ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي بهجوم في أربيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس-الجمعة مقتل الجندي الفرنسي أرنو فريون "في هجوم" في منطقة أربيل في كردستان العراق. وكتب ماكرون على إكس "مات الجندي برتبة مساعد أرنو فريون (...) من أجل فرنسا خلال هجوم في منطقة أربيل في العراق".

وهذا أول جندي فرنسي يُقتل منذ بدء الحرب في المنطقة التي بدأت بعد ضربات إسرائيلية أميركية على إيران في 28 فبراير/شباط وامتدت إلى العديد من دول المنطقة. وأضاف ماكرون: "هذا الهجوم على قواتنا المشاركة في الحرب ضد تنظيم "داعش" منذ العام 2015 أمر غير مقبول"، موضحا أن "وجودهم في العراق يندرج في إطار مكافحة الإرهاب". وأضاف أن "الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات".

وكانت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية أفادت بإصابة ستة جنود فرنسيين الخميس، في "هجوم بمسيّرات في منطقة أربيل". وكان هؤلاء الجنود "يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب مع شركاء عراقيين"، بحسب هيئة الأركان العامة التي أشارت إلى أنه "تم نقلهم فورا إلى أقرب مركز طبي".

وبحسب محافظ أربيل، فإن الهجوم نفّذته مسيّرتان ووقع في قاعدة بمهلا قهره، على مسافة نحو 40 كيلومترا جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي. وتوجد قوات أجنبية في أربيل، من بينها فرنسية وإيطالية، لتدريب قوات الأمن في الإقليم في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ العام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش". ومنذ بداية الحرب في المنطقة، تعرّض إقليم كردستان العراق لهجمات عدة نُسبت إلى فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران، أُحبطت في الغالب بواسطة الدفاعات الجوية.

وفي وقت لاحق صباح الجمعة، قالت جماعة "أصحاب الكهف" الموالية لإيران في العراق الجمعة، إن المصالح الفرنسية "في العراق والمنطقة" ستكون "تحت نيران الاستهداف"، وذلك بعد وصول حاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية إلى المنطقة.

(فرانس برس)