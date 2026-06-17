ماكرون: الاتفاق النهائي مع إيران يجب أن يشمل الأنشطة البالستية

- أكد ماكرون على ضرورة استكمال الاتفاق النووي مع إيران خلال 60 يوماً، مشدداً على معالجة مخزون اليورانيوم واستعادة الرقابة الدولية، ودعم قادة مجموعة السبع للاتفاق لتحقيق الاستقرار في المنطقة. - تناول ماكرون أهمية المبادرة البحرية متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، ودعا إلى تنويع إمدادات النفط والغاز، مؤكداً على ضرورة احترام وقف إطلاق النار في لبنان ومسؤولية إيران وحزب الله وإسرائيل. - أشار ماكرون إلى توافق قادة مجموعة السبع على دعم أوكرانيا عسكرياً، واصفاً القمة بلحظة وحدة وتعاون، حيث تم إقرار تسعة بيانات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد ومكافحة الأمراض.

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، على أن الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يُستكمل خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً، عبر إيجاد حل لمخزون اليورانيوم المخصب واستعادة الرقابة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، فيما قال إن قادة مجموعة السبع باتوا مقتنعين بأن ميزان القوى تغيّر خلال الأشهر الأخيرة لمصلحة أوكرانيا. وجاء تصريح ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في ختام قمة مجموعة السبع التي استضافتها مدينة إيفيان الفرنسية، على الحدود مع سويسرا، منذ الاثنين. وقال إن قادة المجموعة يدعمون الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع إيران، ويرون أنه يضع حداً لحالة عدم الاستقرار في المنطقة ولتداعيات إغلاق مضيق هرمز على اقتصادات العالم، كما يفتح الطريق أمام استئناف الملاحة عبر المضيق وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن ملف مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب سيكون من القضايا الأساسية في مفاوضات ستُجرى خلال الشهرين المقبلين، مشيراً إلى إمكان خفض درجة تخصيبه داخل إيران أو نقله إلى خارج البلاد تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن الاتفاق النهائي يجب أن يشمل "إكمال اتفاق جيد بشأن الملف النووي والأنشطة البالستية والمخاطر الإقليمية". وفي رده على سؤال حول تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران مجدداً، اعتبر ماكرون أن كلام نظيره يهدف إلى التذكير بقدرات الردع الأميركية قبل كل شيء، قائلاً إنه لا ينبغي التعامل مع كلام ترامب حرفياً أو تفسيره على أساس أنه "تهديد على المدى القصير"، وأقر بأن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لا يحل جميع الملفات فوراً، لكنه وصفه بأنه "أفضل وضع ممكن" في المرحلة الحالية، مقارنة باستمرار الحرب وإغلاق مضيق هرمز واتساع العنف في المنطقة.

وكرر ماكرون استعداد المبادرة البحرية متعددة الجنسيات التي قدمتها فرنسا وبريطانيا للمساهمة في تأمين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وحماية السفن التجارية في حال طلبت الأطراف المعنية ذلك، وقال إن نحو 20 دولة أكدت استعدادها للمشاركة في هذه المهمة، وإن فرنسا ودولاً "موجودة في المنطقة" يمكنها التحرك سريعاً في هذا السياق، كما أشار إلى اتفاق قادة المجموعة على تنويع طرق إمدادات النفط والغاز بهدف تقليل الاعتماد على المضيق.

وحول لبنان، دعا الرئيس الفرنسي إيران وحزب الله وإسرائيل إلى عدم استئناف العمليات القتالية واحترام وقف إطلاق النار، قائلاً إن إيران تتحمل مسؤولية ضمان عدم قيامها، هي أو حزب الله، بعمليات جديدة، وإن على إسرائيل الالتزام بالهدنة ووقف هجماتها على لبنان. وأضاف أن وقف القصف من شأنه أن يفسح المجال لتقديم الدعم للرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والجيش اللبناني، وتمكين السلطات من بسط سيطرتها تدريجياً على كامل الأراضي واستعادة احتكار الدولة للسلاح، مذكّراً بدعم المجتمع الدولي لسيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد ماكرون اتفاق أعضاء المجموعة على "تسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار" في غزة، والدفع من أجل "تطبيق سريع للإجراءات السياسية والأمنية المناسبة"، ودعوتهم إلى "وقف العنف في الضفة الغربية"، من دون تقديم تفاصيل بشأن آلية تنفيذ هذه الالتزامات.

وفي الملف الأوكراني، قال الرئيس الفرنسي إن قادة المجموعة اتفقوا على أن "أوكرانيا تتقدم وتصمد، وروسيا تتراجع"، وأن ميزان القوى بات لصالح كييف، كما أعلن قرار المجتمعين زيادة الدعم العسكري المقدم إلى أوكرانيا، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية والقدرات بعيدة المدى، واعتبر أن قمة إيفيان أحدثت "تغييراً عميقاً" في موقف مجموعة السبع، ولا سيما بعد انضمام الولايات المتحدة إلى التزام زيادة دعم أوكرانيا والعمل مع الدول الأوروبية، وهو ما ذكّر بأنه كان متعذراً خلال قمة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا.

ووصف ماكرون القمة بالناجحة وبأنها "لحظة وحدة وتعاون حقيقي" بين القادة بعد أشهر من الخلافات والانقسامات، مشيراً إلى إقرار تسعة بيانات بالإجماع تناولت، إلى جانب الملفات الأمنية الدولية، قضايا الاقتصاد والمعادن الأساسية ومكافحة السرطان وفيروس إيبولا ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات وحماية الأطفال على شبكة الإنترنت.