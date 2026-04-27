ماكرون يصف الداعين إلى القطيعة مع الجزائر بـ"المجانين"

- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية التهدئة مع الجزائر في سياق نقاش حول الهجرة والكوادر الطبية الأجنبية، منتقدًا الأصوات السياسية الفرنسية التي تدعو للتصعيد. - يعكس موقف ماكرون انقسامًا سياسيًا في فرنسا حول العلاقة مع الجزائر، حيث يدعو التيار المحافظ إلى نهج حازم، بينما يسعى ماكرون لإعادة بناء قنوات الحوار. - تتسم العلاقات الفرنسية الجزائرية بتوترات تاريخية وسياسية، تفاقمت بعد دعم فرنسا لمخطط مغربي في الصحراء الغربية، مما أدى إلى استدعاء الجزائر لسفيرها في باريس.

في موقف يعكس تمسّكه بخيار التهدئة مع الجزائر، هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدّة، اليوم الاثنين، الأصوات السياسية الفرنسية التي تنادي بالتصعيد مع الجزائر، واصفاً أصحاب هذا الرأي بـ"المجانين"، وذلك في سياق نقاش داخلي متجدّد حول الهجرة والكوادر الطبية الأجنبية. وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال زيارة إلى منطقة أرييج، جنوب غربي البلاد، حيث ناقش مع عاملين في القطاع الصحي أزمة نقص الأطباء، ولا سيما ملف الأطباء الحاصلين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يشكّل الجزائريون النسبة الكبرى بينهم (أكثر من 36%).

وانتقد ماكرون ما وصفه بـ"عبثية" النظام البيروقراطي الفرنسي الذي يشترط على هؤلاء الأطباء الأجانب، لكي يتمكنوا من العمل في فرنسا، اجتياز امتحانات وطنية معقّدة بعد سنوات طويلة من الدراسة، وربما من العمل فعلياً داخل المستشفيات. وربط ماكرون بين الحاجة الفرنسية إلى هذه الكفاءات، التي يفتقر إليها النظام الصحي الفرنسي المعروف بعوزه للأطباء، وبين الجدل السياسي حول العلاقات مع الجزائر، قائلاً: "اذهبوا وقولوا ذلك لكل مَن يدعون إلى القطيعة مع الجزائر"، في إشارة إلى اليمين واليمين المتطرف الذين يدفعان نحو تشديد الموقف مع الجزائر.

ويأتي هذا الموقف في ظل انقسام سياسي فرنسي بشأن طبيعة العلاقة مع الجزائر، بين تيار محافظ يمثّله رئيس حزب "الجمهوريون" اليميني ووزير الداخلية السابق برونو روتايو، يدعو إلى "إيقاف العمل بدبلوماسية النوايا الطيبة" مع الجزائر التي يرى أن "نظامها يهين فرنسا"، وبين مقاربة ماكرون، ومعه وزير الداخلية الحالي لوران نونييز، التي تميل إلى إعادة بناء قنوات الحوار، لا سيما في الملفات الأمنية والهجرة.

ويعكس موقف ماكرون أيضاً إدراكاً فرنسياً متزايداً لتشابك المصالح بين البلدين، وربما حاجة فرنسا إلى الجزائر، ليس فقط في مجال التنسيق حول الهجرة، بل كذلك على الصعيد الاقتصادي، إذ يأتي تصريح الرئيس الفرنسي بالتزامن مع عودة باتريك مارتان، رئيس "حركة الشركات الفرنسية" (ميديف)، التي تُعَدّ أبرز منظمة لأصحاب الشركات وأرباب العمل في فرنسا، من الجزائر بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام وهدفت إلى "تعزيز تعاوننا الاقتصادي القائم على علاقة استثنائية"، بحسب ما كتبه مارتان في منشور على منصة إكس.

كذلك يأتي هذا الموقف بعد نحو شهرين من زيارة وزير الداخلية لوران نونييز إلى الجزائر، لرفع التنسيق بين البلدين "إلى أعلى المستويات"، مع "تكثيف" العلاقات على المستوى الأمني وإعادتها إلى "طبيعتها"، في قطيعة مع الخط الذي رسمه وزير الداخلية السابق روتايو.

ولم يتأخّر ردّ رئيس حزب "الجمهوريين" برونو روتايو، الذي اعتبر نفسه مستهدفاً بتصريح ماكرون، إذ قال في بيان إن "إيمانويل ماكرون تهجّم، اليوم، على أولئك الذين يدعون، مثلي، إلى تبنّي نهج حازم مع الجزائر، خلال حديثه، على وجه الخصوص، عن العقبات البيروقراطية التي يواجهها الأطباء الأجانب. أريد أن أجيبه بهدوء ولكن بحزم: هذا العذر الزائف لا يهدف إلا إلى التغطية على المشكلات الحقيقية". وأضاف أن "المشكلة لا علاقة لها بالأطباء الجزائريين، بل بمئات الأشخاص الخطرين الصادرة بحقهم قرارات بوجوب مغادرة الأراضي الفرنسية، والذين لم يعد لديهم سبب للبقاء في فرنسا".

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية منذ سنوات أزمة عميقة تتداخل فيها ملفات سياسية وأمنية وتاريخية، مثل الاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي. وقد دخلت هذه الأزمة مرحلة أكثر حدة في يوليو/ تموز 2024، عقب إعلان الرئيس الفرنسي دعم بلاده لمخطط مغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر انحيازاً وتدخلاً في ملف سيادي حساس، ذاهبةً حتى استدعاء سفيرها في باريس، في خطوة عكست مستوى التوتر الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين في ذلك الوقت.