ماكرون في الإمارات للقاء بن زايد وتفقّد القوات الفرنسية

بدأ الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون زيارة إلى الإمارات ، اليوم الأحد، لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك، ولقاء عدد من المسؤولين في هذا البلد الذي تأمل باريس تعزيز التعاون معه، ولا سيّما في مجال مكافحة المخدرات. ووصل ماكرون إلى أبو ظبي صباح اليوم برفقة وزيرة الجيوش كاترين فوتران، إذ زار متحف زايد الوطني، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون سيلتقي بن زايد لمناقشة "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، ولا سيما "في مجال الأمن والدفاع".

وتسعى باريس للحصول على دعم الإمارات في مكافحة الاتجار بالمخدرات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، طلبت وزارة العدل الفرنسية من الإمارات تسليمها 15 مطلوباً في قضايا تهريب مخدرات. وتشتبه فرنسا في انتقال بعض كبار تجار المخدرات إلى دبي، حيث استحوذ بعضهم على مجموعة كبيرة من الأملاك.

وتنتشر في الإمارات قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وقاعدة جوية وفي معسكر إماراتي، وهم ضمن عملية "شمال" في إطار التحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش، وضمن العملية الأوروبية لحماية التجارة البحرية من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن "أسبيدس". وأمام جنود هذه القوّة، يلقي ماكرون بعد ظهر الأحد كلمة، ثم يتناول معهم عشاء العيد الذي سيحضره طباخون من قصر الإليزيه. ودرجت العادة على أن يمضي الرئيس الفرنسي أياماً من عطلة الميلاد مع قوات منتشرة في الخارج. وفي العام الماضي، أمضى ماكرون عطلة الميلاد مع قوات بلده المنتشرة في جيبوتي، وفي العام الذي سبقه في الأردن.

