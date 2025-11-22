- أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الولايات المتحدة تستخدم مكافحة تهريب المخدرات كذريعة لتغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على نفطها، داعياً الطلاب الفنزويليين للتواصل مع نظرائهم الأميركيين لبناء حركة موحدة ضد الحرب. - أصدرت إدارة ترامب تحذيرات للطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية بسبب النشاط العسكري، وتعتزم تصنيف "كارتل الشموس" كمنظمة إرهابية، مما قد يبرر أي عمل عسكري ضد فنزويلا. - تزايدت التوترات بعد ضربات واشنطن على قوارب تهريب المخدرات، مما أدى إلى مقتل العشرات، وتصف كراكاس هذه الهجمات بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه لا يبالي بالتهديدات الأميركية لبلاده، داعياً مئات الطلاب الذين حضروا مناسبة في القصر الرئاسي، الجمعة، إلى مشاركته وزوجته الرقص. وعززت واشنطن انتشارها العسكري في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ منذ أغسطس/ آب، في عملية يتمثل هدفها المعلن بمكافحة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وشملت شنّ ضربات على قوارب يُشتبه في أنها تستخدم في تهريب المخدرات، أدت إلى مقتل العشرات. لكن كراكاس تتهم واشنطن باستخدام المخدرات ذريعة "لفرض تغيير النظام" في فنزويلا والاستيلاء على نفطها.

وخلال احتفال في قصر ميرافلوريس، توجّه مادورو إلى مئات الطلاب بالقول: "إنه يوم الجمعة، وماذا يحدث يوم الجمعة؟ ماذا نفعل اليوم؟... فنزويلا تعيش في سلام، ليلة الجمعة تعني الرومبا بالكامل، رومبا، رومبا، رومبا!". وأضاف: "إنه يوم الجمعة، وسأرقص الرومبا! ولن يوقفني أحد!"، داعياً إلى بدء عزف الموسيقى، قبل أن يرقص وزوجته على إيقاعها. وحض الرئيس الطلاب الفنزويليين على التواصل مع نظرائهم في الحركات الطالبية الأميركية، ومطالبتهم بـ"وقف الحرب. لا للحرب، فنزويلا تريد السلام".

Maduro has told Venezuela's student movement to reach out to US students to build a unified anti-war movement. pic.twitter.com/x9Gy0l3xuT — Ollie Vargas (@OllieVargas79) November 22, 2025

وصاحت شابة من على منصة أمام القصر الرئاسي: "مادورو، أحبك!"، ليردّ الرئيس بالقول: "أنا أيضاً أحبكم". وأضاف: "الحب يمنحني القوة للتغلّب على كل الشياطين التي يجب هزمها، وكل العوائق والتهديدات التي يجب التغلب عليها". وقالت طالبة الحقوق في سنتها الأولى إيزابيل كوباري، لوكالة فرانس برس على هامش الاحتفال في القصر الرئاسي: "إنهم يريدون فقط ذريعة للغزو". وأدت ضربات أميركية على قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً حتى الآن، بحسب واشنطن. وتصف كراكاس هذه الهجمات بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء".

وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضاً تصنيف "كارتل الشموس" الذي تتهم مادورو بقيادته، منظمة إرهابية. ومن شأن ذلك أن يوفر أساساً قانونياً لأي عمل عسكري أميركي ضد فنزويلا. وكان مادورو قد أعلن، الجمعة، أنه أصدر تعليمات بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ في المنطقة المطلة على الساحل الكاريبي، رداً على تحركات عسكرية للولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي الفنزويلي تصريحات صحافية لمادورو حول التدابير الدفاعية الجديدة عن العاصمة كاراكاس، وولاية لا غوايرا الواقعة على ساحل البحر الكاريبي. وأفاد مادورو بأنه أعطى تعليمات بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ في المناطق المذكورة، قائلاً: "توجد خطة دفاعية شاملة لكامل خط كاراكاس - لا غوايرا. لقد حددت بالتفصيل، شارعاً بشارع، وحياً بحيّ. ستكون جميع أنظمة الأسلحة الثقيلة والصواريخ في حالة جاهزية للعمل".

في غضون ذلك، أصدرت سلطات الطيران الأميركية الجمعة، تحذيراً للطائرات المدنية التي تحلق في الأجواء الفنزويلية، مشيرة إلى ما يمكن أن يتسبب به "النشاط العسكري المتزايد" في المنطقة من مخاطر، وسط حشد كبير للقوات الأميركية. وحضت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية، الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية، على "توخي الحذر" نظراً "لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها". وأضافت: "قد تشكل هذه التهديدات خطراً محتملاً على الطائرات على جميع الارتفاعات، بما في ذلك خلال التحليق ومرحلتي الوصول والمغادرة و/أو المطارات والطائرات على الأرض".

(فرانس برس، العربي الجديد)