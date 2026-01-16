ماتشادو تهدي ميدالية جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

- منحت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام للرئيس دونالد ترامب، رغم تأكيد لجنة نوبل استحالة نقل الجائزة. - اجتمع ترامب مع ماتشادو بعيدًا عن الكاميرات، وعبّر عن شرفه بلقائها، مشيدًا بجهودها وتقديرها لالتزامه بحرية فنزويلا، بينما أكدت ماتشادو استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية. - يجادل ترامب بأحقيته في جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى إيقافه ثماني حروب عالمية، وانتقد لجنة نوبل لتفضيلها السياسة على السلام.

منحت المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، ميدالية جائزة نوبل للسلام التي منحت لها العام الماضي، للرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس، على الرغم من تأكيد لجنة معهد نوبل في النرويج أنه من المستحيل نقل الجائزة من شخص لآخر أو مشاركتها، مما يعني أن ترامب حصل فقط على الميدالية. واختطفت إدارة الرئيس ترامب، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، واختار دعم نائبته ديلسي رودريغيز والحفاظ على العلاقات مع النظام القائم بدلا من دعم المعارضة الفنزويلية ماتشادو التي ادعت حركتها الفوز في انتخابات عام 2024، وعندما سئل عنها قال إنها "لا تحظى بالاحترام الكافي في بلدها".

وخلال الأسبوعين الماضيين، صرحت ماتشادو بأنها ترغب في تقديم جائزة نوبل للسلام للرئيس ترامب بناء على اقتراح وسؤال من أحد مذيعي شبكة فوكس نيوز، والذي رحب بالعرض علنا عندما سأله صحافيون، غير أنه اجتمع معها بالأمس بعيدا عن الكاميرات، وهو أمر نادر بالنسبة له، وكتب لاحقا عن الاجتماع على منصة تروث سوشال "ماتشادو امرأة رائعة... قدمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام تقديرا للجهد الذي قمت به. إنها لفتة رائعة"، مضيفا أنه من الشرف له الالتقاء بها.

وقالت ماتشادو للصحافيين، وهي تغادر البيت الأبيض، إن الشعب الفنزويلي يمنح ترامب الجائزة "تقديرا لالتزامه الفريد بحريتنا" وإنها تحدثت عن التاريخ المشترك بين البلدين. وكانت قد أبدت استعدادها خلال الأشهر الماضية علنا أكثر من مرة للتعاون مع الإدارة الأميركية والانصياع لها وتنفيذ مطالبها، خاصة مع مطالب ترامب بخصوص النفط الفنزويلي.

ويجادل ترامب منذ الأسابيع الأولى من ولايته الثانية بأحقيته في جائزة نوبل للسلام، واشتكى من أن النرويج عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو) لم تمنحه الجائزة التي يستحقها، ويكرر دائما أنه أوقف ثماني حروب عالمية، وعندما فازت المعارضة الفنزويلية بالجائزة كتب المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ أن "لجنة نوبل أثبتت أنها تعطي الأولوية للسياسة على حساب السلام، وأن الرئيس ترامب سيواصل إبرام اتفاقات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح"، قبل أن يذكر ترامب أنه هنأها.