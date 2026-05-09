- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "إعادة بناء الوحدة" بين الدول المتباعدة بسبب النزاعات، مشيراً إلى الأزمات في أوكرانيا وغزة ولبنان والخليج، وذلك خلال افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنغور الفرنكوفونية في الإسكندرية. - زيارة ماكرون تهدف إلى تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، وتشكيل تحالف بحري لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع التركيز على الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية وأهمية الفرنكوفونية في التنمية الأفريقية. - تشمل جولة ماكرون الأفريقية زيارات إلى كينيا وإثيوبيا، حيث يشارك في قمة "أفريقيا فوروارد" الاقتصادية، ويختتمها بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لمناقشة السلم والأمن في القارة.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "إعادة بناء الوحدة" بين الدول والمناطق التي "تباعدت وانقسمت كثيراً في السنوات الأخيرة" بسبب النزاعات والحروب، مستعرضاً، اليوم السبت، جملة من هذه الأزمات التي تمتد من أوكرانيا إلى غزة والضفة الغربية، وإلى "لبنان العزيز الذي يتعرّض اليوم للانتهاك، والتهديد، والقصف"، وصولاً إلى "الوضع في الخليج وفي العديد من الدول الصديقة المرتبطة بالحرب الدائرة في إيران".

وجاء كلام ماكرون خلال افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنغور الفرنكوفونية في الإسكندرية بمصر، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

Heureux de retrouver mon ami le Président Abdel Fattah al-Sissi pour renforcer encore le lien fort entre l’Égypte et la France.



May 9, 2026

، في مستهل جولة أفريقية تستمر أربعة أيام وتشمل كينيا وإثيوبيا. وأشار ماكرون، في منشور على منصة إكس، إلى أن زيارته تأتي في سياق "تعزيز العلاقة القوية بين مصر وفرنسا". وناقش ماكرون مع السيسي على هامش الزيارة "الأزمة الجارية في الشرق الأوسط"، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه الرئاسي الفرنسي، في حين نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية في القاهرة أنّ الرئيسين تباحثا في جهود احتواء "التوترات الراهنة" في المنطقة وضرورة تجنب التصعيد.

كما تأتي زيارة ماكرون في إطار سعي باريس لتشكيل تحالف بحري من دول غير منخرطة في النزاع بين إيران والولايات المتحدة، بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب. وكانت مصر قد استثمرت نحو ستين مليون يورو في بناء الحرم الجديد للجامعة الفرنكوفونية في برج العرب، الذي يستوعب طلاباً من 25 دولة أفريقية في تخصصات عدّة، في خطوة أشاد بها ماكرون بوصفها تجسيداً للشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وجامعة سنغور مؤسسة متخصصة بالتنمية الأفريقية، تأسست عام 1990 بمبادرة من المنظمة الفرنكوفونية، وهي تهتم بقضايا التنمية وإعداد القادة المستقبليين للقارة. وفي كلمته، حرص ماكرون على تقديم الفرنكوفونية بعيداً عن صورتها الاستعمارية، قائلاً إنّ اللغة الفرنسية ليست فقط لغة المستعمِر، بل هي "غنيمة حرب" باتت للبلدان الأفريقية والآسيوية بعد الاستقلال عن فرنسا. وأراد أن يذهب أبعد في هذا السياق، فقال إنّ "مركز ثقل اللغة الفرنسية بات على حوض نهر الكونغو، لا على ضفاف السين".

واستحضر ماكرون الإسكندرية بوصفها رمزاً لـ"الفردوس المفقود" في حوض المتوسط، مستذكراً شخصيات بارزة من أبناء المدينة مثل يوسف شاهين وعمر الشريف، إلى جانب الكاتب البريطاني لورانس داريل، صاحب "رباعيات الإسكندرية".

ومن المقرر أن يزور ماكرون والسيسي قلعة قايتباي التي تعود إلى القرن الخامس عشر والمشيدة على أنقاض منارة الإسكندرية القديمة، قبل حضورهما عشاء عمل. وتتواصل جولة الرئيس الفرنسي الأحد في نيروبي، حيث يلتقي نظيره الكيني وليام روتو قبيل انعقاد قمة "أفريقيا فوروارد" الاقتصادية، التي تجمع بلداناً أفريقية عديدة إلى جانب فرنسا، يومي الاثنين والثلاثاء.

وتُعقد القمة للمرة الأولى في دولة أفريقية ناطقة بالإنكليزية، في دلالة على سعي فرنسا إلى توسيع حضورها في القارة الأفريقية خارج المجال الفرنكوفوني التقليدي، خصوصاً بعد أن فقدت حضورها العسكري في عدّة بلدان غربي القارة. وتختتم الجولة الأربعاء في أديس أبابا بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في مقر الاتحاد الأفريقي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في اجتماع مخصص لملفات السلم والأمن في القارة، بحسب ما أوضح بيان للإليزيه.