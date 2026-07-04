- شهدت إيطاليا زيادة كبيرة في واردات الأسلحة الإسرائيلية، حيث ارتفعت من 7 ملايين يورو في 2023 إلى 108 ملايين يورو في 2025، مما يعكس تعمق التعاون العسكري بين البلدين رغم الانتقادات الموجهة لإسرائيل. - تبرز شركة RWM Italia كشريك رئيسي في استيراد مكونات الأسلحة الإسرائيلية، حيث تتعاون مع شركة يوفيجن للإنتاج المشترك للمسيّرات، مما يعزز انتشار التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية في أوروبا. - أكد جورجيو أليبرتي أن استمرار الواردات من إسرائيل يأتي بقرار سياسي يتماشى مع المصالح الاقتصادية والدفاعية لإيطاليا، رغم التحديات المرتبطة بفك الارتباط مع إسرائيل.

تكشف بيانات رسمية إيطالية عن تنامٍ غير مسبوق في واردات الأسلحة الإسرائيلية إلى إيطاليا خلال عام 2025، في ظلّ تسارع برامج إعادة التسلح الأوروبية، ما يعكس تعمّق التعاون العسكري بين الطرفين رغم الانتقادات الموجّهة لإسرائيل بسبب حربها على غزة. وتظهر الأرقام أن شركات الأسلحة الإسرائيلية أصبحت شريكاً رئيسياً للصناعات الدفاعية الإيطالية، وسط جدل متزايد بشأن الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستمرار هذه العلاقات. وصدر أخيراً، وفقاً للقانون رقم 185/90، تقرير أشار إلى وجود ارتفاع ملحوظ في واردات إيطاليا من الأسلحة الإسرائيلية متجاوزة أيضاً الواردات من الأسلحة الأميركية التي بلغت قيمتها 74.5 مليون يورو في عام 2025، مقابل 66 مليون يورو في عام 2024.

ارتفاع واردات إيطاليا من الأسلحة الإسرائيلية

وفي تحليلها للبيانات والإحصاءات الواردة في تقرير مصلحة الجمارك الإيطالية، ذكرت الكاتبة الصحافية، الناشطة الإيطالية ليندا مادجوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "واردات الأسلحة إلى إيطاليا شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفعت من 165.9 مليون يورو عام 2023 إلى 288.1 مليون يورو عام 2024، ثم إلى 338 مليون يورو عام 2025. ولم يكن هذا الارتفاع مقتصراً على إيطاليا، بل شمل أوروبا أيضاً، انسجاماً مع خطة إعادة التسلح". ولفتت مادجوري إلى أن شركات الأسلحة الإسرائيلية "كانت من أبرز المستفيدين من هذا التوجه، إذ ارتفعت قيمة صادراتها إلى إيطاليا 17 ضعفاً، من 7 ملايين يورو عام 2023 إلى 37.2 مليون يورو عام 2024، ثم إلى 108 ملايين يورو عام 2025". وتابعت: "لا شك في أن سباق التسلح الأوروبي يسهم في ترسيخ الصناعات الحربية الإسرائيلية داخل منظومات الدفاع في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويجعل إيطاليا وبقية الحكومات أكثر اعتماداً وخضوعاً للابتزاز من قبل حكومة تمارس الإبادة الجماعية، من دون أن تُفرض عليها مقاطعة أو عقوبات".



ليندا مادجوري: اشترت إيطاليا مسيرات اختبرها الجيش الإسرائيلي على مدنيين في سياق جرائم حرب وإبادة جماعية صريحة

وأوضحت أن "الحصة الكبرى من الواردات الإسرائيلية خلال عام 2025 كانت من نصيب شركة RWM Italia التابعة لمجموعة راينميتال الألمانية، والتي أبرمت اتفاقية مع شركة يوفيجن الإسرائيلية للإنتاج المشترك للمسيّرات من طراز هيرو في مصنعيها بمدينة دوموسنوفاس وموزي في جزيرة سردينيا"، مضيفة أن "RWM استوردت خلال عام 2025 مكونات أسلحة بقيمة 108 ملايين يورو، منها 90 مليون يورو لمكونات المسيّرات. كما وصلت مئات الآلاف من مكونات المسيّرات والرؤوس الحربية النشطة المحملة بشحنات شديدة الانفجار إلى سردينيا، حيث فُرغت في كالياري، قبل نقلها إلى مصنعي دوموسنوفاس وموزي لتجميعها". وأضافت أن "هذه الرؤوس الحربية تُجمع وتُختبر وتُدمج، بموجب الاتفاقيات الموقعة بين شركتي يوفيجن وراينميتال إيطاليا عام 2021، في مسيّرات هيرو داخل مصنعي سردينيا، قبل شحنها إلى القوات المسلحة الإيطالية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

ونقلت مادجوري عن تقرير حديث لمجلة الدفاع الإيطالية (RID) أن "الإنتاج بدأ بكامل طاقته عام 2025، الذي شهد ذروة الواردات، حيث يجرى تجميع المكونات الخاملة والإلكترونية واختبارها في موساي، بينما تُدمج الرؤوس الحربية في دوموسنوفاس"، مشيرة إلى أن "القيمة التراكمية لطلبات راينميتال الخاصة بمسيّرات هيرو تتجاوز 200 مليون يورو، وتشمل تزويد ثماني دول أوروبية مختلفة، من بينها دول في الناتو، بهذه المسيّرات الانتحارية". وتابعت الناشطة الإيطالية أن "شركة RWM Italia حصلت، في نهاية عام 2025، على موافقة وحدة تراخيص صادرات الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية (UAMA) لتصدير مسيّرات هيرو إلى دول حلف ناتو، وكانت المجر أحد العملاء المؤكدين علناً".

