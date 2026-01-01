ماكرون يلعب في "الوقت الضائع" والمعارضة تهاجمه

- عبّر سياسيون وصحف فرنسية عن خيبة أملهم من خطاب ماكرون للعام الجديد 2026، مشيرين إلى تراجع شعبيته واعتبار وعوده غير قابلة للتطبيق، مع انتقادات لخطابه بوصفه سطحيًا ومكررًا. - تناولت الصحف الفرنسية خطاب ماكرون كمحاولة للهروب من تراجع الزخم السياسي، مع انخفاض عدد مشاهدي خطابه مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن 18% فقط من الفرنسيين يثقون به. - تزامنًا مع حديث ماكرون عن قوة الاقتصاد، شهدت فرنسا احتجاجات من المزارعين، مما يعكس التحديات الاقتصادية والسياسية مثل النمو البطيء والعجز المتفاقم.

عبّر سياسيون عن خيبة أملهم، بعد الخطاب السنوي الذي وجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة العام الجديد 2026، مساء أمس الأربعاء، معتبرين أن الوعود التي أطلقها غير قابلة للتطبيق. وأظهرت الصحف الفرنسية الفروقات بين تصريحات الرئيس وتعهداته السابقة وبين التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مستشهدة بتراجع شعبيته التي وصلت إلى أقل مستوياتها منذ انتخابه رئيساً في عام 2017.

ولم يتخط خطاب ماكرون عشر دقائق بعث خلالها بأكثر من رسالة إلى الفرنسيين والخارج، متعهداً بالبقاء في منصبه "حتى اللحظة الأخيرة"، وبحماية انتخابات 2027 الرئاسية من النفوذ الخارجي، في إشارة موجهة إلى روسيا والولايات المتحدة معاً، اللتين لا تخفيان دعمهما لليمين المتطرف ومرشحته المحتملة مارين لوبان.

وقال ماكرون في خطابه المتلفز: "سأبذل ما بوسعي لضمان سير الانتخابات الرئاسية بأكثر الطرق سلمية ممكنة، ولا سيما خلوّها من أي تدخل أجنبي". وقال إن 2026 "يجب أن تكون وستكون سنة مفيدة"، معدداً سلسلة مشاريع تشريعية تعنى بالشأن الداخلي قال إنه سينجزها، من بينها مشروع "إنهاء قانون الحياة" المثير للجدل. كما شدّد على أنه "منذ الأسابيع الأولى للعام الحالي، يجب على الحكومة والبرلمان أن يتفقا لإقرار ميزانية للبلاد"، بعدما أقر البرلمان الفرنسي في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قانون طوارئ لتجنب الإغلاق الحكومي.

وفور انتهاء الخطاب، علّق زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلونشون على "إكس"، على أمنيات الرئيس التي ذكرها في خطابه، وهي الوحدة والقوة والأمل. وكتب أن "من يهتم بهذه السلسلة من التصريحات التي خذلت مئات المرات، والكلمات الجوفاء، بدا هو نفسه على وشك النوم في أثناء حديثه. ثمّة خلل ما فيه وفي البلاد"، في إشارة إلى تعهد ماكرون مواصلة العمل نحو الأمام، وسط حالة التخبط الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه فرنسا.

واعتبر المرشح لمنصب عمدة مدينة نيس في الانتخابات البلدية المقرّرة الربيع المقبل، والنائب عن جبال الألب البحرية، إيريك سيوتي (الذي شغل منصب رئيس حزب الجمهوريين اليميني بين 2022 و2024، ثم تحالف مع اليمين المتطرف بقيادة لوبان)، أن تعافي فرنسا يبدأ برحيل ماكرون. ورداً على ما ورد في خطاب الرئيس الفرنسي بأن البلاد قوية باقتصادها رغم قلة فرص العمل، كتب سيوتي على "إكس": "مرة أخرى، لم يقدّم إيمانويل ماكرون سوى ما هو بديهي، مكرراً عبارات مبتذلة وكلمات مكررة. كل ما يمكننا أن نتمناه لفرنسا هو رحيله لتمكين البلاد من التعافي".

