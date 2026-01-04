ماذا يقول القانونان الأميركي والدولي عن خطف مادورو؟

- قامت الولايات المتحدة بعملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مما أثار جدلاً حول قانونية الخطوة، حيث لم تستند إلى تفويض أممي أو اتفاق مع سلطات شرعية. - بررت واشنطن العملية بطلب وزارة العدل للمساعدة العسكرية لاعتقال مادورو بتهم جنائية، لكن عدم إخطار الكونغرس يثير تساؤلات حول توافقها مع القانونين الأميركي والدولي. - لم تعترف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي منذ 2019، مما يثير تساؤلات حول قانونية العملية، وغياب آليات إنفاذ دولية يعقد فرض عواقب على الإدارة الأميركية.

تواجه الولايات المتحدة موجة من التساؤلات القانونية والدولية، بعد تنفيذها عملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط جدل واسع بشأن مدى قانونية هذه الخطوة. فبينما تصفها واشنطن بأنها عملية لإنفاذ القانون، يرى خبراء قانونيون أنها تفتقر إلى الأساس القانوني الدولي، وقد تشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، إذ لم تستند إلى تفويض أممي أو اتفاق مع سلطات شرعية داخل فنزويلا.

وألقت الولايات المتحدة الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في وقت مبكر من صباح أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهوراً من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قوبلت بتنديد من بعض قادة العالم. وذكر مسؤولون أميركيون أن مادورو نُقل إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية.

ماذا حدث في فنزويلا؟

يوم السبت، هاجمت القوات الأميركية فنزويلا واحتجزت مادورو، الذي واجه تنديدات على نطاق واسع باعتباره زعيماً غير شرعي، وزوجته سيليا فلوريس. وكان ترامب يحث مادورو على التخلي عن السلطة ويتهمه بدعم عصابات المخدرات التي صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، زاعماً أنها مسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة المرتبطة بتعاطي المخدرات غير القانونية.

ومنذ سبتمبر/ أيلول، قتلت القوات الأميركية أكثر من 100 شخص في 30 غارة على الأقل على قوارب يزعم أنها تهرّب المخدرات من فنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، والتي قال خبراء قانونيون إنها تنتهك على الأرجح القانونين، الأميركي والدولي.

كيف بررت الولايات المتحدة هذا الإجراء؟

بدورها، قالت السلطات الأميركية إن وزارة العدل طلبت المساعدة العسكرية للقبض على مادورو، الذي وجهت إليه هيئة محلفين في نيويورك اتهامات مع زوجته وابنه واثنين من القادة السياسيين وشخص يزعم أنه زعيم عصابة دولية، واتُّهموا بجرائم تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة. وقالت وزيرة العدل الأميركية، بام بوندي، على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتهمين "سيواجهون قريبًا غضب العدالة الأميركية الكامل على الأراضي الأميركية في المحاكم الأميركية".

ومع ذلك، ألقى ترامب في مؤتمر صحافي باللوم على فنزويلا لسرقة المصالح النفطية الأميركية، وقال إن واشنطن ستستعيدها وتعتزم إدارة فنزويلا لفترة من الزمن، دون أن يقدم تفاصيل. وقال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترامب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء أن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا في المدى الطويل.

وقال جيريمي بول، الأستاذ في جامعة نورث إيسترن المتخصص في القانون الدستوري: "لا يمكنك القول إن هذه العملية كانت لإنفاذ القانون ثم تستدير وتقول نحن الآن بحاجة إلى إدارة البلاد. هذا غير منطقي".

ماذا يقول القانون الأميركي عن خط مادورو؟

يملك الكونغرس الأميركي سلطة إعلان الحرب، لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرّر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصبّ في المصلحة الوطنية. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلس، لمجلة فانيتي فير في مقابلة نُشرت أواخر العام الماضي إنه إذا كان ترامب سيأذن "ببعض الأنشطة على الأرض" في فنزويلا، فإنه سيحتاج إلى موافقة الكونغرس.

وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، إنه لم يجرِ إخطار الكونغرس قبل عملية أمس السبت. ويحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعتبران نشاطين إجراميين ولا يرقيان إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرّر الرد العسكري. وقال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا المتخصص في قانون الأمن القومي: "الاتهام الجنائي وحده لا يوفر سلطة استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية، وربما تعلق الإدارة الأميركية ذلك أيضًا على نظرية الدفاع عن النفس".

ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو زعيمًا شرعيًا لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.

ألقت الولايات المتحدة القبض على مشتبه فيهم جنائيين في دول أجنبية، بما في ذلك ليبيا، لكنها سعت للحصول على موافقة السلطات المحلية. وفيما تصف الإدارة الأميركية مادورو بأنه زعيم غير شرعي، لم تعترف واشنطن بزعيم فنزويلي آخر كان يمكن أن يأذن بالقبض على مادورو. وفي عام 1989، اعتقلت الولايات المتحدة الجنرال مانويل نورييغا، الذي كان آنذاك زعيم بنما، في ظروف مماثلة. وكان نورييغا قد اتُّهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وقالت واشنطن إنها كانت تتصرف لحماية المواطنين الأميركيين بعد أن قتلت القوات البنمية جنديًا أميركيًا. وزعمت الولايات المتحدة أيضًا أن نورييغا كان زعيمًا غير شرعي واعترفت بالمرشح الذي ادعى نورييغا أنه هزمه في الانتخابات زعيمًا للبلاد.

وسُلِّم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، للولايات المتحدة في عام 2022، وأُدين في وقت لاحق بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن 45 عامًا. وأصدر ترامب عفوًا عن هيرنانديز في ديسمبر/ كانون الأول. وشكك خبراء قانونيون في أن الولايات المتحدة ستواجه أي مساءلة ذات مغزى عن أفعالها في فنزويلا، حتى لو كانت غير قانونية نظرًا لعدم وجود آليات إنفاذ في القانون الدولي. وقال بول، من جامعة نورث إيسترن: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي هيئة قانونية أن تفرض عواقب عملية على الإدارة (الأميركية)".

وفي وقت سابق، أُودع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السجن، السبت، في نيويورك بعدما خطفته الولايات المتحدة من كاراكاس، معلنة عزمها على "إدارة" مرحلة انتقالية في فنزويلا واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة. وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" الرئيس الفنزويلي وهو يترجّل من طائرة برفقة حراسة في مطار شمالي نيويورك، قبل أن يصل إلى مانهاتن على متن مروحية.

وفي وقت لاحق، نشر البيت الأبيض مقطع فيديو لمادورو مكبّل اليدين، مرتديًا صندلًا، بينما يقتاده عناصر أمن إلى مكاتب الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات. وسُمع الرئيس الفنزويلي يقول: "مساء الخير، عام جديد سعيد"، قبل نقله إلى سجن فيدرالي في بروكلين. ومن المقرر أن يمثل مادورو أمام قاضٍ في نيويورك في موعد لم يُحدَّد بعد، لمواجهة تهم، بينها "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" وتصدير الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

(رويترز، العربي الجديد)