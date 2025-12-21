ماكرون في الإمارات للقاء بن زايد وتفقّد القوات الفرنسية

أخبار
مباشر
21 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:10 (توقيت القدس)
ماكرون وبن زايد في متحف زايد الوطني في أبو ظبي، 21 ديسمبر 2025 (لودوفيك مارين/فرانس برس)
ماكرون وبن زايد في متحف زايد الوطني في أبو ظبي، 21 ديسمبر 2025 (لودوفيك مارين/فرانس برس)
+ الخط -

بدأ الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون زيارة إلى الإمارات، اليوم الأحد، لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك، ولقاء عدد من المسؤولين في هذا البلد الذي تأمل باريس تعزيز التعاون معه، ولا سيّما في مجال مكافحة المخدرات. ووصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح اليوم برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، إذ زار متحف زايد الوطني، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون سيلتقي بن زايد لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".

وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوباً في قضايا تهريب مخدرات. وتشتبه فرنسا في انتقال بعض كبار تجار المخدرات إلى دبي، حيث استحوذ بعضهم على مجموعة كبيرة من الأملاك.

 

بوتين مستقبلاً ماكرون في موسكو، 7 فبراير 2022 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

بوتين يحدد شرطاً وحيداً للحوار مع ماكرون

وتنتشر في الإمارات قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وقاعدة جوية وفي معسكر إماراتي، وهم ضمن عملية "شمال" في إطار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، وضمن العملية الأوروبية لحماية التجارة البحرية من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن "أسبيدس". وأمام جنود هذه القوّة، يلقي ماكرون بعد ظهر الأحد كلمة، ثم يتناول معهم عشاء العيد الذي سيحضره طباخون من قصر الإليزيه. ودرجت العادة على أن يمضي الرئيس الفرنسي أياماً من عطلة الميلاد مع قوات منتشرة في الخارج. وفي العام الماضي، أمضى ماكرون عطلة الميلاد مع قوات بلده المنتشرة في جيبوتي، وفي العام الذي سبقه في الأردن.

(فرانس برس، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
عناصر من "قسد" في دير الزور، 4 سبتمبر 2023 (دليل سليمان/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

قتيلان بعملية دهم لـ"قسد" شرقي دير الزور... وتوغل إسرائيلي بالقنيطرة

الفصائل العراقية \ كتائب حزب الله، 21 نوفمبر 2023 (فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الفصائل العراقية في مفترق طرق: "حزب الله" و"النجباء" ضد حصر السلاح

ألبانيز يتحدث لوسائل الإعلام، 19 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أستراليا تراجع أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون بعد هجوم سيدني