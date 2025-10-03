"مارينيت".. آخر سفن أسطول الصمود العالمي تواصل الإبحار إلى غزة

- تواصل السفينة "مارينيت" الإبحار نحو غزة رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي لباقي أسطول الصمود العالمي واحتجاز أكثر من 400 ناشط، مع تهديدات إسرائيلية باعتراضها قريبًا. - انطلق "أسطول الصمود العالمي" في سبتمبر/أيلول محملاً بمساعدات إنسانية لغزة، بمشاركة ناشطين من 40 دولة، مؤكدين على سلمية مهمتهم رغم الحصار الإسرائيلي. - أثار اعتراض الأسطول غضبًا دوليًا واسعًا، مع تظاهرات في عدة مدن واتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وسط دعوات لمحاسبتها على أفعالها.

تواصل آخر سفينة متبقية من أسطول الصمود العالمي الإبحار إلى قطاع غزة رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي باقي سفن الأسطول واختطاف ناشطيها إلى ميناء أسدود قبل بدء التحقيق معهم تمهيداً لترحيلهم إلى أوروبا. وأعلن الأسطول، مساء أمس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي أن السفينة "مارينيت" تواصل الإبحار نحو غزة، لكن المنظمين توقعوا اعتراضها قريبا مؤكدين أن الأسطول "يعرف ما ينتظره".

وكانت السفينة "مارينيت" على مسافة حوالى 150 كيلومترا من سواحل غزة عند الساعة 1:50 بتوقيت غرينتش بحسب تحديد الموقع الجغرافي الذي تمت مشاركته على موقع الأسطول. وهددت إسرائيل يوم أمس بأن السفينة ستلقى مصير باقي سفن الأسطول. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن سفينة واحدة فقط من أسطول الصمود لا تزال على مسافة بعيدة، قبل أن تجدد تهديداتها بالقول إنه "إذا اقتربت، فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُصدّ أيضا".

كما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي تأكيده احتجاز أكثر من 400 ناشط كانوا على متن 41 سفينة تابعة للأسطول، قبل نقلهم إلى ميناء أسدود وإخضاعهم للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية. وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في بيان، اليوم الجمعة، إن عددا من معتقلي سفن أسطول الصمود أعلنوا عن دخولهم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ لحظة احتجازهم.

وكان "أسطول الصمود العالمي" قد انطلق في مطلع سبتمبر/ أيلول مع حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المنددين بحرب الإبادة على قطاع غزة، من أكثر من 40 دولة مثل السويدية غريتا تونبرغ، وبينهم سياسيون ولا سيما النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن. ويحمل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيل مطبق. وأكّد القيّمون على الأسطول أنهم في "مهمة سلمية وغير عنيفة".

واستنكر منظمو الأسطول الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزّل في المياه الدولية، بعدما بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن والقوارب. كما شجبت منظمة العفو الدولية الهجوم الذي آثار أيضاً غضبا شعبيا ودوليا واسعا وسط مطالبات بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، إذ خرجت تظاهرات في برلين وجنيف وبرشلونة وتونس وعدد آخر من المدن والعواصم، في حين اتهمت تركيا إسرائيل بارتكاب "عمل إرهابي"، فيما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو طرد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من البلد، وأطلق مدّع عام إسباني تحقيقا في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال عملية الاعتراض، التي قد تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية.

(فرانس برس، العربي الجديد)