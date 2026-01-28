- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "صحوة استراتيجية" لأوروبا، مؤكداً على أهمية السيادة الأوروبية والأمن في المنطقة القطبية الشمالية، ومواجهة التدخلات الأجنبية والتغير المناخي. - أعرب ماكرون عن تضامن فرنسا مع الدنمارك وغرينلاند، مؤكداً التزام فرنسا بسيادتهما وسلامة أراضيهما، ودعمها لانتشار حلف الناتو في المنطقة القطبية الشمالية. - شكر قادة الدنمارك وغرينلاند فرنسا على دعمها الثابت، مشيدين بمساهمتها في تعزيز الأمن في المنطقة، بينما تراجع الرئيس الأميركي ترامب عن تهديداته بشأن غرينلاند.

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أن شدّ الحبال الأخير مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند "نداء إلى صحوة استراتيجية لأوروبا برمّتها". وقال الرئيس الفرنسي خلال زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن إلى باريس، إن هذه "الصحوة" ينبغي أن تتمحور على "تأكيد سيادتنا الأوروبية وعلى مساهمتنا في الأمن في المنطقة القطبية الشمالية وعلى نضالنا ضدّ التدخّلات الأجنبية والتضليل الإعلامي وعلى مواجهتنا للتغيّر المناخي".

وأكد ماكرون "تضامن" فرنسا مع الدنمارك وإقليم غرينلاند الخاضع للسيادة الدنماركية، و"التزامها بسيادتهما وسلامة أراضيهما"، وقال قبل غداء في الإليزيه مع فريدريكسن ونيلسن إن "فرنسا ستستمرّ بالدفاع عن هذه المبادئ عملا بميثاق الأمم المتحدة"، معربا عن دعمه لانتشار متزايد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المنطقة القطبية الشمالية واستعداد فرنسا للالتحقاق بهذه الجهود.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى الرئيس الفرنسي: "شكرا على دعمكم الثابت جدّا وشكرا على دفاعكم عن القيم الأساسية التي نتشاركها والتي لا نساوم فيها"، مشيدة بـ"المساهمة الملموسة جدّا لفرنسا في تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية"، وشدّدت على ضرورة أن "يضطلع الناتو بدور أهمّ بكثير في المنطقة القطبية الشمالية والشمال الكبير، بما في ذلك غرينلاند ومحيطها".

وأعرب رئيس وزراء غرينلاند من ناحيته عن الشكر والامتنان لفرنسا نيابة عن شعبه، قائلا "كنتم إلى جانبنا في وضع شديد الصعوبة... ونحن لا ننسى ذلك في غرينلاند". وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية متوجّهة إلى الرئيس الفرنسي "شكرا على دعمكم الثابت جدّا" و"شكرا على دفاعكم عن القيم الأساسية التي نتشاركها والتي لا نساوم فيها"، مشيدة بـ"المساهمة الملموسة جدّا لفرنسا في تعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية"، وقالت "عندما نقول بشكل واضح جدّا في حال حصول تهديد خارجي إننا سندافع عن أنفسنا وسنردّ، يمكننا التقدّم معا".

وبعد أسابيع من التصعيد، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهديداته بالاستيلاء بالقوّة على غرينلاند وفرض رسوم جمركية على البلدان الأوروبية التي تعارض موقفه هذا والتي أرسلت بعثة عسكرية استطلاعية إلى الإقليم، ومن بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يتوقع "نتيجة مرضية للجميع" بشأن الجزيرة القطبية الشمالية مع انطلاق المفاوضات بشأنها. وأضاف روبيو "ستُعقد اجتماعات على مستوى تقني بيننا وبين شركائنا في غرينلاند والدنمارك بشأن هذه المسألة، وأعتقد أن لدينا مسارا قائما سيقودنا إلى نتيجة مرضية للجميع".

(فرانس برس، العربي الجديد)