعامل القيادة الجديدة مع الكارثة الإنسانية في غزة وتداعيات الحرب، مع التركيز على صياغة دور الحركة كحزب سياسي ومفاوضات حول السلاح والموظفين دون نزع السلاح.

أسدلت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الستار عن انتخاباتها الداخلية بفوز خليل الحية برئاستها على حساب رئيس الحركة الأسبق خالد مشعل بعد جولتين من الانتخابات لم يحسم أي منهما الجولة الأولى منهما لمصلحته. وجاء الإعلان عن فوز الحية مغايراً لبعض التوقعات التي رجحت عودة مشعل لقيادة حماس في ظل الواقع الذي تعيشه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فقدت فيهما الحركة عدداً لا بأس به من القيادات التاريخية لها.

وشكل اغتيال رئيس المكتب السياسي الأسبق إسماعيل هنية، ومن بعده يحيى السنوار وصالح العاروري، بالإضافة إلى غالبية قيادات "كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة وتحديداً محمد الضيف ومحمد السنوار، ضربات غير مسبوقة من الناحية الزمنية. وعاشت الحركة تاريخياً عدداً من الأزمات كانت من أبرزها اعتقالات طاولت مؤسسيها في فترة انتفاضة الحجارة عام 1987، مروراً بالإبعاد إلى قرية مرج الزهور، جنوبي لبنان، وما تعرضت له من صدام مع السلطة الفلسطينية عام 1996.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه القيادة الجديدة لحماس في ظل الظروف الراهنة؟ كيف أثرت اغتيالات القيادات التاريخية على بنية الحركة وقدرتها على اتخاذ القرار؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لكن المشهد حالياً، ومنذ عام 2023 وفي أعقاب حرب الإبادة، يبدو مغايراً تماماً، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الحركة وقياداتها ويسعى لاغتيال أكبر عدد ممكن من قياداتها في ظل تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتسعى حركة حماس منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء حالة الإبادة، في ظل تمسك الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاحها وسلاح فصائل المقاومة الفلسطينية كشرط أساسي لإعادة الإعمار، من دون الحديث عن الانسحاب حالياً.

وبشكل يومي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات وكوادر ميدانية فاعلة في الذراع العسكرية لحركة حماس، فضلاً عن عمليات تحريض ضد الحية وقيادات من الجناح السياسي للحركة.

سعيد: انتخاب رئيس الحركة جرى عبر عملية شورية ديمقراطية، تعكس التزام الحركة بلوائحها الداخلية ومؤسساتها

وفشلت جميع المساعي الدبلوماسية التي شهدتها الفترة الزمنية الممتدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في وقف حرب الإبادة، إذ أعاد الاحتلال انتهاك الاتفاق آلاف المرات، فضلاً عن مواصلة قضم الأراضي والتوسع.

سعيد: ترسيخ العمل المؤسسي

تعليقاً على ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، عبد الجبار سعيد، إن "إنجاز الحركة انتخابات رئاسة مكتبها السياسي في هذه المرحلة يحمل دلالة أساسية تتمثل في حرصها على ترسيخ العمل المؤسسي واحترام آليات الشورى في اختيار قيادتها، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الحركة والشعب الفلسطيني". وأوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "انتخاب رئيس الحركة جرى عبر عملية شورية ديمقراطية، تعكس التزام الحركة بلوائحها الداخلية ومؤسساتها"، مشيراً إلى أن حسم النتيجة بفارق صوت واحد فقط بين الحية ومشعل يؤكد طبيعة التنافس الداخلي، من دون أن يؤثر في وحدة الحركة أو تماسكها.

وبحسب عضو المكتب السياسي للحركة، فإن الحية حصل على 35 صوتاً مقابل 34 صوتاً لمشعل بفارق صوت وحيد في جولة الإعادة التي جرت مطلع الأسبوع الجاري، ليتولى بشكل فعلي قيادة الحركة في الدورة الحالية. وأكد أن الانتخابات الحالية تشكل دورة استكمالية حتى نهاية عام 2026، على أن تُجرى انتخابات جديدة وفق النظام الداخلي للحركة متى توفرت الظروف الطبيعية، بما يضمن استمرار تداول المسؤولية عبر المؤسسات التنظيمية وآلياتها القانونية.

ورجح سعيد أن تجري الانتخابات المقبلة للحركة مطلع العام المقبل 2027، في مختلف الأقاليم، بحيث يتم اختيار قادة الأقاليم ورئيس جديد للحركة، في حال توفرت الظروف لإجرائها، مشيراً إلى أن حماس حرصت على إنجاز هذا الاستحقاق القيادي رغم حرب الإبادة والتجويع اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون في قطاع غزة، وما تشهده الضفة الغربية من انتهاكات متواصلة. وأكد أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف يعكس قوة المؤسسة الداخلية للحركة، لافتاً إلى أنه لم يكن هناك فراغ قيادي، إذ تولى مجلس قيادي خماسي إدارة شؤون الحركة خلال المرحلة الماضية عقب استشهاد رئيس مكتبها السياسي السابق السنوار. وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، فإن منصب رئيس الحركة في غزة الذي كان يشغله خليل الحية سينتقل إلى علي العمودي الموجود في القطاع، والذي تولى منصب نائب رئيس الحركة في أعقاب صعود الحية إلى منصب الرئيس عقب اغتيال السنوار.

