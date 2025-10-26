"مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن عن جاهزيتها لاستئناف عملها

- "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، أوقفت عملياتها خلال وقف إطلاق النار في غزة، بانتظار الأوامر لاستئناف توزيع المساعدات، وسط انتقادات أممية لاستخدامها لأغراض عسكرية وجيوسياسية. - استشهد مئات الفلسطينيين خلال سيطرة المؤسسة على توزيع المساعدات، مما أثار دعوات أممية لحلها، بينما تدرس الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لإيصال المساعدات إلى غزة. - بعد إفراج حماس عن الأسرى الإسرائيليين، تم تفكيك مركز توزيع المساعدات "إس دي إس 4"، وتبقى المؤسسة على أهبة الاستعداد لاستئناف عملياتها.

أفادت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي شركة أمنية أميركية أدارت عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة من حرب الإبادة، بأنها على أهبة الاستعداد لاستئناف شحنات المساعدات إلى القطاع في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

وسيطرت الشركة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مايو/أيار على إدارة مساعدات قطاع غزة، وسط انتقادات من قبل خبراء أمميين ووكالات إغاثة أممية لعملها. وعلى مدار أشهر من سيطرتها على المساعدات، استشهد مئات الفلسطينيين من الباحثين عن الطعام برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نقاط المؤسسة المثيرة للجدل. وفي أغسطس/آب دعا مقررون أمميون إلى حلها.

وصرح تشابين فاي، المتحدث باسم الشركة، أن المؤسسة أوقفت عملياتها خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ريثما تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين، وهي الآن بانتظار الأوامر لاستئناف العمل.

وقال فاي "بينما لا يزال الوضع الميداني متقلبا، فقد صدرت تعليمات لمؤسسة غزة الانسانية بالبقاء على أهبة الاستعداد لإعادة الانخراط، وتحديدا بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تمنعنا من استئناف عملياتنا على الفور". وأضاف "لدى مؤسسة غزة الانسانية شاحنات محملة بالمساعدات وجاهزة لاستئناف إيصالها مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن". ووأكد "مهمتنا ستتطور لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع".

وفي أغسطس/آب قالت لجنة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة أن "مؤسسة غزة الانسانية"، "استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية". وكان لدى المؤسسة أربعة مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة، بينما كان لدى منظومة مساعدات الأمم المتحدة 400 مركز.

وبعد إفراج حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت "مؤسسة غزة الانسانية" وكالة "فرانس برس" أنه تم تفكيك مركز توزيع المساعدات "إس دي إس 4" في خانيونس.

وأظهرت وثيقة نشرتها "رويترز" الجمعة، أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية. وقال مسؤولان مطلعان على الخطة، واحد أميركي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

(فرانس برس، العربي الجديد)