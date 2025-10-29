- أعلنت ليتوانيا استمرار إغلاق معبريها الحدوديين مع بيلاروسيا لمدة شهر بسبب استخدام مناطيد لتهريب السجائر، مما أدى لتعطيل حركة الطيران في مطار فيلنيوس. - قررت الحكومة إغلاق معبر شالتشينينكاي بالكامل وفرض قيود على معبر ميدينينكاي، مع استثناءات محدودة لبعض المواطنين الليتوانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي والروس الحاصلين على تصاريح عبور. - أكد وزير الداخلية أن هذه الإجراءات تهدف لتوجيه رسالة واضحة إلى بيلاروسيا، التي تتهمها ليتوانيا بتعمد تعطيل حركة الطيران.

أعلنت ليتوانيا اليوم الأربعاء استمرار إغلاق معبريها الحدوديين مع بيلاروسيا لمدة شهر، بعد أن تسببت مناطيد تُستخدم لتهريب السجائر عبر الحدود في تعطيل متكرر لحركة الطيران بمطار العاصمة، على أن تُطبق بعض الاستثناءات المحدودة على قرار الإغلاق.

وأغلقت سلطات ليتوانيا المعبرين الحدوديين مع بيلاروسيا الأسبوع الماضي بعد أن أدى رصد مناطيد في المجال الجوي إلى تعليق حركة الطيران في مطار فيلنيوس أيام الجمعة والسبت والأحد. وقال المسؤولون الليتوانيون إن تعطيل حركة الطيران بسبب المناطيد يشكل عملاً متعمداً من جانب بيلاروسيا، الحليفة لروسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليتوانية (بي إن إس) بأن مجلس الوزراء قرر، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر شالتشينينكاي بالكامل، وفرض قيود على حركة المرور عبر المعبر الآخر -عند ميدينينكاي- القريب من فيلنيوس خلال الشهر القادم.

ومن المقرر، رغم ذلك، السماح لبعض المواطنين الليتوانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بالمرور عبر معبر ميدينينكاي. وأوضح مسؤولون أيضاً أنه سيُسمَح للروس الحاصلين على تصاريح عبور تخولهم السفر إلى كالينينغراد بالعبور أيضاً.

ونقلت وكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس" عن وزير الداخلية فلاديسلاف كوندراتوفيتش قوله، خلال اجتماع مجلس الوزراء: "نعتقد أن هذه الإجراءات ستوجه رسالة واضحة إلى جارتنا التي لا تربطنا بها علاقة ودية، والتي لا تبذل أي جهد لمعالجة هذه المشكلة".

(أسوشييتد برس)