مؤتمر حل الدولتين | سلسلة اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية

أخبار
نيويورك

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
22 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025 - 06:41 (توقيت القدس)
+ الخط -

انطلقت جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، في نيويورك. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسمياً في الكلمة الافتتاحية، الاثنين، أنّ "فرنسا تعترف اليوم بدولة فلسطين من أجل السلام بين الشعبَين الإسرائيلي والفلسطيني"، قبل أن تلحقها مالطا وبلجيكا ولوكسمبورغ وموناكو وأندورا خلال كلمات ألقاها ممثلوها خلال المؤتمر.

ودعا الزعماء في كلماتهم إلى إنهاء الحرب على غزة، ووقف المأساة الإنسانية في القطاع، مع تأكيدهم على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني هو حل الدولتين"، وسط تأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية "ليست مكافأة وإنما حق". وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنّ المؤتمر يشكّل فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وإحياء حل الدولتين، وينعقد في ظلّ العدوان والجرائم الوحشية من إسرائيل في قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته، إن "إعلان نيويورك التاريخي الذي أقرّته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، أكد أنّ الحرب على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فورا وبشكل مستدام، وأن جرائم الحصار والتجويع والتدمير لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق الأمن". وأكد أن "دولة فلسطين هي الجهة الوحيدة المؤهلة لتحّمل المسؤولية الكاملة عن الحكم والأمن في غزة عبر لجنة إدارية مؤقتة مرتبطة بالحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية وبدعم عربي ودولي". كما أكد أنه لن يكون لحماس دور في الحكم، داعيا إياها وغيرها من الفصائل لتسليم السلاح للسلطة الفلسطينية.

وكان من المفترض عقد مؤتمر حلّ الدولتين في حزيران/ يونيو 2025، لكنه تأجل بسبب الحرب الإسرائيلية على إيران، وقرّرت فرنسا والسعودية عقده على مرحلتَين، الأولى عُقِدت 28 تموز/ يوليو الماضي في مقرّ الأمم المتحدة الرئيسيّ في نيويورك على مستوى وزراء الخارجيّة.

"العربي الجديد" يتابع مؤتمر حل الدولتين أولاً بأول..

05:27 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
مؤتمر نيويورك لحل الدولتين يدعو لتحويل الالتزامات إلى أفعال

أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد أمس الاثنين في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بيانا مشتركا دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.

وأوضح البيان أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.

2:41 AM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
كالاس: جميع الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين

قالت مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ليل الاثنين الثلاثاء، إن جميع الدول الأوروبية تدعم حل الدولتين، مشيرة إلى أن بعض الدول الأعضاء اتخذت "خطواتٍ بشأن الاعتراف، لتُرسل إشارةً واضحةً بأن الدول الأوروبية تدعم الفلسطينيين أيضًا في هذا الصراع". وجاءت تصريحات المسؤولة الأوربية بعد خروجها من اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين مع وزراء خارجية البرازيل والهند والمكسيك عقد في مقر البعثة الأوروبية للأمم المتحدة في نيويورك وعلى هامش أعمال الجمعية رفيعة المستوى التي تعقد هناك.

وحول مدى الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي فيما يخص الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قالت كالاس "الأمر متروك للدول الأعضاء للاعتراف بأي دولة أو عدمه، لكنني أعتقد أن لدينا اليوم عددًا من الدول التي أعلنت عن اعترافها - مما يجعلني أعتقد أن غالبية الدول الأوروبية تعترف بفلسطين".

كما وصفت كالاس، الوضع في غزة بأنه "فشل ذريع للإنسانية، داعية الحكومة الإسرائيلية رفع جميع القيود على دخول المساعدات الإنسانية فورًا. وأضافت "نحرص في الاتحاد الأوروبي على التركيز على مساعدة الناس على أرض الواقع وتحسين الوضع الإنساني. نحن أكبر مانح للمساعدات الإنسانية وداعم قوي للسلطة الفلسطينية. وأكد الوزراء أن حل الدولتين هو أفضل فرصة لتحقيق سلام دائم، وهذا يعني إسرائيل آمنة ومستقرة ودولة فلسطينية قابلة للحياة".

01:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
الإمارات تدعو إلى العمل على وقف إطلاق النار

دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة بن شاهين المرر، إلى مواصلة العمل على وقف فوري لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وغير مشروط إلى كافة أنحاء القطاع، مطالبا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

06:36 am

رويترز

avata
رويترز
رئيس وزراء أستراليا يستنكر قتل المدنيين وعمال الإغاثة في غزة

ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بمقتل عمال إغاثة، بينهم أسترالية، في قطاع غزة إلى جانب صحافيين و"عشرات الآلاف من المدنيين"، مطالبا إسرائيل بتحمل نصيبها من المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع. جاء ذلك في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة حيث اجتمع عشرات القادة أمس الاثنين للترويج لإقامة دولة فلسطينية.

01:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
قطر تؤكد أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وقال إن "قطاع غزة أصبح مدمراً بشكل كامل، والضفة الغربية تتعرض لعنف وحشي".

01:51 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
هولندا تدعو إلى البناء على مخرجات المؤتمر والحفاظ على زخمه

دعا وزير الخارجية الهولندي، ديفيد فان فيل، إلى ضرورة البناء على مخرجات مؤتمر حل الدولتين والحفاظ على الزخم الدولي.

01:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
الدنمارك: مستعدون للاعتراف بدولة فلسطينية بشروط

قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، إن كوبنهاغن مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد إصلاح السلطة الفلسطينية، وإطلاق حركة حماس سراح الرهائن.

01:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
ألمانيا: لن نعترف بأي تغيير على حدود 67 دون اتفاق الطرفين

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول، إن بلاده لن تعترف بأي تغيير على حدود عام 1967 دون اتفاق بين الطرفين.

01:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
اليابان: نؤيد طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، إن طوكيو تؤيد طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، داعيا إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني ومحاولات ضم الضفة الغربية، ووقف الحرب على غزة.

01:24 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
إمارة أندورا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت وزيرة خارجية إمارة أندورا إيما تور فاوس الاعترف بشكل رسمي بدولة فلسطين، داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، وضمان وضع حد للصراع.

01:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
الجزائر تدعو إلى توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين، وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والتصدي دبلوماسيا وقانونيا وسياسيا واقتصاديا "لمخططات الاحتلال الرامية لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

01:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
بريطانيا: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن والسلام

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر قرار حكومتها الاعتراف بدولة فلسطين، مضيفة أن هذا القرار يعكس "حقيقة راسخة مفادها أن قيام الدولة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن والسلام الدائم".

01:08 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
مالطا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس وزراء مالطا روبيرت ابيلا، اليوم الثلاثاء، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

01:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
لوكسمبورغ تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين، مؤكدًا أن الاعتراف ليس نهاية العملية ولكنه بداية التزام متجدد تجاه الأمل والدبلوماسية والحوار والتعايش المشترك وحل الدولتين.

01:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
بلجيكا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

 أعلن رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، الاعتراف بدولة فلسطين. وقال "الاستيطان الإسرائيلي، والتصعيد الإسرائيلي في غزة، وإعلان الحكومة الإسرائيلية عدم وجود دولة فلسطينية، جميعها أسباب إضافية تدفعنا لإعلان اعترافنا بدولة فلسطينية".

12:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
رئيس وزراء إيرلندا: الحل الوحيد لإنهاء العنف هو حل الدولتين

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن الحل الوحيد لإنهاء دوامة العنف المروعة هو حل الدولتين. وأضاف أن "الاعتداء على الشعب الفلسطيني على مدى العامين الماضيين هو اعتداء على العالم أجمع". وتابع: "استخدام الغذاء كسلاح حرب، أدى إلى حدوث مجاعة في غزة.. هناك إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
كارني: حكومة نتنياهو تعمل على منع إقامة دولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنّ حكومة بنيامين نتنياهو تعمل على نحوٍ ممنهج على منع إقامة دولة فلسطينية وتواصل بناء المستوطنات الإسرائيلية. وأضاف أن كل "حكومات كندا التزمت منذ عقود بحل الدولتين"، وأكد أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس حلاً سحرياً ولكنه اعتراف بمبدأ حق تقرير المصير".

12:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
سانشيز يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل للقضاء على الشعب الفلسطيني، وأن الجوع يقتل الأطفال والنساء في غزة. وأكد سانشير ضرورة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.

12:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
مدبولي: مصر ترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنّ "مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، وهو ما يرقى لجريمة التطهير العرقي"، وأضاف "حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل أيضاً ضرورة للأمن، ولا استقرار في الشرق دون سلام شامل، وعادل، وإقامة دولة فلسطينية".

وأكد أن غياب الأفق السياسي سيفتح الباب أمام مزيد من العنف والتطرف، معرباً عن إدانة بلاده العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن القاهرة تواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
ألبانيزي يدعو إلى إيجاد خطة سلام ذات مصداقية

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني لا يقتصر على التصويت في بعض المنابر أو أن "نعطيهم مكاناً يسمى ديارهم"، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك لضمان حياة عادلة للأطفال الفلسطينيين في غزة، وإلى إيجاد خطة سلام ذات مصداقية وتشكيل حكومة لا تشمل حركة حماس، داعياً إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وإجراء إصلاحات شاملة في فلسطين.

11:55 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
رئيس جنوب أفريقيا: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

قال رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إنّ بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وإنّ الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، مشدداً على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

ودعا كل الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية واستعادة آفاق حل الدولتين، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية في غزة فوراً، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين، وإزالة كل العوائق التي تعيق حل الدولتين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع.

11:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
أمير موناكو يعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن أمير موناكو ألبرت الثاني الاعتراف بالدولة الفلسطينية بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أنّ حل الدولتين يفتح المجال أمام الاستقرار الدائم.

11:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
رئيس إندونيسيا: سنعترف بإسرائيل عندما تعترف باستقلال فلسطين

أعلن الرئيس الإندونيسيي برابوو سوبيانتو، أن بلاده ستعترف بإسرائيل بمجرد أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً الالتزام بحل الدولتين لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.

11:52 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
رئيس البرتغال: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على الحقوق، مشيراً إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، داعياً إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات دون تأخير، والإفراج عن الرهائن.

11:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
الرئيس البرازيلي: لا مبرر لقتل أكثر من 65 ألفاً في غزة

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنّ لا شيء يبرر قتل أكثر من 65 ألفاً من الفلسطينيين في غزة واستخدام الجوع سلاحاً للحرب، مشيراً إلى ضرورة تصويب الخلل الذي حال دون الحوار وتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورةَ ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

11:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
أردوغان: إسرائيل تعمل لجعل إقامة دولة فلسطينية مستحيلاً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على جعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أمراً مستحيلاً، وأنها تسعى إلى إجبار الفلسطينيين على الهجرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها ترتكب إبادة جماعية، وأن الوقوف ضد القمع الإسرائيلي مسؤولية أخلاقية.

وفيما أكّد أردوغان أنّ إسرائيل تعزّز عدم الاستقرار في المنطقة، دعا إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

11:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
الملك الأردني يدعو إلى وقف الإجراءات التي تقوض حل الدولتين

قال الملك الأردني عبدالله الثاني، إنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، معرباً عن شكره لجميع الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، داعياً إلى العمل على وقف جميع الإجراءات التي تقوّض حل الدولتين.

وقال الملك "أمامنا خيار واضح إما أن نواصل السير على درب الحرب والصراع المظلم والدموي أو أن نسلك طريق السلام على أساس حل الدولتين".

وشدّد على أهمية إنهاء الحرب على غزة، وضمان تتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكداً ضرورة إنهاء جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية والعنف الذي يرتكبه المستوطنون.

 

11:09 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
عباس يطالب حركة حماس بتسليم سلاحها

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عملية السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس، مطالباً الحركة بتسليم سلاحها.

وقال إن إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل مسارا "لإنهاء الكارثة الإنسانية ووقف الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الشرعية الدولية وفق المبادرة العربية للسلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وجيرة حسنة". وشدد على ضرورة وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني بشكل فوري، وضمان توصيل الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة. وأكد أن مسؤولية الأمن وإدارة غزة هي مسؤولية الدولة الفلسطينية لوحدها. 

كما أكد ضرورة أبعاد حماس من أي دور حكومي وتسليم الحركة وبقيت الفصائل أسلحتها للسلطة لضمان قيام دولة موحدة وذات سيادة منزوعة السلاح. وأشار إلى "أجندة إصلاح شامل" تتبناه السلطة الفلسطينية يشمل "تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون وإصلاح النظام المالي وتطوير مناهج التعليم وفق معايير اليونيسكو، خلال عامين، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية موحد، بعد إلغاء جميع المدفوعات السابقة لعائلات الأسرى والشهداء".

وتحدث "عن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد انتهاء الحرب، خلال عام، وصياغة دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر لضمان الانتقال من السلطة إلى الدولة بما يضمن عدم مشاركة أي أحزاب أو أفراد لا يلتزمون بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير والشرعية الدولية وبمراقبة دولية".

11:07 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
نيويورك
بيربوك: الاعتراف بفلسطين يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام

أكّدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أهمية تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتفعيل حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل.

وأشارت إلى أن الاعتراف الدولي بفلسطين يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لضمان التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وشدّدت على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني، ويعيق جهود بناء السلام، مؤكدة ضرورة دعم حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة في الأراضي المحتلة.

11:05 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
غوتيريس: الاعتراف بدولة فلسطين ليس مكافأة وإنما حق

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن إقامة دولة فلسطينية "ليست مكافأة وإنما حق". كما عبر عن خيبة أمله لحرمان الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى بشكل شخصي حيث لم تعط الولايات المتحدة تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له على الرغم من أن ذلك يخالف اتفاقيتها كدولة مضيفة مع الأمم المتحدة. 

وقال غوتيريس: "لنطرح الأوهام جانبا ولنكن واقعيين: لقد مضت أجيال عديدة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل. فقد انهار الحوار، وضُرب بالقرارات عرض الحائط، وانتُهك القانون الدولي، ولم يفض العمل الدبلوماسي المتواصل على امتداد عقود من الزمن إلى أي نتيجة".