الطناني: متانة العمل المؤسسي

بدوره، قال مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أحمد الطناني، إن "إنجاز الانتخابات الداخلية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس يحمل جملة من الدلالات السياسية والتنظيمية المهمة، وفي مقدمتها تأكيد متانة العمل المؤسسي داخل الحركة"، مشيراً إلى أن "احتكام المنافسة بين الحية ومشعل إلى جولتين انتخابيتين يعكس وجود حالة تنافس طبيعية وصحية، جرت وفق الأطر التنظيمية رغم الظروف الأمنية الاستثنائية التي تواجهها الحركة".

وأضاف الطناني لـ"العربي الجديد" أن عدم لجوء الحركة إلى إجراءات استثنائية لتجاوز نظامها الداخلي، رغم ما تتعرض له من ضغوط واستهداف، يمثل مؤشراً على قوة مؤسساتها وقدرتها على إدارة عملية انتقال القيادة بصورة سلسة ومنظمة. ورأى أن انتخاب الحية "يحمل دلالة أخرى تتمثل في تأكيد مركزية قطاع غزة في صناعة القرار داخل الحركة، وهي مركزية تعود إلى الجذور التاريخية لتأسيس حماس وانطلاقها من القطاع، قبل أن تتعزز بصورة أكبر بعد سيطرتها على غزة وتطور بنيتها التنظيمية والسياسية والعسكرية، وصولاً إلى تولي الشهيد إسماعيل هنية رئاسة المكتب السياسي".

الطناني: القيادة الجديدة تواجه استحقاقات داخلية معقدة، في مقدمتها إعادة تموضع الحركة بعد انتقالها من موقع إدارة قطاع غزة إلى دور سياسي مختلف

واعتبر الطناني أن هذه المركزية أصبحت اليوم هدفاً مباشراً للحرب الإسرائيلية، التي تسعى إلى تفكيك البنية الوطنية الفلسطينية في غزة، وفي قلبها حركة حماس باعتبارها قوة سياسية ومقاومة، مشيراً إلى أن انتخاب الحية يمثل رسالة تمسك بهذا الدور ورفض محاولات استهدافه. ولفت إلى أن اختيار الحية، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الحركة في غزة، ثم قاد مكتبها السياسي في القطاع وترأس وفدها المفاوض، يعكس تقديراً للدور الذي لعبته غزة وقياداتها في مسيرة الحركة، ولا سيما خلال حرب الإبادة وما سبقها من محطات نضالية.

وأوضح أن القيادة الجديدة تواجه استحقاقات داخلية معقدة، في مقدمتها إعادة تموضع الحركة بعد انتقالها من موقع إدارة قطاع غزة إلى دور سياسي مختلف، قد يقترب من قيادة المعارضة الفلسطينية، وهو ما يتطلب إعادة تنظيم العلاقة مع أي ترتيبات حكم انتقالية، بما في ذلك لجنة التكنوقراط، وصياغة دور الحركة بوصفها حزبا سياسيا خارج إطار السلطة التنفيذية، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات السياسية المقبلة، وفي مقدمتها ملف الانتخابات الفلسطينية ومستقبل النظام السياسي.

ويُعد الحية الرئيس الخامس للحركة على صعيد المكتب السياسي بعد كل من موسى أبو مرزوق وخالد مشعل وإسماعيل هنية ويحيى السنوار، وكان قد شغل منصب نائب رئيس الحركة في غزة ورئيسها بعد اغتيال السنوار، إلى جانب توليه ملف المفاوضات في أعقاب حرب الإبادة.

مخاض طويل

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم، إن انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس جاء بعد مخاض طويل أعقب اغتيال رئيس الحركة السابق يحيى السنوار، مشيراً إلى أن الحركة أدارت المرحلة الانتقالية عبر مجلس قيادة مؤقت ضم عدداً من قياداتها، قبل أن تنجز الاستحقاق الانتخابي في ظروف أمنية غير مسبوقة، وسط الملاحقة الإسرائيلية لقياداتها في الداخل والخارج.

وثائق خطة مجلس السلام لنزع سلاح حركة حماس

وأضاف إبراهيم لـ"العربي الجديد" أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف يعكس حيوية البنية التنظيمية للحركة وقدرتها على الحفاظ على مؤسساتها، رغم الضربات التي تعرضت لها واغتيال عدد كبير من أعضاء مكتبها السياسي وقياداتها العسكرية.

إبراهيم: التحدي الأول أمام القيادة الجديدة يتمثل في التعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعيات الحرب

وأشار إلى أن حسم النتيجة بفارق صوت واحد بين الحية ومشعل يؤكد وجود تنافس داخلي طبيعي، ولا يعكس انقساماً في الرؤية أو البرنامج السياسي، لافتاً إلى أن البرامج الأساسية للمرشحين متقاربة، وأن قرارات الحركة تُتخذ عبر مؤسساتها الشورية، وليس بقرار منفرد من رئيس المكتب السياسي.

ورأى أن التحدي الأول أمام القيادة الجديدة يتمثل في التعامل مع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على إنهاء تداعيات الحرب، في ظل استمرار العدوان وتعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مراحله اللاحقة، بما يشمل الانسحاب، وإعادة الإعمار، والتعافي. وأوضح أن المفاوضات لا تزال تواجه عقبات، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالموظفين ومستقبل السلاح، مشيراً إلى أن الحركة ما زالت تتمسك برؤيتها باعتبارها حركة مقاومة، وأن الحديث يدور حول مقاربات وصيغ مختلفة للتعامل مع هذا الملف، وليس القبول بنزع السلاح بصيغته المطروحة.