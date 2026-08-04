مؤيدو فلسطين في الحزب الديمقراطي يختبرون نفوذهم في ولايات متأرجحة

- تشهد الولايات المتأرجحة مثل ميشيغن وويسكونسن ومينيسوتا وفيرجينيا انتخابات تمهيدية حاسمة للحزبين، مع تركيز خاص على السباق الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغن. - في ميشيغن، تتنافس شخصيات بارزة مثل عبد الرحمن السيد وهايلي ستيفنز في انتخابات تاريخية من حيث الإنفاق، مع تأثير كبير لأموال "أيباك" ومحاولات إبعاد عبدول المعارض لسياسات إسرائيل. - في فيرجينيا، يسعى محمد سيف الدين للحصول على بطاقة الترشح لمجلس النواب بأجندة تقدمية، بينما يرشح الاشتراكيون الديمقراطيون أسماء ترفض الإبادة الجماعية في غزة.

تشهد الولايات الأميركية المتأرجحة ميشيغن وويسكونسن ومينيسوتا وفيرجينيا، اليوم الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي لمقاعد مجلسي النواب والشيوخ، وتتجه الأنظار تحديداً إلى عدد من المقاعد، على رأسها السباق على بطاقة الترشح الديمقراطية عن مقعد مجلس الشيوخ الأميركي لتمثيل ولاية ميشيغن، في وقت يسعى فيه تقدميون واشتراكيون في الحزب الديمقراطي، مؤيدون للقضية الفلسطينية، إلى تحقيق انتصارات في دوائر انتخابات متأرجحة تختبر مدى قدرتهم على تحقيق الفوز والمضي قدماً في الانتخابات العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتشهد الدائرة الانتخابية الأولى في ولاية ميزوري محاولة النائبة السابقة كوري بوش، التقدمية وعضو منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا، استعادة مقعدها الذي خسرته أمام النائب الحالي ويسلي بيل المدعوم من لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية (أيباك). وكانت جماعات الضغط الإسرائيلية قد أنفقت في الانتخابات التمهيدية عام 2024 ملايين الدولات ضد بوش بسبب موقفها المعارض للإبادة الجماعية في غزة.

ميشيغن.. أكبر إنفاق ديمقراطي تاريخياً

أما ولاية ميشيغن، فتشهد الانتخابات التمهيدية الديمقراطية فيها منافسة على مقعد مجلس الشيوخ بين الأميركي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد، الشهير بعبدول، والنائبة هايلي ستيفنز، في أعلى انتخابات تمهيدية ديمقراطية كلفة في تاريخ الحزب الديمقراطي، بعدما تجاوزت النفقات الخارجية 60 مليون دولار، وأيضاً في واحد من أهم سباقات الانتخابات هذا العام بين القيادات التقليدية في الحزب، واليسار الديمقراطي، بينما استقر الجمهوريون على النائب السابق مايك روجرز.

ستختبر انتخابات ميشيغن قدرة أموال "أيباك" على شراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

وستختبر هذه الانتخابات قدرة أموال "أيباك" على شراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، خصوصاً في ظل الإنفاق القياسي لإبعاد عبدول المعارض بشدة لسياسات إسرائيل وحروبها المستمرة في لبنان وغزة وإيران، كما ستختبر الانتخابات استمرار قدرة شخصيات تقدمية صاعدة من خارج المؤسسة الديمقراطية الرسمية على مواصلة إزاحة المرشحين المفضلين للقيادات التقليدية للحزب في جميع أنحاء البلاد. أما في حال فوز عبدول، فستختبر الانتخابات العامة في نوفمبر أداء مرشحي اليسار في الولايات المتأرجحة مثل ميشيغن.

