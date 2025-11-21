مادورو يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ قبالة سواحل الكاريبي

- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن نشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على الساحل الكاريبي كجزء من خطة دفاعية ضد التحركات العسكرية الأمريكية، بمشاركة السكان المحليين ووحدات مليشيا مدنية. - نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز صرحت بأن الولايات المتحدة تسعى لجعل فنزويلا "الولاية رقم 51"، ووصفت التحركات الأمريكية بأنها تهديد للسيادة، مؤكدة على مقاومة الشعب الفنزويلي للضغوط الخارجية. - تواجه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو اتهامات جنائية لدعمها الوجود العسكري الأمريكي، وقد تُعتبر "هاربة" إذا غادرت البلاد لتسلّم جائزة نوبل للسلام.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه أصدر تعليمات بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ في المنطقة المطلة على الساحل الكاريبي، رداً على تحركات عسكرية للولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي الفنزويلي "في تي في"، اليوم الجمعة، تصريحات صحافية لمادورو حول التدابير الدفاعية الجديدة عن العاصمة كاراكاس، وولاية لا غوايرا الواقعة على ساحل البحر الكاريبي. وأفاد مادورو بأنه أعطى تعليمات بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ في المناطق المذكورة، قائلاً: "توجد خطة دفاعية شاملة لكامل خط كاراكاس - لا غوايرا. لقد حددت بالتفصيل، شارعاً بشارع، وحياً بحي. ستكون جميع أنظمة الأسلحة الثقيلة والصواريخ في حالة جاهزية للعمل".

وأضاف: "بفضل ذلك، سنكون مستعدين للدفاع عن خط كاراكاس - لا غوايرا وعن المناطق الجبلية الممتدة حتى الكاريبي". وأوضح مادورو أنّ هذه الخطة لم يتم إعدادها من قبل فريق من الخبراء، بل من قبل السكان الذين يعيشون بين العاصمة والمنطقة الساحلية، وفي المجتمعات المحيطة بميناء لا غوايرا ومطار سيمون بوليفار الدولي الذي يُعدّ المطار الرئيسي للبلاد. وذكّر مادورو بأن وحدات المليشيا الخاصة، التي تعمل تحت مظلة "القوات المسلحة الوطنية البوليفارية"، وتتكون من مدنيين (رجال ونساء) تلقت تدريبات عسكرية، مؤكداً أنهم مستعدون لخوض حرب طويلة الأمد إذا لزم الأمر.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا الجنوبية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إنّ الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا. وردّاً على ذلك، أعلن مادورو حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، وأنه مستعد لصدّ أي هجوم.

نائبة مادورو: الولايات المتحدة تهدف لجعل فنزويلا "الولاية رقم 51"

من جهتها، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، إنّ واشنطن تهدف إلى جعل بلادها الولاية الأميركية "رقم 51". جاء ذلك في كلمة ألقتها رودريغيز خلال حفل "جائزة التاريخ الوطني" في العاصمة كاراكاس الخميس، حيث تطرّقت إلى التحركات العسكرية الأميركية في منطقة البحر الكاريبي. وأشارت رودريغيز إلى أنّها والمسؤولين في بلادها يعتبرون التحشيدات العسكرية لواشنطن "تهديداً". وأردفت :"سنظل جمهورية مستقلة. لن نكون أبداً ولاية تابعة لدولة أخرى. ولن يرضخ شعبنا أبداً لأوامر حفنة من الخونة وقطاع الطرق عديمي الوطن، ولا لأوامر امرأة (في إشارة إلى زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو) وعدت بجعل البلاد الولاية رقم 51".

وفي معرض دفاعها عن موقف بلادها، ذكرت رودريغيز أنّ فنزويلا تواجه "حرباً نفسية" منذ أكثر من شهرين. ومن جهة أخرى، صرّح وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو، في بيان عبر التلفزيون الرسمي ، بأنّ الاستعدادات مستمرة لمواجهة أي تهديد محتمل بالغزو. وقال كابييو: "إذا كان هناك من يعتقد أن غزو بلادنا أمر سهل للغاية، فسنكون جاهزين للتصدي له". وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.

إلى ذلك، تعتزم فنزويلا اعتبار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو "هاربة من وجه العدالة" في حال مغادرتها البلاد إلى النرويج لتسلّم جائزة نوبل للسلام التي نالتها أخيراً، وفق ما أفاد المدعي العام الفنزويلي وكالة فرانس برس، الخميس. وكانت ماتشادو التي تقول إنها تعيش مختبئة في فنزويلا، قد أعربت عن نيتها السفر إلى أوسلو لحضور حفل تسليم جوائز نوبل في 10 ديسمبر/ كانون الأول. وقال المدعي طارق وليام صعب إنها "بوجودها خارج فنزويلا، وفي حقها العديد من التحقيقات الجنائية، فهي تُعتبر هاربة من وجه العدالة"، مضيفاً أنها متهمة بـ"التآمر والتحريض على الكراهية والإرهاب".

وقال صعب إنّ ماتشادو ملاحقة أيضاً بسبب دعمها نشر الولايات المتحدة قواتها في منطقة الكاريبي. ورحّبت ماتشادو بالوجود العسكري الأميركي في الكاريبي الذي يستهدف قوارب يزعم أنها تنقل مخدرات، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 83 شخصاً على الأقل، كما أيّدت ادعاء واشنطن بأنّ مادورو يترأس كارتل مخدرات. وتصف كراكاس الهجمات على القوارب بأنها "إعدامات خارج نطاق القضاء". وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، قالت ماتشادو إنّ فنزويلا "على أعتاب حقبة جديدة". وأكد ترامب أنّ أيام مادورو معدودة، وأنه أعطى الاذن لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا.

(الأناضول، فرانس برس)