وأضاف "الوضع لم يعد يطاق كما أنه يتدهور تدهورا متسارعا لحظةً بعد أخرى". واستطرد قائلا "نجتمع اليوم للإسهام في تجسيد السبيل الوحيد للانعتاق من هذا الكابوس، ألا وهو تحقيق حل الدولتين الذي يتيح قيام دولتين ديمقراطيتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة المعترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون مدينة القدس عاصمة للدولتين طبقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وسائر الاتفاقات ذات الصلة".

ورحب بالتدابير "التي تتخذها العديد من الدول الأعضاء لحشد الدعم لتحقيق حل الدولتين ويشمل ذلك التعهد بالاعتراف بدولة فلسطين" ووصف غوتيريس هجمات السابع من أكتوبر "بالإرهابية"، مشددا على أنه "ليس ثمة أي شيء يمكن أن يبررها ويبرر أخذ الرهائن".

وطالب "بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن كافة، وإفساح المجال فورا أمام إيصال المساعدات الإنسانية على نحو كامل ومأمون، بلا أي عوائق ودون شروط".

وأكد في الوقت ذاته "إنه ليس ثمة أي شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني أو يبرر أي شكل من أشكال التطهير العرقي، أو التدمير المنظم لغزة، أو تجويع السكان، أو قتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، ومئات من العاملين في المجال الإنساني".

وتوقف كذلك عند ما يحدث في الضفة الغربية، وقال إن "التطورات هناك غير مبررة كذلك" و"تهدد حل الدولتين في صميمه". دعا إلى التوقف عن إقامة المستوطنات ووقف عنف المستوطنين.

11:00 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
بن فرحان يدعو جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان جميع الدول إلى أن تحذو حذو مجموعة من الدول الغربية وتعترف رسمياً بدولة فلسطين. وقال بن فرحان في مؤتمر في نيويورك "ندعو بقيّة الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي سيكون لها بالغ الأثر في دعم الجهود باتجاه تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط".

وقال بن فرحان في كلمته التي جاءت باسم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إن المؤتمر يعقد في وقت تواصل فيه "سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها وجرائمها الوحشية ضد الفلسطينيين في غزة، وانتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس الشريف، واعتداءاتها المتكررة على سيادة الدول العربية والإسلامية، وآخرها الهجوم على قطر".

واعتبر أن هذه الانتهاكات تجسد "إصرار إسرائيل على المضي في نهج عدواني يهدّد السلم والأمن الإقليمي والدولي ويقوّض جهود إحلال السلام". وشدد على أن تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. 

10:49 PM

ابتسام عازم

ابتسام عازم (العربي الجديد)
ابتسام عازم
كاتبة وروائية وصحافية فلسطينية تقيم في نيويورك. مراسلة "العربي الجديد" المعتمدة في مقرّ منظمة الأمم المتحدة.
نيويورك
ماكرون يعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده وبشكل رسمي بدولة فلسطين، مشددا على أن الوقت "قد حان" لوقف الحرب في غزة والعودة إلى مسار حل الدولتين. 

وشدد ماكرون على ضرورة اطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وإنهاء القصف والقتال والمجازر في غزة التي تسببت في تشريد مئات الآلاف وتجويعهم. وشدد على أن "الوقت يداهمنا وفرص السلام تتقلّص إلى حدّ الخطر". وذكر الرئيس الفرنسي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 الذي نصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، مشددا على أن المجتمع الدولي أكمل وعد الدولة الإسرائيلية بينما بقي وعد الدولة العربية غير مكتمل حتى اليوم.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن الاعتراف "يؤكد أنّ الشعب الفلسطيني ليس شعبًا زائدًا"، مؤكدًا أن الاعتراف "لا ينتقص شيئًا من حقوق الشعب الإسرائيلي، بل يمهّد لسلام يضمن أمن إسرائيل وفلسطين معًا".

وربط ماكرون الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية بما سماه "خطة سلام وأمن شاملة" قدّمتها فرنسا والسعودية وصوّتت عليها الجمعية العامة "بأغلبية كبيرة". وحول تلك الخطة قال إنها "تقوم على وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بتحرير الرهائن، يلي ذلك تدفق المساعدات الإنسانية وإدارة انتقالية في غزة تضم السلطة الفلسطينية مع دعم دولي لتدريب قوات أمن فلسطينية ونزع سلاح حماس". ثم تحدث عن "مرحلة إعادة الإعمار واستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، منزوعة السلاح، تعترف بإسرائيل ويعترف بها". وأكد أن بلاده "مستعدة للمساهمة في مهمة دولية للاستقرار في غزة ودعم تدريب قوات الأمن الفلسطينية".

أسوشييتد برس
ابتسام عازم
رويترز
العربي الجديد
