ماهر فلحوط يفارق الحياة داخل سجون "الحرس الوطني" في السويداء

- وصول جثمان ماهر فلحوط والشيخ رائد المتني إلى المستشفى الوطني في السويداء بعد وفاتهما أثناء احتجازهما من قبل "الحرس الوطني"، مما أثار صدمة واستياء في الأوساط الدينية والاجتماعية. - حملة اعتقالات شنتها "الحرس الوطني" طالت شخصيات بارزة، بينهم المتني، الذي كان له دور في "المجلس العسكري"، مما أثار تساؤلات حول الخلافات الداخلية. - بيان "الحرس الوطني" برر الاعتقالات بمؤامرة مزعومة دون تقديم أدلة، مما زاد من الشكوك والاحتقان الشعبي، مع دعوات لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

أكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" وصول جثمان ماهر فلحوط إلى المستشفى الوطني في مدينة السويداء جنوب سورية، مساء الثلاثاء، بعد أيام من اعتقاله مع الشيخ رائد المتني على يد مجموعات تطلق على نفسها اسم "الحرس الوطني" وهي تشكيل حديث يرتبط بالشيخ حكمت الهجري، المرجعية الروحية لطائفة الموحدين الدروز. وكان جثمان المتني قد وصل إلى المستشفى صباح اليوم ذاته.

وبحسب المصادر، فإن ماهر فلحوط والشيخ رائد المتني توفيا بعد احتجازهما لأيام عدّة لدى المجموعة نفسها، في حادثتين أثارتا صدمة في الأوساط الدينية والاجتماعية داخل المحافظة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمتني تظهر عليها آثار تعذيب واضحة، ما زاد من حالة الاستياء الشعبي.

وكان عناصر "الحرس الوطني" قد شنّوا، ليل السبت الماضي، حملة اعتقالات طاولت نحو عشرة شخصيات معروفة في السويداء، بينهم الشيخ رائد المتني، الذي كان قد كُلّف سابقاً من الشيخ حكمت الهجري بمهام مرتبطة بحفظ الأمن والدفاع عن حقوق الأهالي. ويُعدّ المتني أحد أبرز المسؤولين في "المجلس العسكري" الذي تشكّل عقب سقوط النظام أواخر العام الماضي؛ ما جعل اعتقاله من مجموعة كان جزءاً منها أمراً يثير العديد من التساؤلات حول عمق الخلافات داخل هذا التشكيل الوليد.

وتداول ناشطون مقطع فيديو مسرّباً يوثّق تعرّض المتني للإهانة أثناء احتجازه، إذ ظهر وهو يتعرض لحلق لحيته وشاربيه وسط شتائم من العناصر، في مشاهد أثارت موجة غضب عارمة بين أبناء الطائفة. وضمّت قائمة المعتقلين كلاً من: الشيخ رائد المتني، عاصم أبو فخر، غاندي أبو فخر، ماهر فلحوط، حسام زيدان، زيدان زيدان، وعلم الدين زيدان. وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" بأن عائلة زيدان تُعتبر من أخوال القيادي ليث البلعوس.

ونشر ما يُسمى "الحرس الوطني" بياناً برّر فيه حملة الاعتقالات بالقول حينها إنها جاءت على خلفية "مؤامرة" مزعومة، اتُّهم فيها عدد من الأشخاص بالتنسيق مع حكومة دمشق وجهات خارجية لتنفيذ خرق أمني داخل المحافظة. ورغم أن البيان تحدث عن احتمال تمهيد ذلك لهجوم على السويداء، إلا أنه لم يقدّم أي أدلة ملموسة، وفق ما يؤكده ناشطون ومراقبون محليون عبّروا عن شكوك واسعة تجاه الرواية المطروحة. وتأتي وفاة الشيخ رائد المتني وماهر فلحوط خلال احتجازهما لتزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لكشف ملابسات ما جرى ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طاولت شخصيات بارزة في المحافظة.