ماكرون يمدّد نفوذه إلى ما بعد 2027 بتعيين مقرّبين في مواقع بارزة

- شهدت فرنسا تعيينات مثيرة للجدل في مؤسسات يُفترض أن تكون مستقلة، حيث اختار الرئيس ماكرون شخصيات قريبة منه أو من اليمين، مما أثار انتقادات من أحزاب اليسار حول تهديد استقلالية المؤسسات. - تعيين فرنسوا نويل بوفيه مدافعاً عن الحقوق أثار اعتراضات بسبب مواقفه المتشددة في قضايا الهجرة وحقوق النساء، ودعمه من أصوات اليمين في مجلس الشيوخ أثار تساؤلات حول التفاهمات السياسية. - تعرض ماكرون لانتقادات لاستخدامه المكثف لسلطة التعيين، حيث يرى النقاد أن هذه التعيينات تفتقر إلى الاستقلالية، مما يبرز تحديات الديمقراطية الفرنسية.

أضاف تعيين فرنسوا نويل بوفيه، في 21 يوليو/ تموز الحالي، مدافعاً عن الحقوق، على رأس الهيئة المستقلة المكلفة صون الحريات ومكافحة التمييز، اسماً رابعاً إلى سلسلة اختار فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيات قريبة منه أو من اليمين لرئاسة أربع من أبرز المؤسسات التي يُفترض أن تعمل باستقلال عن السلطة التنفيذية. في السياق، بدأ الأمين العام السابق للرئاسة إيمانويل مولان مهامه حاكماً للمصرف المركزي الفرنسي مطلع يونيو/ حزيران الماضي، وانتقلت وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان إلى رئاسة ديوان المحاسبة في فبراير/ شباط الماضي، فيما كان ماكرون قد سمّى رئيس الجمعية الوطنية السابق ريشار فيران رئيساً للمجلس الدستوري في فبراير/ شباط 2025. ولن تنتهي مهام أي من المسؤولين الأربعة بانتهاء الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة للرئيس ماكرون في ربيع العام المقبل.

اعتراضات على بوفيه

وأثار آخِرُ هذه التعيينات اعتراضات واسعة على اختيار بوفيه للمهمة الجديدة، بسبب مواقف متشددة اتخذها في عدد من القضايا الأساسية التي تقع في صلب اختصاص المدافع عن الحقوق. إذ أيّد في ملف الهجرة، تشديد شروط منح تصاريح الإقامة، وإجراءات إبعاد الأجانب، وتقليص نطاق المساعدة الطبية الحكومية المتاحة لبعض الأجانب. وفي قضايا حقوق النساء والحريات الفردية، عارض إتاحة الإنجاب بمساعدة طبية لجميع النساء، وزواج المثليين، وامتنع عن التصويت لإدراج حرية اللجوء إلى الإجهاض في الدستور. وبعد هذه المواقف، هو اليوم مسؤولٌ عن حماية حقوق الأجانب في تعاملهم مع الإدارة الفرنسية، والنظر في الشكاوى المتعلقة بتجاوزات قوات الأمن، ومكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس أو التوجه الجنسي.



رينيه دوزيير: ثلاثة من التعيينات الأربعة تندرج ضمن ما يسمّيه "إساءة لاستخدام السلطة" من قِبَل الرئيس الفرنسي

وسعى بوفيه إلى الرد على هذه الاعتراضات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوانين في الجمعية الوطنية منتصف الشهر الحالي، قبيل تثبيته في منصبه. وقال إن كثيراً مما قيل عنه "مبالغ فيه"، ووعد بممارسة مهمته "باستقلال تام"، مستنداً إلى عمله محامياً، ومعتبراً أن الدفاع يقوم على مقاومة التعسّف وأن مهمة مدافع الحقوق خاضعة للمنطق نفسه، وذكّر بأنه دافع في البرلمان عن نص يتعلق بكرامة المساجين. لكنه تمسّك بتحفظه على مسألتَي إدراج حرية اللجوء إلى الإجهاض في الدستور، ونطاق العلاجات التي تشملها المساعدة الطبية للأجانب. ولم تمنع هذه الإجابات نحو 60 جمعية ونقابة، من بينها "منظمة أطباء العالم" و"غرين بيس فرنسا" و"إس أو إس عنصرية"، من اعتبار مسيرته ومواقفه متناقضة مع ما يتطلّبه المنصب. وبعد أيام، استمعت إليه لجنة القوانين في مجلس الشيوخ، قبل فرز أصوات اللجنتين معاً وترجيح أصوات اليمين في المجلس كفته، ما قاد إلى تعيينه بـ43 صوتاً مؤيداً مقابل 39 معارضاً. وتبلغ مدة ولايته ست سنوات، من دون إمكان تجديدها أو إقالته خلالها.

