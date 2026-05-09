ماكرون يراسل تبون غداة عودة السفير إلى الجزائر

- تحسن العلاقات الفرنسية الجزائرية يشمل التعاون في الأمن والدفاع والهجرة والتعاون القضائي، مع إعادة السفير الفرنسي إلى الجزائر بعد فترة توتر دبلوماسي. - استئناف التعاون في ملفات الهجرة والتاريخ، مع التركيز على مكافحة تهريب المخدرات واستئناف أعمال لجنة المؤرخين المشتركة لتعزيز الفهم المشترك للإرث الاستعماري. - إحياء ذكرى مجازر 1945 في سطيف، مع التأكيد على ضرورة النظر إلى التاريخ بموضوعية وتعزيز العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة في ظل التحديات الحالية.

سلّمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزير الدفاع الفرنسي أليس روفو، اليوم السبت، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (48 عاماً)، غداة قرار الأخير إعادة إرسال سفير فرنسا ستيفان روماتيه لمزاولة مهامه الدبلوماسية في الجزائر بعد عام من استدعائه إلى باريس.

وأعلنت الوزيرة الفرنسية توافق البلدين على التعاون في ملفات تشمل الأمن والدفاع والهجرة، إلى جانب التعاون القضائي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين البلدين بعد عامين من التوتر الدبلوماسي. وقالت روفو، في تصريحات أعقبت محادثات مع تبون امتدت نحو ساعتين، إن الطرفين بحثا سبل تكثيف التعاون، مؤكدة أن "الأشهر المقبلة ستكون مثمرة في خدمة مصالح البلدين". كما شددت على أهمية استعادة التنسيق في الملفات الأمنية والدفاعية ضمن سياق "بالغ الأهمية في أفريقيا وخارجها".

وأعربت روفو عن "ارتياح" بلادها لاستئناف التعاون في مسألة الهجرة، مؤكدة أن "فرنسا ترحب باستئناف هذا التعاون الذي أعقب زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز" في فبراير/ شباط الماضي، مضيفة: "نسعى إلى المضي قدماً في هذا الاتجاه". كما أشارت إلى أهمية التنسيق القضائي بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بـ"مجال مكافحة تهريب المخدرات".

وفي سياق موازٍ، اتفق الطرفان الفرنسي والجزائري على استئناف أعمال لجنة المؤرخين المشتركة، التي أُنشئت عام 2022 قبل تعليق أعمالها بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين البلدين عام 2024. وتحمل هذه اللجنة، الممثلة بخمسة مؤرخين من كل بلد، رمزية عالية بالنظر إلى ثقل الإرث الاستعماري الذي تركته فرنسا وراءها في الجزائر.

وكانت الوزيرة الفرنسية قد صرحت، أمس، على هامش مشاركتها في إحياء ذكرى مجازر 1945، بأنه "لا بد من النظر إلى التاريخ كما كان، في حقيقته، وفي احترام كل الذاكرات، ذاكرة الجزائر وذاكرة حرب الجزائر". وفي ملف وصفه الإليزيه أمس بأنه يحظى بـ"أولوية قصوى"، صرحت روفو بأن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقل في الجزائر منذ مايو/ أيار 2024، سيتلقى "في الأيام المقبلة" أول زيارة قنصلية منذ احتجازه، على أن يتولى القيام بها السفير ستيفان روماتيه، الذي عاد أمس إلى منصبه.

وكانت روفو قد وصلت، أمس الجمعة، إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ81 لمجازر الثامن من مايو/ أيار 1945 في سطيف شرقي البلاد، بتكليف من ماكرون نفسه، حيث وضعت إكليلاً من الزهور أمام النصب التذكاري المخلّد لهذه المجازر، وقالت في تصريح بالمناسبة: "يجب التحلّي بالشجاعة للنظر إلى التاريخ كما حدث في حقيقته، مع احترام ذاكرة الجزائر".

وهذه هي المرة الثانية التي يستقبل فيها تبون وزيراً فرنسياً منذ تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية وحدوث قطيعة على مستوى السفراء بين البلدين في إبريل/ نيسان 2025، إذ كان قد استقبل وزير الداخلية لوران نونيز منتصف فبراير/ شباط الماضي. وتؤكد هذه الزيارات وجود انفراجة سياسية نسبية للأزمة القائمة بين البلدين منذ يوليو/ تموز 2024، لا سيما بعد مواقف ماكرون وتصريحاته الأخيرة، التي حملت مؤشرات جدية على وجود مراجعات في السياسات الفرنسية إزاء العلاقة مع الجزائر.

وقبل ذلك، التقت الوزيرة الفرنسية قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة لمناقشة مسائل التنسيق ذات الاهتمام المشترك، وبحث حالة التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين، كما جرى التطرق، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إلى "التحديات الأمنية التي يشهدها العالم، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة".

وقال قائد الجيش الجزائري إنّ هذه الزيارة "تأتي تزامناً مع إحياء الجزائر اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8 مايو/ أيار 1945، التي كانت محطة فارقة في تاريخ الجزائر وفي مسار نضالها من أجل الحرية والانعتاق، حيث كان من حق الشعب الجزائري، الذي شارك وضحى في الحرب العالمية الثانية، أن يطالب بدولة مستقلة سيدة في قراراتها ومزدهرة بثرواتها".

وأضاف: "يتعين على البلدين العمل معاً لتجاوز مخلفات هذا الماضي الاستعماري الأليم، دون نسيانه، والتطلع إلى مستقبل يسوده الاحترام المتبادل، والسعي معاً لتحقيق المصالح المشتركة، ورفع تحديات التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية"، في إشارة منه إلى التطورات الراهنة في مالي ودول الساحل.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن، في بيان له أمس الجمعة، أنّ الرئيس ماكرون أوفد الوزيرة أليس روفو إلى سطيف، شرقي الجزائر، لإحياء ذكرى ما وصفه البيان بـ"الأحداث المأساوية التي وقعت هناك بتاريخ 8 مايو/ أيار 1945". وأضاف البيان: "فبينما كان الفرنسيون يحتفلون بتحريرهم، جرى قمع التظاهرات في سطيف وقالمة وخراطة خلال عدة أسابيع، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا".

وأقرّت الرئاسة الفرنسية بأنّ "هذه هي حقيقة تاريخنا، وتتشرف فرنسا بالنظر إليها ومواجهتها"، واصفة إرسال الوزيرة روفو بأنّه "خطوة تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التعامل مع العلاقات بين فرنسا والجزائر بنزاهة، مع احترام كل الذاكرات المرتبطة بها". وأضاف البيان أنّ "الوضوح الذي تنظر به فرنسا إلى هذا التاريخ يجب أن يسمح اليوم بإقامة علاقات ثقة من أجل مستقبل واعد يصب في مصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري".

وفي الثامن من مايو/ أيار من كل عام، تحيي الجزائر ذكرى مجازر الثامن من مايو/ أيار 1945، التي وقعت بعدما خرج آلاف الجزائريين في تظاهرات تركزت بشكل خاص في مدن سطيف وقالمة وخراطة، شرقي الجزائر، دعا إليها حزب الشعب الجزائري الذي كان يقود الحركة الوطنية للمطالبة بأن تفي السلطات الفرنسية بوعدها بمنح الجزائر استقلالها. لكن القوات الفرنسية أطلقت النار بشكل عشوائي على المتظاهرين الجزائريين، وارتكبت مجازر سقط خلالها 45 ألف شهيد، بينما تقول تقارير نشرتها صحف أميركية حينها إنّ عدد الضحايا بلغ 72 ألف شهيد.