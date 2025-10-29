ليتوانيا تمدد إغلاق معبريها الحدوديين مع بيلاروسيا بعد دخول مناطيد مجالها الجوي

أخبار
مباشر
29 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 18:06 (توقيت القدس)
معبر حدودي بين ليتوانيا وبيلاروسيا، 10 يوليو 2023 (Getty)
معبر حدودي بين ليتوانيا وبيلاروسيا، 10 يوليو 2023 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت ليتوانيا استمرار إغلاق معبريها الحدوديين مع بيلاروسيا لمدة شهر بسبب استخدام مناطيد لتهريب السجائر، مما أدى لتعطيل حركة الطيران في مطار فيلنيوس.
- قررت الحكومة إغلاق معبر شالتشينينكاي بالكامل وفرض قيود على معبر ميدينينكاي، مع استثناءات محدودة لبعض المواطنين الليتوانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي والروس الحاصلين على تصاريح عبور.
- أكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف لتوجيه رسالة واضحة إلى بيلاروسيا، التي تتهمها ليتوانيا بتعمد تعطيل حركة الطيران.

أعلنت ليتوانيا اليوم الأربعاء استمرار إغلاق معبريها الحدوديين مع بيلاروسيا لمدة شهر، بعد أن تسببت مناطيد تُستخدم لتهريب السجائر عبر الحدود في تعطيل متكرر لحركة الطيران بمطار العاصمة، على أن تُطبق بعض الاستثناءات المحدودة على قرار الإغلاق.

وأغلقت سلطات ليتوانيا المعبرين الحدوديين مع بيلاروسيا الأسبوع الماضي بعد أن أدى رصد مناطيد في المجال الجوي إلى تعليق حركة الطيران في مطار فيلنيوس أيام الجمعة والسبت والأحد. وقال المسؤولون الليتوانيون إن تعطيل حركة الطيران بسبب المناطيد يشكل عملاً متعمداً من جانب بيلاروسيا، الحليفة لروسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليتوانية (بي إن إس) بأن مجلس الوزراء قرر، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر شالتشينينكاي بالكامل، وفرض قيود على حركة المرور عبر المعبر الآخر -عند ميدينينكاي- القريب من فيلنيوس خلال الشهر القادم.

أنظمة الدفاع الجوي الألماني بمطار فيلنيوس، 7 يوليو 2023 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

ليتوانيا تغلق مطارين ومعابر حدودية مع بيلاروسيا بسبب مناطيد

ومن المقرر، رغم ذلك، السماح لبعض المواطنين الليتوانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بالمرور عبر معبر ميدينينكاي. وأوضح مسؤولون أيضاً أنه سيُسمَح للروس الحاصلين على تصاريح عبور تخولهم السفر إلى كالينينغراد بالعبور أيضاً.

ونقلت وكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس" عن وزير الداخلية فلاديسلاف كوندراتوفيتش قوله، خلال اجتماع مجلس الوزراء: "نعتقد أن هذه الإجراءات ستوجه رسالة واضحة إلى جارتنا التي لا تربطنا بها علاقة ودية، والتي لا تبذل أي جهد لمعالجة هذه المشكلة".

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال جلسة لمجلس الأمن، 17 إبريل 2024 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الجزائر تكثف اتصالاتها عشية اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء

بوتين خلال زيارة مستشفى عسكري في موسكو، 29 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بوتين يعلن إجراء اختبار طوربيد بوسيدون النووي تحت المائي

ترامب وشي على هامش قمة العشرين في اليابان، 28 يونيو 2019 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس الصيني الخميس