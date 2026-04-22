ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي ثانٍ في لبنان ويكرّر اتهام حزب الله

- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفاة جندي فرنسي من قوة اليونيفيل في لبنان، متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم نُسب إلى حزب الله، رغم نفي الحزب أي علاقة له بالحادث. - تعرضت دورية فرنسية لكمين أثناء مهمة لفتح طريق، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين، وأشاد ماكرون بتضحية الجندي المتوفى. - اتهم ماكرون حزب الله بالمسؤولية وطالب بتوقيف الجناة، بينما نفت الجماعة تورطها، وفتحت اليونيفيل تحقيقاً في الحادث.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، وفاة جندي فرنسي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" متأثراً بجروح بليغة أُصيب بها في جنوب لبنان، ما يرفع عدد ضحايا الهجوم الذي تعرّضت له وحدة عسكرية فرنسية في بلدة الغندورية يوم السبت الماضي إلى اثنين. وكتب ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، أن العريف الأول، واسمه أنيسه جيراردان، "توفي صباح اليوم بعدما كان قد أُعيد من لبنان إلى فرنسا يوم أمس"، وذلك "إثر إصابته بجروح بالغة على يد مقاتلين من حزب الله"، على حد قوله.

ويأتي هذا الإعلان بعد خمسة أيام من مقتل جندي فرنسي خلال مهمة تابعة لقوة "يونيفيل"، حيث أوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أنه كان يشارك في عملية لفتح طريق نحو موقع معزول عندما تعرّضت دوريته لكمين وإطلاق نار من مسافة قريبة جداً، ما أدى أيضاً إلى إصابة ثلاثة جنود آخرين، اثنان منهم بجروح خطيرة. وفي منشوره، حيّا الرئيس الفرنسي "تضحية" الجندي المتوفى اليوم، الذي "مات من أجل فرنسا"، كما أشاد بـ"الالتزام النموذجي لقواتنا المسلحة ضمن صفوف يونيفيل، التي تعمل بشجاعة وتصميم في خدمة فرنسا والسلام في لبنان".

وذكرت وزيرة الجيوش كاترين فوتران، في منشور على "إكس"، أن الجندي الذي توفّي اليوم تعرّض "لهجوم عنيف وإطلاق نيران كثيفة من مقاتلين من حزب الله كانوا متحصنين على مسافة قريبة جداً، وكان يسعى إلى إنقاذ قائد وحدته الذي سقط للتوّ، قبل أن يصاب هو الآخر بجروح خطيرة". وبهذا، يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا منذ بدء الحرب في المنطقة نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى ثلاثة، إذ قُتل الشهر الماضي جندي فرنسي في هجوم على قاعدة عسكرية قرب أربيل شمالي العراق، في هجوم نسبته مصادر عسكرية فرنسية حينها إلى "طائرة مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع".

وكان ماكرون قد اتهم حزب الله، يوم السبت الماضي، بالوقوف خلف الهجوم الذي أودى بحياة الجندي الأول وأصاب ثلاثة آخرين، معتبراً أن "كل المعطيات" تشير إلى مسؤوليته، فيما نفى حزب الله أي علاقة له بالحادث. وأعاد الرئيس الفرنسي، يوم أمس، اتهام حزب الله بالوقوف وراء الاعتداء، وذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه في باريس برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، كما كرر ماكرون مطلب فرنسا "توقيف الجناة فوراً"، في حين أكد سلام أن الدولة اللبنانية تحقق في الحادثة، وأنه يتابع "شخصياً" هذه التحقيقات من أجل تقديم الجناة إلى القضاء.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد ذكرت أن دوريتها التي تعرضت للهجوم كانت تقوم بإزالة ذخائر متفجرة على طريق في الغندورية، بهدف إعادة ربط مواقع معزولة، قبل أن تتعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وأشارت إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادث، داعية الحكومة اللبنانية إلى التحرك السريع لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم. في المقابل، نفى حزب الله علاقته بالحادث، ودعا في بيان يومها إلى "توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات حول الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل". واستغرب حزب الله "المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافاً، في وقت تغيب فيه هذه الجهات ولا يُسمع لها صوت عندما يعتدي العدو الإسرائيلي على قوات اليونيفيل".