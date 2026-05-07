ماذا يضمر جيش الاحتلال لجبهتي لبنان وغزة بينما تتفاوض واشنطن وطهران؟

- تلقت إسرائيل معلومات حول إصرار إيران على إدراج بند "وحدة الساحات" في الاتفاق مع الولايات المتحدة، مما يعني وقف القتال في جميع الجبهات، وهو ما وافقت عليه واشنطن رغم اعتراض تل أبيب، مما دفع "الكابنيت" للانعقاد لمناقشة التطورات. - يواجه جيش الاحتلال تحديات في الجبهة اللبنانية مع استمرار إطلاق حزب الله النار، مما يسبب إصابات، ويسعى الجيش لمنع تعاظم قوة حزب الله رغم تقييد حرية العمل بقرار أميركي. - بند "وحدة الساحات" يفرض على إسرائيل الامتناع عن القتال في غزة، بينما ترفض حماس نزع سلاحها، ويعتبر ضباط جيش الاحتلال الوضع فرصة لتجريد حماس من السلاح مع الحفاظ على الجاهزية لأي تصعيد محتمل.

تلقّت دولة الاحتلال الإسرائيلي معلومات مفادها بأنّ إيران أصرّت على إدراج بند في الاتفاق الذي يتبلور مع الولايات المتحدة، ينص على "وحدة الساحات"، ما يعني وقف القتال في جميع الجبهات، وتلقّت معلومات، وفق ما أورده موقع واينت العبري، اليوم الخميس، بأن واشنطن وافقت على ذلك، رغم أنه بند أقل ملاءمة لتل أبيب. وعلى خلفية التفاهمات التي تتشكل بين واشنطن وطهران، والتي قد تشمل جبهتي لبنان وغزة، انعقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت"، مساء أمس الأربعاء، لمناقشة التطورات، في وقت يرى فيه جيش الاحتلال أنه يواجه معضلة في لبنان، مقابل وجود فرصة أمامه للانقضاض بقوة على قطاع غزة.

ومن وجهة نظر جيش الاحتلال، فهو الآن في وضع غير مريح في الجبهة اللبنانية. فمن جهة، يواصل حزب الله إطلاق النار نحو القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ويتسبب بإصابات في صفوف الجنود. ومن جهة أخرى، فإنّ حرية عمل القوات مقيّدة بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويوضح ضباط ومسؤولون في جيش الاحتلال، أنه ما لم يجرِ التوصّل إلى اتفاق يضمن نزع سلاح حزب الله، ولو على مراحل، أولاً في جنوب لبنان، ولاحقاً في جميع الأرجاء اللبنانية، فإنه سيتوجّب على القوات الإسرائيلية البقاء في "خطوط الدفاع" الحالية، والعمل بكل ثمن، على منع إعادة تعاظم الحزب، ومنع عودة إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، التي شلّت حياة الإسرائيليين في المنطقة الشمالية لأشهر طويلة.

وعلى الرغم من الدعم الكامل الذي يمنحه رئيس الأركان إيال زامير للمستوى العملياتي في الجيش، فإنّ المؤسسة العسكرية تدرك أنّ أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيقلب موازين اللعبة في جنوب لبنان. فجيش الاحتلال، وإن كان قد أكمل مهمته الأساسية، كما أعلنها، وهي إزالة تهديد غزو "قوة الرضوان" للجليل، وتحييد إمكانية الإطلاق المباشر لصواريخ مضادة للدروع نحو المستوطنات في الشمال، إلا أن معضلة "اليوم التالي" تبدأ الآن. وفي الوقت الذي تتمركز فيه قوات الاحتلال عند ما تسمّيه "الخط الأصفر"، يبقى السؤال الكبير مفتوحاً، عن المرحلة التي ستنسحب فيها القوات.

ويحذّر ضباط ميدانيون من أن عودة السكان اللبنانيين إلى القرى التي تم "تطهيرها"، بحسب تعبير الاحتلال، ستشكّل مساساً أمنياً بما يصفونه "الإنجاز الذي تحقق بالدم". ويقول مسؤولون أمنيون: "حكومة لبنان لن تنجح في تفكيك حزب الله وحدها، ولذلك فإن الانسحاب من المنطقة يجب أن يستغرق وقتاً طويلاً".

ويشير الموقع العبري إلى أنّ بند وحدة الساحات، في اتفاق بين إيران والولايات المتحدة سيفرض على إسرائيل الامتناع عن استئناف القتال في غزة أيضاً، في وقت تواصل فيه حركة حماس رفض نزع سلاحها. وقال ضباط كبار في جيش الاحتلال، في الآونة الأخيرة، إنه يجب استغلال حقيقة عدم وجود أسرى إسرائيليين في القطاع بعد الآن، من أجل العمل بكل قوة، لتجريد "حماس" من سلاحها وإسقاط سيطرتها على القطاع، حتى لو كانت هذه السيطرة من وراء الكواليس. ويضيف هؤلاء الضباط أنه بسبب محدودية القتال في لبنان، هناك الآن قوات متاحة يمكنها العمل في غزة وإنهاء المهمة هناك بسرعة.

لكن حتى هؤلاء الضباط وكبار المسؤولين الأمنيين يعترفون بضرورة أخذ إرهاق قوات الاحتياط في الحسبان، فمن دونهم لا يمكن تنفيذ عملية واسعة في القطاع. وفي الوقت نفسه يشددون على ضرورة البقاء في حالة جاهزية لمناورة في لبنان واحتمال اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.