وسبق وصول بوفيه إلى منصبه الجديد حديثٌ في الصحافة الفرنسية عن تفاهم بين الرئاسة ومعسكر اليمين المحافظ، المسيطر على مجلس الشيوخ، يدعم بموجبه قسم من أعضاء اليمين تعيين مولان حاكماً للمصرف المركزي الفرنسي، مقابل تعيين بوفيه، الآتي من صفوف اليمين، مدافعاً عن الحقوق. ونفى رئيس كتلة اليمين في المجلس ماتيو دارنو وجود اتفاق من هذا النوع، لكن تعيين بوفيه، بعد أسابيع، وفق الترتيب نفسه الذي تحدثت عنه الصحافة، أبقى المسألة مطروحة وساهم في ربط تعيين رئيس هيئة حماية الحقوق بحسابات وتفاهمات سياسية.

في حديث مع "العربي الجديد"، يرى رئيس "مرصد الأخلاقيات العامة" والنائب الاشتراكي السابق، رينيه دوزيير، أن ثلاثة من التعيينات الأربعة تندرج ضمن ما يسمّيه "إساءة لاستخدام السلطة" من قِبَل الرئيس الفرنسي. ويستثني دوزيير مولان بسبب خبرة الأخير الاقتصادية والمالية، أما اعتراضه على تعيينات فيران ودو مونشالان وبوفيه، فلا يقف عند قربهم السياسي من ماكرون، بل يشمل طريقة استخدام الرئيس صلاحياته في التعيين. امتلاك حق التعيين، في رأيه، لا يعفي ماكرون من مراعاة طبيعة المؤسسات المعنية وما تحتاج إليه من استقلال وكسب ثقة المواطنين، لذلك يقول إن الرئيس "يحترم بتعييناته نص الدستور، لكنه لا يحترم روحه".

وانتقدت أحزاب اليسار ومجموعاتها البرلمانية تعيينات فيران ودو مونشالان ومولان، بسبب قربهم من ماكرون أو انتقالهم مباشرة من مواقعهم في السلطة التنفيذية إلى مؤسسات يُفترض أنها مستقلة عنها. وخلال جلسة الاستماع إلى مولان في مايو/ أيار الماضي، قالت كلير لوجون، النائبة عن حزب "فرنسا الأبية"، إن تعاقب الأسماء المقربة من الرئيس يكشف انغلاق السلطة على نفسها، ويهدد استقلالية مؤسسات تضمن شفافية النقاش العام والديمقراطي. ورأت أن انتقال مولان مباشرة من أمانة الرئاسة إلى مصرف فرنسا يضعف الثقة باستقلالية منصب حاكم المصرف. من جهتها، وصفت النائبة البيئية إيفا ساس استخدام ماكرون سلطة التعيين بأنه "تعسّفي وشبه ملكي".

وتصاعدت اعتراضات أحزاب اليسار بالتوازي مع ترشيح بوفيه وتسميته رسمياً في منصبه الجديد. وخلال جلسة الاستماع في الجمعية الوطنية، واجهته النائبة عن "فرنسا الأبية" غابرييل كاتالا بمواقفه من قضايا مثل الهجرة والإجهاض والإنجاب بمساعدة طبية، وسألته كيف يمكنه السهر على حقوق وحريات سبق أن عارضها عضواً في مجلس الشيوخ. وبعد صدور التعيين، استعاد مسؤولون وأحزاب يسارية هذه المواقف على نطاق واسع، وأضافوا إليها دعوته سابقاً إلى تجريد النائبة الأوروبية ريما حسن من الجنسية الفرنسية. واعتبرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو أن ماكرون وضع على رأس الهيئة المكلفة حماية الحقوق سياسياً أمضى مسيرته في محاربة الحقوق التي بات مسؤولاً عن حمايتها، فيما ذكّر "الحزب الاشتراكي" بأن بوفيه سبق أن أنكر إخضاع الشرطة أشخاصاً من أصول غير أوروبية لعمليات تدقيق في الهوية أكثر من غيرهم، مع أن مكافحة هذا النوع من التمييز تقع في صلب عمل الهيئة التي بات يرأسها.

