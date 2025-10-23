ليتوانيا تعلن انتهاك طائرتين روسيتين مجالها الجوي

- انتهكت طائرتان عسكريتان روسيتان المجال الجوي الليتواني، مما دفع ليتوانيا لاستدعاء ممثلي السفارة الروسية للاحتجاج على هذا السلوك المتهور والخطير، مؤكدة على أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي. - في ظل التوتر الروسي الأوكراني، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد ساحق على أي ضربات بصواريخ بعيدة المدى تستهدف العمق الروسي، محذراً من تصعيد خطير. - أشرف بوتين على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وعابرة للقارات، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية.

قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، اليوم الخميس، إن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي لليتوانيا. وكتب ناوسيدا منشوراً على تطبيق إكس جاء فيه: "هذا المساء، انتهكت طائرتان عسكريتان روسيتان المجال الجوي الليتواني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسلامة أراضي ليتوانيا".

وأضاف: "مرة أخرى، يؤكد هذا الانتهاك أهمية تعزيز جاهزية الدفاع الجوي الأوروبي". وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليتوانية ستستدعي ممثلي السفارة الروسية للاحتجاج على ما وصفه بـ"السلوك المتهور والخطير".

وقال الجيش الليتواني إن سلاح الجو رصد انتهاكاً لحدود الدولة بالقرب من كيبارتاي بواسطة طائرة روسية من طراز سوخوي – 30 وطائرة صهريج من طراز إي إل - 78 حوالي الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش). وأوضح الجيش أن الطائرتين حلقتا لمسافة نحو 700 متر داخل الأراضي الليتوانية وظلتا هناك مدة تقارب 18 ثانية. وأضاف الجيش الليتواني أن طائرتين من طراز يوروفايتر تابعتين لسلاح الجو الإسباني أقلعتا للرد على ذلك.

وفي سياق التوتر الروسي الأوكراني، والغربي عموماً، توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بـ"رد ساحق" على أي ضربات بصواريخ "توماهوك" الأميركية أو غيرها من الأسلحة بعيدة المدى تستهدف العمق الروسي. وقال بوتين في تصريحات صحافية: "هذه محاولة للتصعيد، وإذا شُنّت ضربات على الأراضي الروسية بهذه الأسلحة، فسيكون الرد جادًا للغاية إن لم يكن ساحقًا، فليفكروا في ذلك".

وأشرف بوتين على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية أمس الأربعاء، شملت تجارب إطلاق صواريخ باليستية، بعد ساعات من إلغاء قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المجر. وقال الكرملين إن المناورات، التي شاركت فيها جميع مكونات "ثالوث روسيا النووي"، تضمنت إطلاق صاروخ عابر للقارات من طراز "يارس" من موقع بليستسك، شمال غربي البلاد، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي آخر من طراز "سينيڤا" من غواصة في بحر بارنتس. كما شاركت قاذفات استراتيجية من طراز "تو–95" في إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى.