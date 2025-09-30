ماذا نعرف عن "مجلس السلام" الذي سيحكم غزة وفق الخطة الأميركية؟

- خطة السلام ودور الشخصيات الدولية: تتضمن خطة السلام المقترحة من البيت الأبيض تشكيل "مجلس السلام" برئاسة دونالد ترامب وعضوية توني بلير، للإشراف على لجنة فلسطينية مؤقتة تدير قطاع غزة، مع استبعاد حماس من الحكم. - ردود الفعل والانتقادات: أثارت الخطة انتقادات بسبب مشاركة بلير، نظراً لتاريخه في المنطقة، ورفض شخصيات فلسطينية ودولية لتدخله، مع غياب جدول زمني لتطوير غزة. - الاجتماعات الدولية والموقف من الحرب: عرض ترامب خطته لقادة عرب وإسلاميين في نيويورك، وسط ترحيب بجهوده لإنهاء الحرب، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واعتباره إبادة جماعية.

تضمنت "خطة السلام" التي كشف عنها البيت الأبيض، أمس الاثنين، لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدواراً مفاجئة لشخصيتين سياسيتين معروفتين، هما رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والرئيس الأميركي دونالد ترامب

ماذا تقول الخطة بشأن الحكم المؤقت؟

، في هيئة دولية تقترحها الخطة تحت مسمى "مجلس السلام" تشرف على لجنة مؤقتة ستحكم القطاع المنكوب خلال المرحلة الانتقالية.

يقول المقترح: "ستحكم غزة لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط غير السياسيين"، على الرغم من أنه لا يذكر بالاسم أي فلسطيني أو مجموعة فلسطينية قد تشارك في المرحلة الانتقالية. وستشرف على اللجنة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى "مجلس السلام" وسيرأسها ترامب وستضم رؤساء دول وأعضاء آخرين، بمن فيهم بلير. وتتولى اللجنة مسؤولية الإدارة اليومية للخدمات العامة والشؤون البلدية في غزة، وتتألف من "فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين" لم يتم تحديدهم. ولن يكون لحماس أي دور في حكم غزة.

لماذا أثارت الخطة بعض الدهشة؟

في الأسابيع الأخيرة، أثارت تقارير تحدثت عن مشاركة بلير في الخطة دهشة بعض المدافعين عنها بسبب تاريخ الإمبريالية البريطانية في المنطقة، وخاصة مشاركة بلير في غزو العراق، الذي استند إلى مزاعم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ثبت زيفها فيما بعد. وبدأ غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003 وانسحبت القوات في عام 2011. ولاقت الحرب انتقادات واسعة بسبب تأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة وخسائرها الفادحة في الأرواح. وواجه بلير نفسه انتقادات بعدما تبين زيف ادعاءاته بشأن أسلحة الدمار الشامل.

ماذا ستفعل الهيئة الحاكمة؟

قال الاقتراح إن الهيئة ستتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى يحين الوقت الذي "تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي"، دون ذكر جدول زمني محدد. وجاء في الخطة أن بعض المقترحات والأفكار الاستثمارية قد تمت صياغتها من قبل مجموعات دولية، لكن لم يتم تحديدها. ومن جهتها قالت السلطة الفلسطينية وعدة دول إسلامية إنها ترحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ماذا يقول المنتقدون والفلسطينيون عن تدخل بلير؟

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لصحيفة واشنطن بوست الأميركية "لقد كنا تحت الاستعمار البريطاني بالفعل. لديه سمعة سلبية هنا. إذا ذكرت توني بلير، فإن أول ما يذكره الناس هو حرب العراق". وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "توني بلير؟ بالطبع لا. ارفعوا أيديكم عن فلسطين".

ما أحدث نشاطات بلير بشأن غزة؟

في أواخر الشهر الماضي، زار بلير البيت الأبيض للقاء ترامب. وقال معهد طوني بلير للأبحاث إنه "أجرى عدداً من الاتصالات مع مجموعات مختلفة بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب". ووصف بيان بلير، أمس الاثنين، فكرة ترامب بأنها "خطة جريئة وذكية" كما عبّر عن دعمه لاقتراح تولي ترامب رئاسة المجلس الذي سيشرف على لجنة الحكم الانتقالي في غزة.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، إن بلير، الذي شغل منصب مبعوث الشرق الأوسط بعد مغادرته رئاسة الوزراء البريطانية، يعمل منذ أشهر عدّة فردياً على الترويج لخطة لإنشاء "وصاية دولية" لإدارة غزة بعد انتهاء الحرب. وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أوردت في 18 سبتمبر/ أيلول الحالي، أن توني بلير بدأ، بمباركة الإدارة الأميركية، بصياغة الاقتراح في الأشهر الأولى من الحرب الإسرائيلية على غزة على أنه سيكون خطة لما يسمى بـ"اليوم التالي". ولكن في الأشهر الأخيرة، تطور الاقتراح إلى خطة لإنهاء الحرب، فيما ينص على إنشاء "السلطة الانتقالية الدولية في غزة" المعروف باسم "غيتا"، بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

اجتماع نيويورك بشأن خطة غزة

وكان ترامب قد التقى مجموعة من قادة دول عربية وإسلامية، الثلاثاء الماضي، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وعرض ترامب خلال الاجتماع مقترحه الذي لاقى ترحيباً من المجتمعين، وأصدر القادة المشاركين بياناً بعد الاجتماع أكدوا فيه أنهم "أبرزوا خلال اللقاء الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلاً عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل". كما جددوا "موقفهم المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا".

ويتعرض قطاع غزة لحرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأدت الحرب التي ترافقت بحصار مشدد للقطاع عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتشريد جميع سكان القطاع. وأثارت صور الفلسطينيين الذين يتضورون جوعاً غضباً عالمياً ضد الحرب على غزة. ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين وتحقيق للأمم المتحدة إن هذا العدوان يرقى إلى حد الإبادة الجماعية.

(رويترز، العربي الجديد)