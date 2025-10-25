ليتوانيا تغلق مطارين ومعابر حدودية مع بيلاروسيا بسبب مناطيد

- أغلقت ليتوانيا، العضو في الناتو، مطاري فيلنيوس وكوناس والمعابر الحدودية مع بيلاروسيا بعد دخول مناطيد هيليوم لأجوائها، مما يعكس تكرار التوغلات الجوية التي أربكت حركة الطيران الأوروبية. - تتهم ليتوانيا جماعات تهريب السجائر بإطلاق المناطيد، وتحمّل رئيس بيلاروسيا مسؤولية غض الطرف عن هذه العمليات، مع تأكيد رئيسة الوزراء على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين ونظام لوكاشينكو. - اخترقت طائرتان روسيتان المجال الجوي الليتواني، مما استدعى ردًا سريعًا من طائرات يوروفايتر الإسبانية، وأكدت رئيسة الوزراء أن الرد كان محكمًا ومناسبًا.

أغلقت ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي

، أكبر مطارين لديها الجمعة، إضافة إلى المعابر الحدودية مع بيلاروسيا بعد دخول مناطيد مملوءة بالهيليوم في أجوائها، في ثالث حادث من نوعه تشهده الدولة المطلة على بحر البلطيق هذا الشهر. وتسبب رصد طائرات مسيَّرة وتوغلات جوية أخرى في إرباك حركة الطيران الأوروبية مراراً في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مطارات في كوبنهاغن وميونخ ومنطقة البلطيق.

وقالت السلطات في ليتوانيا إن مطاري فيلنيوس وكوناس أغلقا لأسباب تتعلق بالسلامة حتى الساعة الثانية صباحاً (23:00 بتوقيت غرينتش)، بينما ستظل المعابر الحدودية مع بيلاروسيا مغلقة حتى منتصف نهار الأحد. وتتهم ليتوانيا جماعات تهريب السجائر بإطلاق هذه المناطيد، لكنها تُحمّل أيضاً رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية غض الطرف عن تلك العمليات.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنجا روجينيني، في بيان: "ستجتمع لجنة الأمن القومي الأسبوع المقبل لتقييم… ما يمكن فعله على المدى القصير بما يكون مؤلماً للمهربين ولنظام لوكاشينكو الذي يتيح لهم الازدهار". وقال المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا إنه رُصدَت "عشرات المناطيد" بواسطة الرادارات اليوم. وقالت السلطات إن مطار فيلنيوس أُغلق أيضاً يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع وفي الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عندما دخلت مناطيد تابعة لمهربين المجال الجوي للعاصمة.

وكان الجيش الليتواني قد أعلن أن طائرتين روسيتين اخترقتا لفترة وجيزة المجال الجوي للدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطسي (الناتو) أول أمس الخميس. ورداً على ذلك، تمّ على عجل الدفع بطائرتين من طراز يوروفايتر تابعتين لسلاح الجو الإسباني للرد على ذلك. ونفت موسكو اختراق طائراتها الأجواء الليتوانية.

من جهتها، وصفت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينيني، الرد على الانتهاك بأنه محكم ومناسب. وقالت روجينيني في فيلنيوس الجمعة: "لقد أظهرت القوات المسلحة حقاً أنها تتخذ قرارات صعبة في الواقع. وأظهر الحادث أننا مستعدون". وأضافت: "رفعت حالة التأهب لمقاتلات الناتو على الفور، حيث عملت على حراسة المجال الجوي ومراقبته، ليس فقط لضمان الأمن، بل أيضاً لإيصال رسالة مفادها أننا لن نتسامح مع مثل هذا السلوك".

(رويترز، أسوشييتد برس)