وأرجعت صحيفة "لوفيغارو" اليمينية وصف ماكرون عام 2026 بالعام المثمر، بأنه محاولة هروب بعد تراجع الزخم، وهو ما مرّ به رؤساء فرنسيون سابقون عديدون. وأشارت الصحيفة في مقال بعنوان "مهمة رئاسية شاقة"، إلى أن ماكرون "تجنب تقديم المزيد من الوعود غير المدروسة أو غير القابلة للتنفيذ، ما دفعه إلى الاكتفاء بالحد الأدنى هذا العام، وعدم قدرته على إخفاء أن أمنياته للعام الجديد 2026 كانت مجرد إجراء شكلي".

وذكرت الصحيفة أنه "لطالما وعد الرؤساء بعام مثمر عندما بدأت تظهر بوادر تراجع الزخم في ولايتهم. (فرنسوا) ميتران، (جاك) شيراك، (نيكولا) ساركوزي، (فرانسوا) هولاند، والآن ماكرون، جميعهم فعلوا ذلك. فمنذ إصلاح قانون التقاعد وتمريره من دون موافقة البرلمان، وتعليقه لاحقاً، شهدت البلاد حالة جمود منذ حلّ البرلمان في يونيو/حزيرن 2024. تعاقبت ثلاث حكومات طيلة 18 شهراً من دون نتائج تذكر سوى محاولة إقرار الميزانية، من دون أن تنجح دائماً. وتساءلت كيف يصبح العمل "مفيداً فجأة بفضل رغبات الرئيس"، وذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية "التي تملي بالفعل جميع الاستراتيجيات"، وفق الصحيفة.

وقارنت لوفيغارو بين عدد من تابعوا خطاب ماكرون هذا العام والأعوام السابقة، وبحسب أرقامها، بلغ عدد مشاهدي خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة رأس السنة الجديدة هذا العام 8.9 ملايين مشاهد، وفقاً لأرقام نشرتها مؤسسة "ميديامتري". وهذا أقل من عدد المشاهدين في عامي 2024 (9.7 ملايين) و2023 (10.2 ملايين). وتعكس تلك الأرقام انخفاض شعبية ماكرون قبل عام على مغادرته الإليزيه، ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "إيلاب"، في ديسمبر/كانون الأول 2025، فإن 18% من الفرنسيين يثقون بالرئيس مقابل 76% ليست لديهم أي ثقة به.

وتناولت صحيفة "ليبراسيون" تقديم ماكرون نفسه ضامناً لنزاهة انتخابات 2027، مشيرة إلى أن كلامه لا يخرج عن تصريحاته السابقة ووعوده التي لم تنفذ. وبحسب الصحيفة، فإن "هذه مجرد أمنية، بالنظر إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي المزمنة منذ فشل حلّ البرلمان عام 2024، حين احتدم التنافس على المناصب، حتى داخل معسكره نفسه، حيث يُعد رئيس وزرائه السابق، إدوارد فيليب، مرشحاً بالفعل، وقد دعا إلى استقالة ماكرون عام 2026".

وبينما كان ماكرون يوجه خطابه إلى الفرنسيين من قصر الإليزيه، ويشير إلى قوة البلاد اقتصادياً، كان المزارعون الفرنسيون يحشدون ويقطعون طرقاً رئيسية جنوب وغرب البلاد احتجاجاً على تعامل الحكومة مع مرض التهاب الجلد البقري، ورفض اتحاد المزارعين واتحاد التنسيق الريفي تعامل الحكومة الفرنسية مع ماشيتهم جراء تفشي الفيروس. وتعتمد الاستراتيجية الحكومية على إعدام القطعان بأكملها عند أدنى علامة على المرض. وتأتي احتجاجات المزارعين في ظلّ نمو بطيء للاقتصاد، وعجز متفاقم في الميزانية، وارتفاع طفيف في البطالة، وديون متصاعدة.