ولا يحتاج الرئيس الفرنسي، في المناصب الحساسة التي تخضع تعييناتها للرقابة البرلمانية، إلى أغلبية برلمانية تؤيد مرشحه كي يجري تثبيته في موقعه. ومنذ تعديل الدستور عام 2008، لا تستطيع اللجان المختصة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ منع التعيين، إلا إذا بلغت أصوات المعارضين ثلاثة أخماس الأصوات المُدلى بها في اللجنتين، ما يتيح تعيين مرشح صوّت ضده عدد أكبر ممّن أيدوه.

يرصد الصحافي ميكائيل مورو، في كتابه "جلالته يعيّن: تحقيق في سلطة رئاسية مفرطة"، انشغالاً بالتعيينات رافق ماكرون منذ بداية عهده. ويصفه بأنه أكثر رؤساء الجمهورية الفرنسية الخامسة (تأسسيت في عام 1958) اهتماماً بهذه الصلاحية، إذ يقابل شخصياً مرشحين لمناصب كان اختيار شاغليها يُترك سابقاً للوزارات وكبار المسؤولين. ويتابع بعض عمليات الترشيح طوال أشهر. ويضع مورو هذا الاستخدام لسلطة التعيين في سياق أقدم لجأ فيه الرؤساء الفرنسيون إلى التعيينات لمكافأة المقربين أو إحاطة أنفسهم بمسؤولين يشاركونهم النظرة السياسية نفسها، لكنه يرى أن كثافة استخدام ماكرون لهذه الصلاحية وتدخله الشخصي في عمليات الاختيار بلغا مستوىً لم يصل إليه أسلافه.

وعندما اختار ماكرون فيران لرئاسة المجلس الدستوري في فبراير 2025، حصل رئيس الجمعية الوطنية السابق على 39 صوتاً مؤيداً مقابل 58 معارضاً، ومع ذلك، أصبح تعيينه نافذاً، لأن منعه كان يحتاج إلى 59 صوتاً. وسمح امتناع نواب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف عن التصويت بوصوله إلى المنصب بفارق صوت واحد عن عتبة الرفض. ولم يقتصر الاعتراض على نتيجة التصويت أو قرب المرشح من ماكرون، إذ لا يعدّ دوزيير خبرة فيران القانونية كافية لرئاسة مؤسسة تفصل في دستورية القوانين التي يسنّها البرلمان أو يسعى إلى سنّها، وتحمي الحقوق والحريات، وتشرف على الانتخابات والاستفتاءات. وقد دخل فيران المجلس بعضوية تمتد تسع سنوات وتنتهي عام 2034، ما سيبقيه فيه طوال الولاية الرئاسية المقبلة، أياً يكن الاتجاه السياسي الذي ستأتي به انتخابات 2027. وتكمن حساسية هذا التعيين في أنه يضع على رأس المجلس الدستوري شخصية تُعتبر من أشد المقرّبين من ماكرون، قبل ولاية رئاسية قد يصل فيها اليمين المتطرف إلى الحكم. إذا عُرضت على المجلس قوانين تمسّ حقوق الأجانب أو الحريات، فقد يتخذ اليمين المتطرف من قرب فيران من ماكرون مدخلاً للطعن في استقلال المؤسسة وقراراتها، إن قضى المجلس بعدم دستورية بعض تلك القوانين.

