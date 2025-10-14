ماليزيا تعلن حضور ترامب توقيع "اتفاق السلام "بين كمبوديا وتايلاند

14 أكتوبر 2025
وزير الخارجية الماليزي محمد حسن مؤتمر صحافي كوالالمبور 11/7/2025 (رويترز)
وزير الخارجية الماليزي محمد حسن خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور، 11 يوليو 2025 (رويترز)
قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، اليوم الثلاثاء، إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحضر مراسم توقيع اتفاق سلام بين تايلاند وكمبوديا خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا. وكان التوتر بين تايلاند وكمبوديا أفضى في يوليو/ تموز إلى اشتباكات مسلّحة هي الأعنف منذ عقود، وأدت إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً، ونزوح نحو 300 ألف آخرين.

واتفق الطرفان بوساطة من الرئيس الأميركي على وقف إطلاق نار، بعد اشتباكات استمرت خمسة أيام. لكنهما يتبادلان منذ ذلك الحين الاتهامات بخرق الهدنة، وقال الوزير محمد حسن، خلال مؤتمر صحافي في كوالالمبور، إنّ دونالد ترامب "يتطلع إلى أن يشهد التوقيع على اتفاق السلام بين تايلاند وكمبوديا".

دبابات تايلاندية في شاشوينغساو، 25 يوليو 2025 (ليليان سوانرومبا/فرانس برس)
تايلاند ـ كمبوديا: حرب حدودية باسم المعابد

ويتوقع مشاركة ترامب في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تعقد في العاصمة الماليزية من 26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 28 منه. وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه إنه رشح ترامب لنيل جائزة نوبل للسّلام مؤكداً أنه اعتمد "دبلوماسية خلاقة" لوقف الاشتباكات. من جهته، قال رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، الأسبوع الماضي، إنّه تلقى رسالة من الرئيس الأميركي يُعرب فيها عن رغبته في أن يتوصل البلدان المتخاصمان إلى حل التوتر بينهما.

(فرانس برس)

