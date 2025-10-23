ماذا قال عباس لترامب حين صافحه لدقائق في شرم الشيخ؟

رصد
واشنطن

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
مباشر
23 أكتوبر 2025
ترامب وعباس خلال قمة شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
ترامب وعباس خلال قمة شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
+ الخط -

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع مجلة "تايم"، تفاصيل المحادثة القصيرة التي جمعته بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال قمة شرم الشيخ. وقال ترامب إن عباس بدا له "عقلانياً"، مشيراً إلى أنّ الأخير هنّأه على نجاح خطته قائلاً له: "لقد فعلت أشياء لم يفعلها أي رئيس آخر (...) ما قمتَ به كان مستحيلاً، لا أصدق أنك أنجزته".

وفي ما يتعلّق بإمكانية أن يتولّى عباس أي دور في الحكم بعد الحرب، أوضح ترامب أنّ الأمر "يحتاج إلى التحقّق"، مضيفاً: "وجدته معقولاً، لكن ربما ليس كذلك... من المبكر إبداء رأي نهائي، وسأعلن موقفي في الوقت المناسب. أعلم أنه يرغب في لعب دور ما".

من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه سيتخذ قراراً بشأن الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، وذلك رداً على سؤال من المحاور أشار فيه إلى أن البرغوثي واحد من الشخصيات القليلة التي يمكن أن يتحد خلفه الفلسطينيون، وهو أسير في سجون إسرائيل منذ عام 2002.

ترامب يتحدث للصحافيين في حديثة البيت الأبيض، 15 يونيو 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

ترامب: إسرائيل لن تضم الضفة وسأبتّ أمر البرغوثي وتطبيع السعودية قريب

وأضاف ترامب: "يُنظر إلى مروان البرغوثي من قبل الكثيرين باعتباره الشخصية الوحيدة التي يمكنها توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين. إنه يتصدر معظم استطلاعات الرأي بين الفلسطينيين عمّن سيصوتون له في انتخابات رئاسية. لكنه في السجن، وإسرائيل رفضت إطلاق سراحه".

ويأتي حديث ترامب عن احتمال الإفراج عن البرغوثي في سياق المداولات المتصلة بخطة "اليوم التالي" للحرب في غزة، والتي تطرح تساؤلات حول مستقبل القيادة الفلسطينية وإعادة ترتيب البيت الداخلي. وتشير تقارير أميركية إلى أن إدارة ترامب تدرس خيارات متعددة لإشراك شخصيات فلسطينية ذات قبول واسع في أي ترتيبات سياسية مقبلة.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
قوات الأمن السوري في ريف حلب، 18 يوليو 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الأمن السوري يعلن تفكيك خلية باللاذقية تخطط لاغتيال إعلاميين ونشطاء

ترامب يتحدث للصحافيين في حديثة البيت الأبيض، 15 يونيو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

ترامب: إسرائيل لن تضم الضفة وسأبتّ أمر البرغوثي وتطبيع السعودية قريب

سموتريتش في الكنيست 13 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سموتريتش يعتذر عن تصريحاته العنصرية "المؤسفة" بحقّ السعودية