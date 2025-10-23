ماذا قال عباس لترامب حين صافحه لدقائق في شرم الشيخ؟

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم"، تفاصيل المحادثة القصيرة التي جمعته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة شرم الشيخ. وقال ترامب إن عباس بدا له "عقلانياً"، مشيراً إلى أنّ الأخير هنّأه على نجاح خطته قائلاً له: "لقد فعلت أشياء لم يفعلها أي رئيس آخر (...) ما قمتَ به كان مستحيلاً، لا أصدق أنك أنجزته".

وفي ما يتعلّق بإمكانية أن يتولّى عباس أي دور في الحكم بعد الحرب، أوضح ترامب أنّ الأمر "يحتاج إلى التحقّق"، مضيفاً: "وجدته معقولاً، لكن ربما ليس كذلك... من المبكر إبداء رأي نهائي، وسأعلن موقفي في الوقت المناسب. أعلم أنه يرغب في لعب دور ما".

من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه سيتخذ قراراً بشأن الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، وذلك رداً على سؤال من المحاور أشار فيه إلى أن البرغوثي واحد من الشخصيات القليلة التي يمكن أن يتحد خلفه الفلسطينيون، وهو أسير في سجون إسرائيل منذ عام 2002.

وأضاف ترامب: "يُنظر إلى مروان البرغوثي من قبل الكثيرين باعتباره الشخصية الوحيدة التي يمكنها توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين. إنه يتصدر معظم استطلاعات الرأي بين الفلسطينيين عمّن سيصوتون له في انتخابات رئاسية. لكنه في السجن، وإسرائيل رفضت إطلاق سراحه".

ويأتي حديث ترامب عن احتمال الإفراج عن البرغوثي في سياق المداولات المتصلة بخطة "اليوم التالي" للحرب في غزة، والتي تطرح تساؤلات حول مستقبل القيادة الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الداخلي. وتشير تقارير أميركية إلى أن إدارة ترامب تدرس خيارات متعددة لإشراك شخصيات فلسطينية ذات قبول واسع في أي ترتيبات سياسية مقبلة.