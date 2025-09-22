مؤتمر حل الدولتين | سلسلة اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن إقامة دولة فلسطينية "ليست مكافأة وإنما حق". كما عبر عن خيبة أمله لحرمان الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى بشكل شخصي حيث لم تعط الولايات المتحدة تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له على الرغم من أن ذلك يخالف اتفاقيتها كدولة مضيفة مع الأمم المتحدة.
وقال غوتيريس: "لنطرح الأوهام جانبا ولنكن واقعيين: لقد مضت أجيال عديدة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل. فقد انهار الحوار، وضُرب بالقرارات عرض الحائط، وانتُهك القانون الدولي، ولم يفض العمل الدبلوماسي المتواصل على امتداد عقود من الزمن إلى أي نتيجة".
وأضاف "الوضع لم يعد يطاق كما أنه يتدهور تدهورا متسارعا لحظةً بعد أخرى". واستطرد قائلا "نجتمع اليوم للإسهام في تجسيد السبيل الوحيد للانعتاق من هذا الكابوس، ألا وهو تحقيق حل الدولتين الذي يتيح قيام دولتين ديمقراطيتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة المعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون مدينة القدس عاصمة للدولتين طبقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وسائر الاتفاقات ذات الصلة".
ورحب بالتدابير "التي تتخذها العديد من الدول الأعضاء لحشد الدعم لتحقيق حل الدولتين ويشمل ذلك التعهد بالاعتراف بدولة فلسطين" ووصف غوتيريس هجمات السابع من أكتوبر "بالإرهابية"، مشددا على أنه "ليس ثمة أي شيء يمكن أن يبررها ويبرر أخذ الرهائن".
وطالب "بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن كافة، وإفساح المجال فورا أمام إيصال المساعدات الإنسانية على نحو كامل ومأمون، بلا أي عوائق ودون شروط".
وأكد في الوقت ذاته "إنه ليس ثمة أي شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني أو يبرر أي شكل من أشكال التطهير العرقي، أو التدمير المنظم لغزة، أو تجويع السكان، أو قتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، ومئات من العاملين في المجال الإنساني".
وتوقف كذلك عند ما يحدث في الضفة الغربية، وقال إن "التطورات هناك غير مبررة كذلك" و"تهدد حل الدولتين في صميمه". دعا إلى التوقف عن إقامة المستوطنات ووقف عنف المستوطنين.