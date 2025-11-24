"مؤسسة غزة الإنسانية" تعلن انتهاء مهمتها في القطاع

- أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إنهاء عملياتها في القطاع بعد انتقادات بسبب استشهاد مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكزها. قدمت المؤسسة أكثر من 187 مليون وجبة مجانية، مؤكدةً على وصول المساعدات بشكل آمن دون استيلاء حماس عليها. - واجهت المؤسسة انتقادات من خبراء أمميين ووكالات إغاثة بسبب استشهاد مئات الفلسطينيين. دعت الأمم المتحدة إلى حلها في أغسطس، مشيرةً إلى استغلالها لأغراض عسكرية وجيوسياسية. - شكرت وزارة الخارجية الأميركية المؤسسة على دورها في وقف إطلاق النار، بينما طالبت حماس بمحاسبتها على استشهاد وإصابة الآلاف.

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الاثنين، إنهاء عمليات توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني بعد انتقادات على مدى أشهر، بسبب استشهاد مئات الفلسطينيين خلال محاولتهم الوصول إلى مراكزها. وأصدرت المؤسسة هذا الإعلان بعد أسابيع من تعليق عملياتها عقب وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المؤسسة في بيان: "أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية اليوم أنها أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في القطاع بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية أتاحت ضمان وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى".

وسيطرت الشركة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مايو/ أيار على إدارة مساعدات قطاع غزة، وسط انتقادات من قبل خبراء أمميين ووكالات إغاثة أممية لعملها. وعلى مدار أشهر من سيطرتها على المساعدات، استُشهد مئات الفلسطينيين من الباحثين عن الطعام برصاص الاحتلال الإسرائيلي وقصفه بالقرب من نقاط المؤسسة المثيرة للجدل. وفي أغسطس/ آب دعا مقررون أمميون إلى حلها.

وأوضحت المؤسسة، الاثنين، أنها أجرت محادثات مع منظمات إنسانية دولية أخرى ومع مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشرف عليه الولايات المتحدة في كريات غات بجنوب إسرائيل لمراقبة الهدنة في غزة.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جون أكري، بحسب ما نقل عنه البيان: "من الواضح أنهم سيعتمدون ويوسّعون النموذج الذي كانت المؤسسة رائدة في تطبيقه".

من جانبها، شكرت وزارة الخارجية الأميركية المؤسسة على عملها الإنساني، ومساهمتها في التوصّل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، عبر منصة إكس إن "نموذج عمل مؤسسة غزة الإنسانية الذي لم يعد يسمح لحماس بنهب المساعدات والانتفاع من سرقتها، أدى دوراً كبيراً في دفع حماس إلى طاولة المفاوضات، وتحقيق وقف إطلاق النار. نشكرهم على كل ما قدموه للغزيين".

في المقابل، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، عبر تليغرام: "مع إعلان ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية إنهاء أعمالها في قطاع غزة، نطالب كل المؤسسات الحقوقية الدولية بعدم السماح لها بالإفلات من المحاسبة بعد تسببها باستشهاد وإصابة الآلاف من أهالي قطاع غزة وتغطيتها على سياسة التجويع التي مارستها حكومة الاحتلال".

وفي أغسطس/ آب، اعتبرت لجنة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة أن مؤسسة غزة الإنسانية "استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية". وكان لدى المؤسسة أربعة مراكز لتوزيع مساعدات في قطاع غزة، بينما كان لدى منظومة مساعدات الأمم المتحدة 400 مركز.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)