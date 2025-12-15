ماليزيا تعلن تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان إلى 22 ديسمبر

- تأجل اجتماع وزراء خارجية آسيان إلى 22 ديسمبر لمعالجة النزاع بين تايلاند وكمبوديا، بناءً على طلب تايلاند، وسط استمرار الاشتباكات المسلحة بين البلدين. - فرضت تايلاند حظر تجول في إقليم ترات بعد امتداد القتال إلى المناطق الساحلية، بينما دمرت القوات التايلاندية جسراً كمبودياً، متهمةً كمبوديا بقصف بنية تحتية مدنية. - رغم اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة ترامب، تستمر الاشتباكات، مع تأكيد تايلاند على الحل الدبلوماسي بشرط وقف كمبوديا للعمليات القتالية أولاً.

قالت وزارة خارجية ماليزيا إن اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي كان مقرراً عقده، غداً الثلاثاء، تأجل إلى 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاجتماع، الذي يهدف إلى معالجة النزاع بين تايلاند وكمبوديا، تأجل بناء على طلب تايلاند.

وأعلنت تايلاند حظر تجول في إقليم ترات بجنوب شرق البلاد، أمس الأحد، مع امتداد القتال مع كمبوديا إلى أماكن ساحلية في منطقة حدودية متنازع عليها، وذلك بعد يومين من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين اتفقا على وقف القتال. ولجأ البلدان إلى حمل السلاح عدة مرات هذا العام منذ مقتل جندي كمبودي في مناوشات وقعت في مايو/ أيار، مما أدى إلى تجدد صراع أدى إلى نزوح مئات الآلاف على جانبي الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية، الأميرال سوراسانت كونجسيري، في مؤتمر صحافي في بانكوك، بعد إعلان حظر التجول: "بشكل عام، هناك اشتباكات مستمرة" منذ أن أكدت كمبوديا مجدداً انفتاحها على وقف إطلاق النار السبت. وأضاف أن تايلاند منفتحة على حل دبلوماسي، لكن "على كمبوديا أن توقف العمليات القتالية أولاً قبل أن نتمكن من التفاوض".

وقالت القوات التايلاندية، السبت، إنها دمرت جسراً تستخدمه كمبوديا لإيصال أسلحة ثقيلة وعتاد آخر إلى المنطقة، وشنّت عملية استهدفت مدفعية كانت متمركزة بشكل مسبق في مقاطعة كوه كونج الساحلية في كمبوديا. واتهمت كمبوديا تايلاند بقصف بنية تحتية مدنية. ويشمل حظر التجول الذي فرضته تايلاند خمسة أحياء في إقليم ترات المجاور لكوه كونغ، باستثناء جزيرتي كوه تشانغ وكوه كود السياحيتين. وفرض الجيش في وقت سابق حظر تجول في إقليم ساكيو في شرق البلاد، ولا يزال سارياً.

وتبادلت تايلاند وكمبوديا إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة عند نقاط عديدة على حدودهما الممتدة لمسافة 817 كيلومتراً منذ الاثنين الماضي، في بعض من أعنف المعارك منذ اشتباك استمر خمسة أيام في يوليو/ تموز، وانتهى بوساطة من ترامب وماليزيا. وقال ترامب إنه تحدث إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال في تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت يوم الجمعة، وإنهما اتفقا على "وقف إطلاق النار" كلياً. وتعهد أنوتين، السبت، بمواصلة القتال "حتى نشعر بأن أرضنا وشعبنا لن يتعرضا لمزيد من الأذى والتهديدات". وقال متحدث باسم البيت الأبيض، في وقت سابق، إن ترامب يتوقع من الطرفين احترام الالتزامات، و"سيحاسب أي شخص عند الضرورة لوقف القتل وضمان السلام الدائم".

(رويترز، العربي الجديد)