- أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده للحوار مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط تصاعد التوترات بسبب نشر الولايات المتحدة أسطولاً حربياً في الكاريبي لمكافحة المخدرات، محذراً من التدخل العسكري. - لم يستبعد ترامب العمل العسكري ضد فنزويلا، لكنه أشار إلى إمكانية الحوار، مؤكداً أن الحشد العسكري يهدف للضغط على مادورو بسبب ارتباطه بالمخدرات والمهاجرين. - زادت الولايات المتحدة ضغوطها بتصنيف كارتل مادورو كمنظمة إرهابية، ووصول حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد، مع تنفيذ ضربات ضد سفن مخدرات.

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الاثنين، إنه مستعد للتحدث "وجها لوجه" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي أثار احتمال عقد محادثات مع نظيره في حين تنشر الولايات المتحدة أسطولا من السفن الحربية في منطقة الكاريبي كجزء من عملية لمكافحة المخدرات، وفقا لواشنطن.

وقال مادورو ردا على رسالة من قس أميركي خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي العام "في الولايات المتحدة، كل من يريد التحدث مع فنزويلا سنتحدث معه وجها لوجه. دون أي مشكلة". وأضاف "ما لا يمكننا أن نسمح به (...) هو أن يتعرض الشعب المسيحي في فنزويلا لضربات جوية ومجازر". ودعا مجددا إلى الحوار وقال "نعم للسلام! لا للحرب!... لذلك، أيا ما كان يرغب في الحوار سيجدنا دائما". وتحدث مادورو أيضا عن "قطاعات نفوذ" في الولايات المتحدة دون أن يسميها "تريد من الرئيس ترامب أن يرتكب أكبر خطأ في حياته ويتدخل عسكريا في فنزويلا. ستكون هذه هي النهاية السياسية لقيادته (...) وهم يضغطون عليه".

ولم يستبعد ترامب، أمس الاثنين، اللجوء إلى عمل عسكري ضد فنزويلا، رغم طرحه احتمال فتح باب دبلوماسي مع مادورو، الذي شدد على أن الحشد العسكري الأميركي والضربات التي تستهدف زوارق يشتبه بأنها تنقل مخدرات قرب بلاده في أميركا الجنوبية يهدفان إلى دفعه خارج السلطة. وكرر ترامب أنه "ربما سيتحدث" مع مادورو، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يستبعد خيار العمل العسكري داخل الأراضي الفنزويلية..

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: "لا أستبعد ذلك. لا أستبعد أي شيء"، وذلك بعد يوم من طرحه لأول مرة احتمال إجراء "محادثات" مع مادورو. لكنه تجنب الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان مادورو قد يقول شيئا من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن استعراض قوتها العسكرية. وأضاف ترمب: "لقد ألحق ضررا هائلا ببلادنا"، رابطا بين مادورو وبين المخدرات والمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة من فنزويلا. وتابع: "لم يكن جيدا مع الولايات المتحدة، لذا سنرى ما سيحدث".

وعمقت تصريحات الرئيسين حالة عدم اليقين بشأن الخطوات المقبلة التي قد تتخذها إدارة ترامب تجاه حكومة مادورو. فقد كثفت الولايات المتحدة ضغوطها في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تتوقع تصنيف كارتل تقول إنه بقيادة مادورو ومسؤولين حكوميين فنزويليين بارزين كمنظمة إرهابية.

ووصلت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد والسفن الحربية المرافقة لها إلى منطقة الكاريبي في نهاية الأسبوع، بالتزامن مع إعلان الجيش الأميركي عن أحدث سلسلة من الضربات ضد سفن يشتبه بأنها تنقل المخدرات. وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة حوالى عشرين ضربة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن تتهمها بنقل مخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصا على الأقل.

والجمعة، امتنع ترامب عن التعليق صراحة على عملية عسكرية محتملة قد تشنها بلاده على فنزويلا، فيما أفادت تقارير بأنّ مسؤولين عسكريين كبار قدموا لترامب خيارات محدَّثة بشأن العمليات المحتملة في فنزويلا. ورداً على سؤال عما إذا كان قد قرر شن عملية عسكرية أو لا على فنزويلا، أجاب ترامب: "لا يمكنني أن أخبركم بذلك، لكن هناك بعض الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع".