وفي الولاية نفسها، يسعى للفوز في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لتمثيل الدائرة السابعة بميشيغن في مجلس النواب الأميركي الناشط التقدمي في مجال المناخ وليام لورانس، الذي يقدم نفسه بوصفه من خارج المؤسسة السياسية التقليدية ويدين الإبادة الجماعية في غزة، بينما ينافسه مات ماسدام المساعد العسكري السابق للرئيس باراك أوباما، والسفيرة الأميركية السابقة لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، وكلاهما يرفض وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية، وهو المقياس الذي صار معياراً لكثير من الناخبين الديمقراطيين لتحديد موقفهم الأخلاقي من ناخبيهم. وتُعدّ استعادة هذا المقعد مهمة للديمقراطيين في طريق محاولتهم قلب مجلس النواب، إذ يواجه الفائز بينهما النائب الجمهوري الحالي توم باريت.

تُعدّ استعادة مقعد الدائرة السابعة في ميشيغن مهمة للديمقراطيين في طريق محاولتهم قلب مجلس النواب

ديترويت.. ثقل عربي

وفي الولاية عينها، وفي مدينة ديترويت تحديداً، والتي تتمتع بتأثير كبير للصوت العربي، يتنافس الاشتراكي التقدمي عضو مجلس الولاية دونافان ماكيني، الذي يعارض نفوذ المال السياسي الإسرائيلي في السياسة الأميركية، والنائب الحالي شري ثانيدار الذي حصل على نحو مليونين ونصف مليون دولار من اللوبي الإسرائيلي، والذي يدعم إسرائيل. ويدعو ماكيني إلى رعاية صحية للجميع، ورفع الحد الأدنى للأجور، واستخدام الأموال في حل المشكلات المحلية بدلاً من إنفاقها على حروب خارجية، وحصل على دعم السيناتور اليساري بيرني ساندرز والنائبة رشيدة طليب.

كما تترشح الأميركية من أصول باكستانية التقدمية عائشة فاروقي للفوز بتمثيل الدائرة 11 في ولاية ميشيغن، وهي محامية ومدعية عامة سابقاً، ترفض أموال لجان العمل السياسي و"أيباك" في الحياة السياسية الأميركية، وأدانت جرائم الإبادة الجماعية في غزة. وتواجه فاروقي جيرمي موس، وهو عضو مجلس شيوخ الولاية، والذي يحظى بتأييد قيادات الحزب التقليدية، وحصل على تمويل من جهات غير معلومة، ربطها منافسوه بحركة "أيباك". أما المرشح الثالث، فهو دون وفورد، الذي يعارض أموال "أيباك"، ويركز في خطابه الشعبوي على قضايا العمال والطبقة الوسطى. ويواجه الفائز منهم مرشح الحزب الجمهوري إيثان بيكر، ونظراً لأن هذه الدائرة ديمقراطية آمنة، يُتوقع فوز المرشح الديمقراطي فيها.

أميركي سوداني يسعى للفوز في فيرجينيا

في المقابل، يسعى الأميركي من أصول سودانية محمد سيف الدين الشهير بـ"مو" للحصول على بطاقة الترشح لمجلس النواب الأميركي لتمثيل الدائرة الثامنة بولاية فيرجينيا، وينافسه النائب الحالي دون باير، وهي دائرة ديمقراطية سيصل من يفوز بها في الانتخابات التمهيدية إلى مجلس النواب في انتخابات نوفمبر. ويتبنى سيف الدين أجندة تقدمية تركز على توفير رعاية صحية للجميع، وأصبح عام 2019 أول مسلم ومهاجر من أصول سودانية يُنتخب عضواً لمجلس مدينة الإسكندرية بالولاية، كما شغل منصب محامٍ في وزارة العمل الأميركية، واستقال من منصبه احتجاجاً على سياسات الرئيس دونالد ترامب، وقرر التفرغ لخوض السباق الانتخابي.

يتنافس مرشحون رافضون للإبادة الجماعية في غزة لتمثيل الدائرة الثامنة بولاية فيرجينيا التي تميل للجمهوررين

ورشح الاشتراكيون الديمقراطيون عدداً من الأسماء في هذا الولاية، من بينهم شانون تايلر في الدائرة الأولى، والتي ينافسها تقدميان هما سلام بهاتي وتيم سيوينسكي، وجميعهم مرشحون يرفضون الإبادة الجماعية في غزة، غير أن هذه الدائرة تميل للجمهوريين، حيث ينافس الفائز منهم في الانتخابات العامة في نوفمبر النائب الحالي روب ويتمان.