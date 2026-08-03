مادورو من سجنه الأميركي: نشيد بكل مسار حوار يعزز السلم في فنزويلا

- أشاد نيكولاس مادورو من سجنه في نيويورك بمسار الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية برعاية واشنطن، معتبراً أن النهضة الوطنية تتطلب احتراماً متبادلاً لتعزيز السلم والتعايش. - تولت ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة بعد اختطاف مادورو، وسط نفوذ قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يدعم الحوار السياسي ويأمل في انتقال سياسي وتحديد جدول زمني للانتخابات. - يُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالإرهاب والمخدرات، بينما تواجه زوجته ثلاث تهم، وقد وافقت الإدارة الأميركية على دفع أتعاب محاميهم.

أشاد الرئيس الفنزويلي المخلوع، نيكولاس مادورو، الأحد، من سجنه في نيويورك بـ"كلّ مسار حوار"، فيما تستعدّ الحكومة والمعارضة في فنزويلا لإطلاق حوار سياسي برعاية واشنطن. وكتب مادورو في رسالة على حسابه الرسمي في تطبيق تليغرام إنّ "التحدّث عن نهضة وطنية بأنها هدف مشترك هو التحدّث عن احترام متبادل... نشيد بكلّ مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين".

ويبدأ هذا الحوار بعد سبعة أشهر من اختطاف الجيش الأميركي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة بانتظار محاكمته. ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته السابقة ديلسي رودريغيز زمام السلطة، في ظل نفوذ قوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شجع هذا الحوار.

ويأمل مراقبون كثر في أن يفضي المسار إلى انتقال سياسي، ولا سيما إلى تحديد جدول زمني للانتخابات. ولم تُدع زعيمة المعارضة والحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو إلى المشاركة في الحوار، في وقت أعرب ترامب مراراً عن رضاه عن أداء رودريغيز.

تنطلق محاكمة مادورو رسمياً في الولايات المتحدة في الأول من يونيو/ حزيران 2027

وفي نهاية الأسبوع الماضي، نأت ماتشادو بنفسها عن الحوار وأعلنت من بنما، حيث تقيم حالياً، أنها لن تشارك فيه، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تعارض المسار. وتنطلق محاكمة مادورو رسمياً في الولايات المتحدة في الأول من يونيو/ حزيران 2027 على خلفية اتهامه بالاتجار بالمخدرات.

ويُحاكم مادورو في الولايات المتحدة بأربع تهم، من بينها الإرهاب المرتبط بالمخدرات، بينما تواجه زوجته سيليا فلوريس (69 عاماً) ثلاث تهم. غير أنّهما ينفيان التهم الموجهة إليهما. وقبل أشهر وافقت الإدارة الأميركية على أن تدفع فنزويلا أتعاب محامي مادورو وزوجته، بعدما كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تمنع كاراكاس من دفع الرسوم القانونية بسبب العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وفي أول مثول له أمام المحكمة في نيويورك، بعد وقت قصير من اختطافه، قدّم نيكولاس مادورو نفسه على أنه "أسير حرب". وإضافة إلى التهم الموجهة إليه، رفعت عائلات خمسة شبان قُتلوا في فنزويلا دعوى مدنية ضد مادورو في أوائل يوليو/ تموز، متهمة إياه بإصدار أوامر بإعدامهم في جزء من نمط أوسع من عنف الدولة.

ومنذ اختطاف مادورو، تولّت ديلسي رودريغيز الرئاسة بالوكالة في فنزويلا، وأعادت فتح البلاد أمام الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية، في ظل رقابة مشددة من إدارة دونالد ترامب. وتمارس إدارة ترامب نفوذاً واسعاً في الملف الفنزويلي منذ اختطافها مادورو في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتنصيب دلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة. وبينما يواصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الدفع باتجاه إجراء انتخابات جديدة، يؤكد أن واشنطن موجودة لتسهيل المفاوضات لا لفرض نتائجها، مع تشديده على ضرورة تمثيل جميع مكونات المجتمع الفنزويلي في أي تسوية سياسية.

(فرانس برس، العربي الجديد)