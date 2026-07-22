مادورو يمثل مجدداً أمام محكمة في نيويورك

- يمثل الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو أمام محكمة في نيويورك بتهم تتعلق بالإتجار بالمخدرات والإرهاب، بينما تنفي زوجته التهم الموجهة إليها. - تولت ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة في فنزويلا بعد اختطاف مادورو، وأعادت فتح البلاد للاستثمارات الأجنبية تحت رقابة مشددة. - اختطف مادورو وزوجته خلال عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس، مما أسفر عن مقتل 83 شخصاً وإصابة 112 آخرين، بينما لم تُسجل خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

يمثُل الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو (63 عاماً) أمام محكمة في نيويورك، اليوم الأربعاء، في ثالث ظهور علني له منذ تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية خاطفة في كاراكاس في يناير/كانون الثاني انتهت باختطافه رفقة زوجته سيليا فلوريس. ومن المقرر أن يمثل مادورو الذي يقبع في سجن بروكلين، أمام محكمة مانهاتن حيث يُحاكم بتهمة الاتجار بالمخدرات مع زوجته، وذلك في جلسة مخصصة للمسائل الإجرائية.

ويُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما تواجه زوجته (69 عاما) ثلاث تهم. غير أنّهما ينفيان التهم الموجهة إليهما. وقبل أشهر، وافقت الإدارة الأميركية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي مادورو وزوجته، بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنع كراكاس من دفع الرسوم القانونية بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التهم المحددة التي يواجهها مادورو وزوجته في محكمة مانهاتن؟ ما هي طبيعة "المسائل الإجرائية" التي ستتم مناقشتها في الجلسة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي أول ظهور له أمام المحكمة في نيويورك، بعد وقت قصير من اختطافه، قدم نيكولاس مادورو نفسه على أنه "أسير حرب". وإضافة إلى التهم الموجهة إليه، رفعت عائلات خمسة شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى مدنية ضد مادورو في أوائل يوليو/تموز، متهمة إياه بإصدار أوامر بإعدامهم.

تقارير دولية نيكولاس مادورو... رئيس منسي في سجن نيويوركي

ومنذ اختطاف مادورو، تولّت ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة في فنزويلا، وأعادت فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية في ظل رقابة مشددة من إدارة ترامب. واختطف الرئيس الفنزويلي وزوجته في الساعات الأولى من يوم الثالث من يناير/كانون الثاني الفائت خلال غارات جوية على العاصمة الفنزويلية بمشاركة طائرات حربية وانتشار بحري كثيف. وقتل 83 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 112 آخرين في الهجوم، بحسب مسؤولين فنزويليين. في المقابل، لم يُقتل أي من أفراد القوات الأميركية.

(فرانس برس، العربي الجديد)