اقتصاد دولي أكبر صادرات للأسلحة الإسرائيلية على الإطلاق

وأضافت أن "إيطاليا قررت، بدورها، تزويد قواتها الهجومية الخاصة بمسيّرات هيرو 30 الانتحارية منذ عام 2021، عندما طلبت هيئة أركان الدفاع الإيطالي ليس فقط هذه المسيّرات، وإنما أيضاً برامج تدريب للجنود الإيطاليين تُعقد في إسرائيل، في مقر شركة يوفيجن بمدينة تسور إيغال على الحدود مع الضفة الغربية المحتلة"، مشيرة إلى أن"RWM كانت قد فازت بالفعل بعقد الصيانة آنذاك، وأصبحت دوموسنوفاس وموزي اليوم الموقعين الأوروبيين لتجميع وتدريب المسيّرات الانتحارية الإسرائيلية، نظراً لانتشارها الواسع بين دول ناتو".

ولفتت مادجوري إلى أن "جميع هذه المسيّرات مجرّبة في القتال، أي أنها خضعت لاختبارات ميدانية، وفي حالة الجيش الإسرائيلي يعني ذلك اختبارها على مدنيين في سياق جرائم حرب وإبادة جماعية صريحة". وأوضحت أن "المادة الأولى من القانون 185/90 لا تحظر سوى الصادرات والمرور إلى دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق الإنسان، لكنها لا تحظر الاستيراد، رغم أن الواردات تستلزم أيضاً تصريحاً رسمياً". وشدّدت مادجوري على أن "الحكومة يمكنها فرض حظر ثنائي على الواردات والصادرات، كما فعلت مع روسيا وإيران ودول أخرى مدرجة على القائمة السوداء، لكن إسرائيل يُنظَر إليها دائماً بعين الاعتبار".



جورجيو أليبرتي: الواردات من إسرائيل مستمرة بقرار سياسي انسجاماً مع المصالح الاقتصادية للشركات الإيطالية واحتياجات الدفاع الوطني

وأضافت مادجوري أن "الاعتماد التكنولوجي والعسكري المأساوي لإيطاليا على إسرائيل أكده مدير وحدة تراخيص صادرات الأسلحة بوزارة الخارجية، جورجيو أليبرتي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بتاريخ 14 مايو/أيار الماضي، رداً على سؤال السيناتور أليساندرو ألفييري، إذ أكد أن الواردات من إسرائيل مستمرة بقرار سياسي، انسجاماً مع المصالح الاقتصادية للشركات الإيطالية واحتياجات الدفاع الوطني، مشيراً إلى أن فك الارتباط مع إسرائيل بالغ التعقيد، ليس بالنسبة لإيطاليا فقط، بل لجميع الدول الأوروبية، نظراً لما تتمتع به الصناعات العسكرية الإسرائيلية من كفاءة عالية".

ما هي الشركات التي استوردت الأسلحة الإسرائيلية؟

وأشارت مادجوري إلى أن قائمة الشركات الإيطالية التي استوردت الأسلحة الإسرائيلية خلال عام 2025 تضم أيضاً: شركة "سابورت لوجستيك سيرفيس" (Support Logistic Service)، ومقرها غويدونيا مونتيشيليو قرب روما، والتي أصبحت منذ عام 2020 تحت سيطرة شركة "فينكانتييري" (Fincantieri)، إضافة إلى مجموعة "إم بي دي إيه" (MBDA)، المشاركة كذلك في برنامج "يورو بالس" (EuroPULS) الذي أُطلق حديثاً بقيادة الشركة الألمانية "كيه إن دي إس" (KNDS)، في إطار مشروع مشترك مع شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) بموجب اتفاقية وُقعت في مارس/ آذار 2026، ويستهدف تطوير جيل جديد من منصات إطلاق صواريخ المدفعية.

وأضافت مادجوري أن من بين الشركات الأخرى التي اشترت تكنولوجيا عسكرية إسرائيلية بقيمة 1.2 مليون يورو خلال عام 2025 شركات "تيليسباتسيو" (Telespazio)، و"ليوناردو" (Leonardo)، و"ثاليس ألينيا" (Thales Alenia)، و"بريما أرمي" (Prima Armi Srl)، التي تعمل أيضاً موزعاً حصرياً في إيطاليا لمعدات وبنادق هجومية تنتجها شركات إسرائيلية مختلفة تزوّد الجيش الإسرائيلي، بينها "ماروم دولفين" (Marom Dolphin)، و"آي دبليو آي" (IWI)، و"ميبرولايت" (Meprolight). كما تشمل القائمة شركة "إيرا إلكترونيك سيستمز" (Era Electronic System)، ومقرها بيروجيا، والتي أصبحت جزءاً من "أومبرا غروب" (UmbraGroup) عام 2023، فيما حولت شركة "سيكوندو مونا" (Secondo Mona) المتخصصة في الأنظمة الجوية إلى شركائها الإسرائيليين ما يقارب 10 آلاف يورو. وتابعت مادجوري أن "القوات البحرية الإيطالية صدّقت في مارس/آذار 2024 على شراء ثلاث غواصات مسيّرة من طراز Blue Whale من إنتاج شركة إلبيت، إلا أن هذه الصفقة جرى تعليقها".