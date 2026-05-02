ليبيا: هدوء حذر بعد اشتباكات في صرمان غربي طرابلس

- شهدت مدينة صرمان الليبية اشتباكات مسلحة بين مجموعتين تابعتين لوزارة الداخلية، مما أثار حالة من الهلع بين السكان، وتعود الاشتباكات إلى خلافات طويلة الأمد حول مناطق النفوذ وتهريب المهاجرين. - رغم توقف الاشتباكات، لا يزال الخوف يسيطر على السكان، حيث دعت البلدية إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنب التصرفات الخارجة عن القانون، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين. - ألقت الأحداث بظلالها على القطاع التعليمي، حيث علقت جامعة صرمان الدراسة، ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى الحذر والالتزام بالإرشادات حفاظاً على سلامتهم.

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة صرمان غربي العاصمة الليبية طرابلس، بعد اشتباكات مسلحة شهدتها المنطقة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بين مجموعتين مسلحتين تابعتين لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وسط أحياء سكنية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين السكان. وقال مصدر أمني تابع لمديرية أمن صرمان لـ"العربي الجديد"، إن الاشتباكات اندلعت على خلفية خلاف بين مسلحين اثنين ينتميان إلى المجموعتين، قبل أن يتطور الموقف سريعاً إلى مواجهات مسلّحة استُخدمت فيها الأسلحة المتوسطة داخل مناطق مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر أن العلاقة بين المجموعتين تشهد منذ فترات طويلة حالة من التوتر والخلاف المرتبط بالصراع على مناطق النفوذ، وممرات تهريب المهاجرين. ورغم توقف الاشتباكات وعودة الهدوء النسبي إلى المدينة، أكد المصدر الأمني أن حالة الخوف لا تزال تسيطر على عدد من أحياء صرمان، في ظل تخوف الأهالي من تجدد المواجهات المسلحة.

وفي السياق ذاته، أعلن المجلس البلدي في صرمان سقوط قتيل من المسلحين في أثناء الاشتباكات، معرباً عن استنكاره لما وصفها بـ"الأحداث المؤسفة التي تشهدها المدينة، والمتمثلة في اختراقات أمنية خطيرة تهدد سلامة المواطنين". ودعت البلدية في بيان لها، "كافة الأطراف المتنازعة إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب صوت الحكمة والعقل، والابتعاد عن أصوات التأجيج"، مؤكدة إدانتها لـ"التصرفات الخارجة عن القانون"، ومشددة على أنها "لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن صرمان"، مع اتخاذ "كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين".

كما دعت البلدية المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم"، بالتزامن مع دعوات أطلقها الهلال الأحمر الليبي للعائلات العالقة داخل مناطق الاشتباكات، بضرورة البقاء في المنازل وتجنب التحركات غير الضرورية. وألقت التطورات الأمنية بظلالها على القطاع التعليمي، إذ أعلنت جامعة صرمان تعليق الدراسة اليوم، وتأجيل الامتحانات إلى مواعيد لاحقة، فيما قررت جامعة الزاوية، المحاذية لصرمان، تعليق الدراسة بسبب الأوضاع الأمنية على الطريق الساحلي الرابط بين المدينتين، على أن تُستأنف الدراسة غداً الأحد، مع إمكانية تعديل جداول الامتحانات وفق المستجدات الأمنية.

ومنذ نحو عامين تشهد مدينتا الزاوية وصرمان، اشتباكات متكررة بين القوى المسلحة المسيطرة عليها، حيث تُعدّ المدينتان من أبرز نقاط انطلاق عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر نحو السواحل الأوروبية، وتتقاسم النفوذ فيها، وفي المناطق مجموعات مسلحة مختلفة.