مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

اقتحم 917 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، فيما أقدمت سلطات الاحتلال على إبعاد أحد حراس المسجد عن عمله، بحسب بيان لمحافظة القدس. وأوضح البيان أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، في حين بلغ عدد السياح الذين دخلوا المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 420 سائحا.

وخلال ساعات الصباح، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في سادس أيام ما يسمى عيد "الحانوكاه" (الأنوار) اليهودي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

كما أقام مستوطنون حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق، غربي المسجد الأقصى، وصل صداها إلى أحياء البلدة القديمة، تزامنا مع دخول رأس الشهر العبري. وفي المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها بحق المصلين والمقدسيين، إذ احتجزت هويات عدد منهم عند البوابات الخارجية للمسجد، ومنعتهم من المرور في المسارات التي خصصت لاقتحامات المستوطنين.

وفي بيان منفصل، أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال قررت إبعاد حارس المسجد الأقصى وهبي مكية عن المسجد لمدة ستة أشهر. وفي سياق متصل بالاعتداءات والتضييقات بحق المقدسيين، اعتدت قوات الاحتلال على الأهالي المشاركين في جنازة الشاب المقدسي خالد ادكيدك عند باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وبحسب معطيات محافظة القدس، فقد اقتحم المسجد الأقصى خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 4266 مستوطنا إسرائيليا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا. ومنذ عام 2003، تسمح شرطة الاحتلال بشكل أحادي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاعتراضات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية. كما تصاعدت الانتهاكات بحق المسجد منذ تولي إيتمار بن غفير منصبه وزيرا للأمن القومي في حكومة الاحتلال نهاية عام 2022، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست في هذه الاقتحامات.

(الأناضول، العربي الجديد)