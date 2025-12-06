ماكرون يلتقي زعماء أوروبيين في لندن لمناقشة مفاوضات أوكرانيا الاثنين

- يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن مع نظيره الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني لمناقشة المفاوضات المستمرة بوساطة أمريكية، بهدف تأمين ضمانات أمنية لأوكرانيا لتحقيق سلام دائم. - أجرى زيلينسكي مكالمة "جوهرية" مع المبعوث الأمريكي ويتكوف وصهر ترامب كوشنر، حيث اتفقوا على خطوات وصيغ محادثات لتحقيق سلام حقيقي، مع استمرار المحادثات البناءة في ميامي. - تتعثر محادثات السلام بسبب مطالب روسيا المتعلقة بإقليم دونباس ورفضها لانضمام أوكرانيا للناتو، بينما تواصل روسيا هجماتها العسكرية على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أنه سيلتقي بعد غد الاثنين في لندن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرز بهدف مناقشة "المفاوضات المستمرة في إطار الوساطة الأميركية". وجاء إعلان ماكرون في وقت يعقد فيه مسؤولون أوكرانيون وأميركيون مباحثات لليوم الثالث في ميامي، تتناول خطة إنهاء الحرب المستمرة بين كييف وموسكو منذ نحو أربعة أعوام.

وكتب ماكرون على منصة إكس "سأسافر إلى لندن الاثنين للقاء الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، من أجل تقييم الوضع والمفاوضات المستمرة في إطار الوساطة الأميركية". وأضاف "سنواصل هذه الجهود مع الأميركيين لتأمين ضمانات أمنية لأوكرانيا، من دونها لن يكون هناك سلام قوي ودائم".

وندد الرئيس الفرنسي بضربات روسية جديدة تمثلت في إطلاق أكثر من 700 مسيرة وصاروخ ليل السبت على أوكرانيا، مستهدفة منشآت الطاقة والسكك الحديد، ما أدى إلى انقطاع التدفئة والمياه عن آلاف المنازل والشركات. وتابع ماكرون "يجب أن نواصل الضغط على روسيا لإجبارها على اختيار السلام".

زيلينسكي يجري مكالمة "جوهرية" مع ويتكوف وكوشنر

من جهته، قال زيلينسكي، السبت، إنه أجرى مكالمة هاتفية مطولة و"جوهرية" مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "أوكرانيا عازمة على مواصلة العمل بحسن نية مع الجانب الأميركي لتحقيق سلام حقيقي. اتفقنا على الخطوات التالية وصيغ المحادثات مع الولايات المتحدة".

وعقد ويتكوف وكوشنر محادثات استمرت يومين مع كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، في ميامي هذا الأسبوع، وصفها الجانبان بأنها "مناقشات بناءة حول المضي قدماً في مسار موثوق نحو سلام دائم وعادل في أوكرانيا". وكان من المتوقع أن يُطلع ويتكوف عمروف على نتائج اجتماعه في موسكو هذا الأسبوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إنه ينتظر من عمروف أن يقدم له تقريراً مفصلاً شخصياً في كييف. وأضاف: "لا يُمكن مناقشة كل شيء عبر الهاتف، لذا علينا العمل بشكل وثيق مع فرقنا بشأن الأفكار والمقترحات". وتابع: "نهجنا هو أن يكون كل شيء قابلاً للتنفيذ، كل إجراء حاسم للسلام والأمن وإعادة الإعمار".

وحتى الآن تتعثر محادثات السلام الرامية لإيقاف الحرب بسبب مطالب روسيا المتعلقة بأراضي إقليم دونباس بأكمله، الذي لا تسيطر عليه قواتها بالكامل. ومن النقاط الشائكة الأخرى مطالبة روسيا بتعهّد رسمي من حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة بعدم قبول عضوية أوكرانيا في الحلف، إلى جانب فرض قيود على الجيش الأوكراني.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)