مؤتمر وزاري في القاهرة يسبق القمة الروسية الأفريقية الثالثة

أعلنت مديرة قسم التعاون مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، تاتيانا دوفغالينكو، اليوم الاثنين، أن الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية ستنعقد في القاهرة قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المزمع عقدها في العام المقبل.

وقالت دوفغالينكو في مؤتمر صحافي عُقد بوكالة "تاس" الرسمية الروسية إن "الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية المزمع عقدها في القاهرة قبل نهاية العام الحالي، ستتناول التعاون التجاري - الاقتصادي تحديداً. آمل أن يشكل (المؤتمر) مرحلة هامة للإعداد للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المزمع عقدها في العام المقبل". علماً بأن القمة الروسية الأفريقية الأولى عُقدت في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود جنوبي روسيا في عام 2019، والثانية في العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ في عام 2023.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد أعرب هو الآخر أمس الأحد، عن أمله في انعقاد المؤتمر الوزاري بين روسيا وأفريقيا هذا العام. وفي معرض إجابته عن سؤال وكالة نوفوستي الحكومية الروسية، قال عبد العاطي: "في ما يتعلق باللقاء الوزاري، فنأمل كثيراً أن ينعقد قبل نهاية العام الحالي". وشدد على أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو تعميق الشراكة والتعاون الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا.

كما أجرى عبد العاطي أمس اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تناول التصويت المزمع إجراؤه اليوم الاثنين، على مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي والمقترحات الروسية بهذا الخصوص. وأجمع الوزيران على أهمية تحقيق تسوية مستديمة للقضية الفلسطينية وفقاً للقاعدة المتعارف عليها للقانون الدولي، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية في بيان تعقيباً على الاتصال.

يذكر أن مشروع القرار الأميركي بشأن قطاع غزة أثار حفيظة البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لما اعتبرته عدم مراعاته "القاعدة المتعارف عليها للقانون الدولي"، وعلى رأسها حل الدولتين. وأوضحت البعثة الروسية أن فكرة مشروع القرار الروسي تهدف إلى "توفير الإمكانية لمجلس الأمن حتى يضع آليات محددة لنشر قوات حفظ سلام وإدارة أراضي القطاع بما يتناسب مع المعايير المتعارف عليها للقانون الدولي ويسهم في وقف العنف وبسط الاستقرار".