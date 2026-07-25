- ماليزيا تلتزم بسياسة عدم الاعتراف بإسرائيل، حيث أكد وزير الدفاع الماليزي أن بلاده تمنع دخول الإسرائيليين وتحقق في مزاعم دخولهم، في إطار قضية شبكة "نتورك سكول" في فورست سيتي. - واشنطن استدعت السفير الماليزي احتجاجاً على موقف ماليزيا من إسرائيل، بينما أكد وزير الخارجية الماليزي أن هذه السياسة ليست جديدة، وأنها جزء من سياسة الهجرة الراسخة. - أعضاء في الكونغرس الأميركي طالبوا بمراجعة العلاقات مع ماليزيا ووقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، احتجاجاً على خطة ماليزيا لتعقب وترحيل الإسرائيليين.

قال وزير الدفاع الماليزي، داتوك سري محمد خالد نور الدين، اليوم السبت، إن قرار بلاده منع دخول الإسرائيليين يتسق مع سياستها الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل، مؤكداً أن ماليزيا ستواصل التمسك بهذا الموقف، وأن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تنفيذ هذه السياسة.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما) عن الوزير قوله إن جميع الوكالات الأمنية في البلاد تجري تحقيقاً شاملاً في مزاعم دخول إسرائيليين إلى ماليزيا، على خلفية قضية شبكة المدارس "نتورك سكول" في فورست سيتي. وأضاف محمد خالد، في تصريحات صحافية أدلى بها عقب اجتماع حزبي في مدينة جوهور باهرو، أن "سياستنا كانت دائماً واضحة، فنحن لا نسمح للإسرائيليين بدخول البلاد".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الماليزي رداً على أسئلة بشأن طرد إسرائيليين من البلاد، ودعوات أطلقها أعضاء في الكونغرس الأميركي إلى وقف تمويل برنامج التدريب العسكري والتعليم الدولي (IMET) المخصص لماليزيا، وهو برنامج يتيح للطلاب العسكريين من الدول الحليفة والصديقة فرص التعليم والتدريب في المؤسسات العسكرية الأميركية. وقال محمد خالد: "سياستنا ببساطة هي أننا لا نعترف بدولة إسرائيل. وإذا أراد أعضاء الكونغرس تقديم مثل هذه المطالب، فهذا شأن بينهم وبين حكومتهم".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، استدعت واشنطن السفير الماليزي لديها، محمد شهرول إكرام يعقوب، احتجاجاً على موقف بلاده من إسرائيل، وفق ما أكدته وسائل إعلام ماليزية رسمية، نقلاً عن وزير الخارجية محمد حسن. وأوضح حسن أن السفير أبلغ وزارة الخارجية الأميركية بأن سياسة ماليزيا الراسخة بعدم الاعتراف بإسرائيل ليست جديدة، مضيفاً: "هذه كانت دوماً سياسة ماليزيا. ولا تعترف سياسة الهجرة لدينا بدولة إسرائيل أو بالكيان الصهيوني. هذا موقفنا دائماً".

أخبار واشنطن تستدعي سفير ماليزيا بسبب إسرائيل

كيف بدأت القصة؟

وأوّل أمس الخميس، دخل شخص مزدوج الجنسية ماليزيا، باستخدام جواز سفره الأميركي، وبعد التحقيق تبيّن أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضاً، فطُلب منه المغادرة، على ما أكدته وكالة "برناما" الماليزية، نقلاً عن وزير الخارجية محمد حسن.

وبدأت القصة، إثر خضوع شبكة سكول، وهي مجتمع "رحالة رقميين" أسسه المستثمر الأميركي بالاجي سرينيفاسان في ماليزيا، للتدقيق بعدما قال مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إنها تضم مشاركين من إسرائيل. وأعقب ذلك تحقيق لسلطات الهجرة بشأن الشبكة، فتبين للسلطات أن جميع المشاركين فيها يحملون وثائق سفر سارية المفعول. ومع ذلك، أغلقت السلطات الشبكة في نهاية المطاف يوم الثلاثاء الماضي.

وفي أعقاب ما سبق، أرسل ثمانية أعضاء في الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، عبروا فيها عن غضبهم إزاء خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لتعقب أي أشخاص إسرائيليين في بلاده وترحيلهم على الفور. وحثوا الخارجية الأميركية على مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وماليزيا، داعين وزارة الخارجية إلى وقف تمويل برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، ما لم يُتراجع عن هذا القرار في غضون 15 يوماً.

(أسوشييتد برس، رويترز)