ويطرح انتقال دو مونشالان مشكلة من نوع آخر، فقد غادرت الوزارة المعنية بإدارة حسابات الدولة والدفاع عن موازناتها لتترأس المؤسسة المكلفة مراجعة إدارة الأموال العامة، بعدما شاركت في إعداد موازنتي 2025 و2026. وأعلنت بعد تعيينها أنها ستتجنب المشاركة في النقاشات المتعلقة بهاتين الموازنتين، وكذلك الأعمال المتصلة مباشرةً بالملفات التي أشرفت عليها وزيرةً، ما فرض عليها منذ اليوم الأول الابتعاد عن جزء أساسي من عمل ديوان المحاسبة بسبب المنصب الذي غادرته للتو. غير أن امتناعها عن المشاركة في مراجعة هذه الملفات لا يلغي، في رأي دوزيير، المشكلة النابعة من انتقالها المباشر إلى ديوان المحاسبة. فهو لا يشكك في كفاءتها، لكنه يصف اختيارها لرئاسة المؤسسة التي ستراجع حسابات شاركت في إعدادها بأنه "سيئ جداً". ويضاف إلى ذلك أن تعيين رئيس الديوان لا يخضع للرقابة البرلمانية المنصوص عليها في المادة الـ13 من الدستور، وأن المنصب غير محدد المدة، ما يتيح لمونشالان، البالغة من العمر 41 عاماً، البقاء فيه حتى خروجها إلى التقاعد.



لا يحتاج الرئيس الفرنسي في المناصب الحساسة التي تخضع تعييناتها للرقابة البرلمانية إلى أغلبية برلمانية تؤيد مرشحه كي يجري تثبيته في موقعه

ويختلف حال تعيين مولان من حيث ملاءمته للمنصب، فقد أدار الخزانة العامة وشغل مواقع مالية واقتصادية عُليا قبل أن يصبح الأمين العام للرئاسة، ولذلك يقول دوزيير إن لديه "جميع الكفاءات المطلوبة" ليكون حاكماً لمصرف فرنسا. إلا أن انتقاله مباشرة من الرئاسة إلى مؤسسة نقدية مستقلة أبقى قربه من ماكرون حاضراً في النقاش، خصوصاً أن ولايته تمتد ست سنوات، وأنه يشارك، بحكم منصبه، في مجلس محافظي المصرف المركزي الأوروبي. ويضع ذلك مولان أمام ضرورة إثبات استقلاليته منذ بداية ولايته، إذ قد تُقرأ قراراته من خلال علاقته السابقة بماكرون، ولو لم تكن كفاءته موضع شك. وكما حدث مع فيران، تولى مولان منصبه، على الرغم من أن معارضيه كانوا أكثر من مؤيديه، فقد نال 52 صوتاً مؤيداً مقابل 58 معارضاً، ولم يُمنع تعيينه لأن إسقاطه كان يتطلب معارضة 66 صوتاً. هذا ولم تنجح الرقابة البرلمانية المفروضة على بعض التعيينات في منع مرشح اقترحه الرئيس الفرنسي سوى مرة واحدة، حين رفض البرلمان، عام 2023، تعيين بوريس رافينيون على رأس وكالة التحول البيئي.

القانون يساند ماكرون

وتجتمع التعيينات الأربعة في سمة أخرى، إذ وقع الاختيار فيها كلها على شخصيات من المعسكر المحيط بماكرون، أو من اليمين الذي يسانده في كثير من الملفات داخل مجلس الشيوخ، من دون أن تشمل شخصية من المعارضة اليسارية أو المجتمع المدني. ولا يُلزم القانون الرئيسَ بمراعاة تعدد الاتجاهات السياسية في تعيينات كهذه، غير أنه وضع بذلك مقربين منه أو داعمين له على رأس أربع مؤسسات تتولى، كل في مجالها، مراقبة عمل الحكومة أو تقييد سلطتها أو العمل باستقلال عنها. ويرى دوزيير إلى غياب التعدد في هذه الاختيارات بوصفه دليلاً على إساءة استخدام سلطة التعيين، إذ لا تتعلق المشكلة، في رأيه، بحصة هذا الحزب أو ذاك من المناصب، بل بالمسافة التي ينبغي أن تفصل مَن يراقب السلطة عمّن عيّنه.

ويعرض دوزيير لمعالجة هذا الخلل مقترحات عدة، من بينها تقليص عدد المناصب التي يعود لرئيس الجمهورية تعيين شاغليها، وخفض عتبة الأصوات اللازمة لمنع المرشح في المناصب الخاضعة للمادة الـ13. لكنه لا يذهب إلى حد جعل كل تعيين رهناً بموافقة البرلمان، إذ يرى أن مجرد عرض المرشح على اللجان البرلمانية "يكفي ليدفع الرئيس إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على ترشيح شخص ما".