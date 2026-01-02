مادورو منفتح على محادثات مع أميركا لمكافحة تهريب المخدرات

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في مقابلة مسجلة بثها التلفزيون الحكومي يوم الخميس إن فنزويلا منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات، لكنه رفض التعليق على غارة قادتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الأسبوع الماضي في منطقة رسو فنزويلية تعتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الكارتيلات كانت تستخدمها.

وأكد مادورو، في مقابلة مع الصحافي الإسباني إغناسيو رامونيه، أن الولايات المتحدة تريد فرض تغيير للحكومة في فنزويلا والحصول على احتياطياتها النفطية الهائلة من خلال حملة ضغط مستمرة منذ أشهر بدأت بانتشار عسكري مكثف في البحر الكاريبي في أغسطس/آب الماضي. وقال مادورو: "ماذا يطلبون؟ من الواضح أنهم يسعون لفرض أنفسهم من خلال التهديدات والترهيب والقوة". وأضاف لاحقا أن الوقت قد حان لكلا البلدين "للبدء في التحدث بجدية، والبيانات في أيديهما".

وتابع:"أن الحكومة الأميركية تعلم، لأننا أخبرنا العديد من المتحدثين باسمهم، أنه إذا أرادوا مناقشة اتفاق لمكافحة تهريب المخدرات بجدية، فنحن مستعدون. وإذا أرادوا النفط، فإن فنزويلا مستعدة للاستثمار الأميركي، كما هو الحال مع شركة شيفرون، متى أرادوا وأينما أرادوا وكيفما أرادوا". وتعد شركة "شيفرون" شركة النفط الكبرى الوحيدة التي تصدر الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.

وتم تسجيل المقابلة في ليلة رأس السنة، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الأميركي عن غارات ضد خمسة قوارب يزعم أنها لتهريب المخدرات. وترفع الهجمات الأخيرة إجمالي عدد الضربات المعروفة للقوارب إلى 35، وعدد القتلى إلى 115 شخصا على الأقل، وفقا للأرقام التي أعلنتها إدارة ترامب. ويوجد فنزويليون بين الضحايا.

وبرر ترامب الهجمات باعتبارها تصعيدا ضروريا لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة منخرطة في "نزاع مسلح" مع كارتيلات المخدرات. وبدأت الضربات قبالة سواحل فنزويلا الكاريبية وتوسعت لاحقا إلى شرق المحيط الهادئ.

في غضون ذلك، كانت وكالة المخابرات المركزية وراء غارة بمسيرة الأسبوع الماضي في منطقة رسو يعتقد أن كارتيلات المخدرات الفنزويلية استخدمتها، وفقا لشخصين مطلعين على تفاصيل العملية طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الأمر السري.

وكانت هذه أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ بدء الهجمات على القوارب، مما يمثل تصعيدا كبيرا في حملة ضغط الإدارة على مادورو، المتهم بالإرهاب المرتبط بالمخدرات في الولايات المتحدة. وعندما سئل عن العملية على الأراضي الفنزويلية، قال مادورو إنه يستطيع "التحدث عنها خلال أيام قليلة".

إطلاق سراح 88 من الموقوفين

في شأن آخر، أُطلق سراح 88 شخصا على الأقل كانوا قد سُجنوا عقب الانتخابات الرئاسية في فنزويلا عام 2024، وذلك لمناسبة حلول العام الجديد، وفق ما أعلنت منظمتان غير حكوميتين الخميس بعد أسبوع من إعلان السلطات إطلاق 99 شخصا في عيد الميلاد. وبحسب الأرقام الرسمية، أسفرت الحملة التي نفذتها السلطات لقمع الاضطرابات التي أعقبت إعلان إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عن توقيف 2400 شخص ومقتل 28 آخرين. وأعلنت السلطات إطلاق سراح أكثر من 2000 شخص في الأسابيع اللاحقة.

وأعلنت وزارة خدمات السجون أنه "تم الإفراج عن 88 شخصا جديدا خلال الساعات القليلة الماضية"، متحدثة عن أشخاص سجنوا "بسبب جنح ارتكبت في سياق أعمال عنف، وينتمون إلى قطاعات متطرفة بعد العملية الانتخابية التي جرت في 28 يوليو/ تموز 2024". وذكر النص أن مادورو أصدر تعليماته بأن "تقيّم كل حالة على حدة وأن تُتَّخذ تدابير وقائية بما يتوافق مع القانون".

ونشرت "لجنة حرية السجناء السياسيين" (CLIPVE) على مواقع التواصل الاجتماعي "صباح الخميس في الأول من يناير، أُبلغت أمهات وأقارب عن إطلاق سراح المزيد من السجناء السياسيين من سجن توكورون (100 كيلومتر غرب العاصمة كاراكاس)". واعتبرت "لجنة الأمهات للدفاع عن الحقيقة"، وهي إحدى المنظمتين اللتين أعلنتا إطلاق سراح المساجين أن الإجراء "غير كافٍ". وأضافت أنها "حرية محدودة" تحت إشراف قضائي "ولا يزال العديد من أقاربنا الآخرين محرومين من حريتهم بشكل تعسفي". وأضافت اللجنة في بيانها "لا يزال الظلم يؤثر على مئات العائلات في كل أنحاء البلاد. لذلك نحن نصر على إعلان عفو عام يمنح الحرية الكاملة لجميع المحتجزين تعسفا لأسباب سياسية".

وفي عيد الميلاد، أعلنت السلطات إطلاق سراح 99 شخصا، بينما أفادت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية بإطلاق سراح 61 شخصا. وتشير المنظمة التي توفر خدمات قانونية للدفاع عن العديد من الموقوفين، إلى أن إطلاق سراح السجناء الأربعاء شمل أيضا سجينين سياسيين من سجن روديو 1، الواقع في ولاية ميراندا (كاراكاس). وبحسب هذه المنظمة، هناك حوالى 700 سجين سياسي في فنزويلا.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)