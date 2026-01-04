مادورو ينتظر بدء محاكمته بعد وصول طائرته إلى نيويورك

- وصلت طائرة يُعتقد أنها تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى نيويورك لمواجهة اتهامات تتعلق بالمخدرات والأسلحة، بعد اعتقاله في كراكاس. - أثارت العملية الأميركية ردود فعل واسعة، حيث اعتبر عمدة نيويورك أن الهجوم يُعدّ عملاً حربياً، وشهدت نيويورك مظاهرات احتجاجية ضد الضربات الأميركية. - عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء التصعيد في فنزويلا، داعياً إلى احترام القانون الدولي والانخراط في حوار شامل.

أفادت وسائل إعلام أميركية أن طائرة يعتقد أنها تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس وصلت إلى خارج نيويورك ليلة السبت بالتوقيت المحلي بعدما اعتقلته الولايات المتحدة الأميركية في كراكاس. وعرضت محطات تلفزيونية أميركية لقطات للطائرة في مطار عسكري بالقرب من مدينة نيويورك، حيث نزل منها مجموعة غير محددة من الأشخاص.

ومن المرجح أن يُنقل مادورو إلى مركز احتجاز فيدرالي في منطقة بروكلين في نيويورك، على أن يمثل أمام المحكمة في المنطقة الجنوبية لنيويورك في مانهاتن يوم الاثنين. وكانت قد وجهت لمادورو اتهامات في المنطقة الجنوبية لنيويورك لأول مرة عام 2020. وتم الكشف السبت عن لائحة اتهامات معدلة ضده. وكانت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي المعتقل وزوجته قد وصلت إلى قاعدة ستيوارت الجوية التابعة للحرس الوطني في ولاية نيويورك، وفقًا لمسؤول فيدرالي.

وتتضمن لائحة التهم الموجهة ضده والتي جاءت في أكثر من عشرين صفحة، تهماً تتعلق بالمخدرات والأسلحة، واستغلال منصبه والسماح بتهريب أطنان من الكوكايين بالشراكة من عصابات إجرامية كولومبية. ومن ضمن التهم أنه وعائلته ومسؤولين في فنزويلا استغلوا مناصبهم لجمع الأموال بشكل غير المشروع واستخدموا الغطاء الدبلوماسي لرحلات تهريب المخدرات.

وتوقعت وسائل إعلام أميركية، بحسب تسريبات عن مسؤولين في إدارة دونالد ترامب، أن يتم نقلهما الليلة إلى "مركز الاحتجاز الحضري" في نيويورك الذي احتجز فيه عدد من المشاهير مثل "إل تشابو"، تاجر المخدرات المكسيكي المعروف، وغيسلين ماكسويل، التي ارتبط اسمه بمرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين.

ويعرف مركز الاحتجاز الفيدرالي بظروفه الصعبة وحالته المتدهورة. وفيه، بحسب المعلومات العامة المتوفرة، قرابة 1300 سجين، ينتظر أغلبهم صدور أحكام ضدهم وينقلون في الغالب بعدها إلى سجون أخرى. وأشار الرئيس الأميركي، السبت خلال مؤتمر صحفي حول العملية الأميركية، إلى أن مادورو وزوجته سيواجهان ما أسماه "قوة العدالة الأميركية الكاملة وسيُحاكمان على الأراضي الأميركية. سيتم اتخاذ قرار موضع مثولهما في نيويورك وميامي أو فلوريدا (بعد المثول الأول أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك). وستعرض الأدلة الدامغة على جرائمهما في المحكمة".

وفي سياق متصل قال عمدة نيويورك زهران ممداني بعد الهجوم الأميركي واختطاف الرئيس الفنزويلي وزوجته "إن مهاجمة دولة ذات سيادة من جانب واحد يُعدّ عملاً حربياً وانتهاكاً للقانون الفيدرالي والدولي"، معتبراً أن "هذا السعي الصريح لتغيير النظام لا يؤثر فقط على من هم في الخارج، بل يؤثر بشكل مباشر على سكان نيويورك، بمن فيهم عشرات الآلاف من الفنزويليين الذين يعتبرون هذه المدينة موطنهم. إن سلامة هؤلاء وسلامة جميع سكان نيويورك هي أولويتي، وستواصل إدارتي مراقبة الوضع وإصدار التوجيهات اللازمة".

وتابع ممداني خلال مؤتمر صحفي "أبلغتُ صباح اليوم باحتجاز الجيش الأميركي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، بالإضافة إلى خطة سجنهما في الحجز الفيدرالي هنا في مدينة نيويورك". وأوضح أنه تواصل مع الرئيس ترامب عبر الهاتف للتعبير عن معارضته للخطوة الأميركية في فنزويلا. وفضل ممداني عدم الخوض بتفاصيل أكثر حول المحادثة. إلى ذلك شهدت نيويورك ومدن أميركية عدة مظاهرات لمحتجين على الضربات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها وزوجته. ومن المتوقع أن تزداد الاحتجاجات خلال الأيام القادمة. ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة معارضة من بينها "ارفعوا أيدكم عن فنزويلا" و"أوقفوا الحرب". وسيعقد مجلس الأمن في نيويورك صباح الاثنين بالتوقيت المحلي اجتماعاً لنقاش التطورات في فنزويلا دون أي توقعات بأن يصدر عنه بيان لأن ذلك يتطلب موافقة الولايات المتحدة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه البالغ "إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا، والذي بلغ ذروته بالعملية العسكرية الأميركية التي جرت اليوم في البلاد، والتي قد تكون لها تداعيات مقلقة على المنطقة. وبغض النظر عن الوضع في فنزويلا، فإن هذه التطورات تشكل سابقة خطيرة". وجاء في بيان صادر عن مكتب غوتيريس أن "الأمين العام يؤكد على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل الجميع، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة". وعبر عن قلقه "العميق لعدم احترام قواعد القانون الدولي"، داعياً "جميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا إلى الانخراط في حوار شامل، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".