ما أسباب احتجاج قيس سعيّد أمام سفير الاتحاد الأوروبي؟

- استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، قيساب بيرون، للاحتجاج على تجاوزات دبلوماسية تتعارض مع الأعراف المتعارف عليها، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية. - أشار الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي إلى أن الانزعاج قد يكون ناتجًا عن تصرفات دبلوماسية غير ملائمة، وربما تتعلق بالمعارضة التونسية أو إضرابات الجوع للسجناء السياسيين. - أكد العبيدي أن أي تحرك دبلوماسي يجب أن يتم وفقًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن المعلومات المحرجة قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية.

أكد الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك عدة أسباب وراء استدعاء الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس سفير الاتحاد الأوروبي في تونس قيساب بيرون إلى قصر قرطاج، وإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية أمس، فقد تولى سعيّد إبلاغ سفير الإتحاد الأوروبي "احتجاجا شديد اللّهجة إزاء عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة".

وأوضح العبيدي أن سعيّد "يبدو أنه منزعج، وهذا الانزعاج قد يكون جراء تصرف أي دبلوماسي، سواء كان سفيرا أو حتى عنصرا في السفارة، واستدعاه ليبلغه بأنه يقوم بما يتنافى والأعراف الدبلوماسية، ففي بلد الإقامة يتولى السفراء جمع المعلومات لبلدانهم لتعزيز آليات التعاون والشراكة وحتى عند وجود أي مخاطر تهدد بلدانهم، ولكن كل ذلك يجب أن يتم في حدود معينة، أي وفق النواميس الدبلوماسية والاتفاقيات المعمول بها كاتفاقية (فيينا)، التي تضبط الإطار وتحدد آليات التعاون الدبلوماسي".

وأضاف المتحدث أن بيان رئاسة الجمهورية "لم يتطرق إلى تفاصيل وفحوى الحوار، ولكن الرئيس عبر عن انحراف بنواميس العمل الدبلوماسي"، مؤكدا أن السفير "يؤدي رسالة ويطبق سياسة بلاده، وفي حال عدم الاتفاق مع سياسة البلد يتم إعلامه بذلك لتبليغ بلاده بالأمر"، مبينا أنه يتولى في هذه الحالة إبلاغ وزارة الخارجية ببلده، لأن أي سفير لا يقوم بأي خطوة إلا بتعليمات من بلده.

ولفت إلى أنه عندما شغل منصب سفير كانت تأتيه مذكرات عمل من وزارة الخارجية لمتابعة أي ملف أو للقيام بعمل ما، مؤكدا أن أي عمل يجب أن يخضع لتأطير من البلد الأصلي لكي تكون السلطات الرسمية على علم بذلك، ولكي يكون أي تحرك دبلوماسي يراعي عدة جوانب ومصالح محددة، مشيرا إلى أنه، حسب رأيه ووفق قراءته الخاصة لهذا اللقاء، فإنه يبدو أن ما أغضب قيس سعيد ودفعه لاستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي "قد تكون له علاقة بالمعارضة في تونس، وإضرابات الجوع التي يخوضها بعض السجناء السياسيين، وربما يكون السفير قد اتصل بجهات ليست على نهج السلطة نفسه، أو أيضا ربما يتعلق بعمل مجلس نواب الشعب مؤخرا".

وأوضح المصدر ذاته أن "بعض المعلومات تحرج السلطة وأحيانا المجتمع المدني الأوروبي، والذي يتولى بدوره مؤاخذة الدولة التي تبلغ السفارة في ذلك البلد لأنها لم تقم بدورها أو توفر بعض المعلومات كما يجب، وربما ما يحرج تونس قد يكون مصدر معلومات للشركاء الدبلوماسيين فيتحرون عن الأمر، إذ لا يكفي أن تكون هناك أعراف دبلوماسية للتعبير عن الرضا عما تفعله أي دولة، ففي الأصل رئيس الجمهورية محق، ولكن في الشكل يحتاج الأمر إلى نقاش".