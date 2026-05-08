ليبيا.. عملية أمنية ضد مجموعات مسلحة في الزاوية

- أطلقت مديرية أمن الزاوية عملية أمنية واسعة شمال المدينة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، بهدف فرض الأمن وملاحقة المطلوبين واستعادة السيطرة على المجمع النفطي الذي تستخدمه مجموعات مسلحة في أنشطة غير قانونية. - أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط إيقاف مصفاة الزاوية وإخلاء الميناء بسبب الاشتباكات المسلحة، وناشدت بوقف إطلاق النار فوراً لحماية العاملين والمنشآت. - دعا مركز طب الطوارئ السكان للحذر، فيما أرسل الهلال الأحمر سيارات إسعاف للمناطق القريبة، وتُعد الزاوية منطقة نفوذ للمجموعات المسلحة المتنافسة.

أعلنت مديرية أمن الزاوية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الجمعة، انطلاق عملية أمنية واسعة تستهدف ما وصفتها بـ"أوكار الخارجين عن القانون"، وذلك بالتنسيق مع عدد من الأجهزة الأمنية، وبناءً على أوامر صادرة عن النيابة العامة. وتشهد أحياء شمال مدينة الزاوية، ولا سيما المناطق المحيطة بالمجمع النفطي، اشتباكات مسلحة اندلعت منذ ساعات، وسط توقف شبه كامل لحركة المواطنين في الطرق المؤدية إلى المنطقة، وفق ما أفاد به شهود عيان "العربي الجديد".

وقالت المديرية، في بيان رسمي، إنّ العملية تأتي ضمن جهود فرض الأمن وملاحقة العناصر المطلوبة، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو مواقع تُستخدم لإيواء المطلوبين، كما حذرت المديرية المطلوبين من مقاومة القوات المكلفة بتنفيذ العملية، مؤكدة أن كل من يسلم نفسه طواعية سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. من جانبه، أوضح الضابط في قوة دعم المديريات بمدينة الزاوية سلامة كشلوط، أن العملية جرى الإعداد لها بالتنسيق بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المدينة، وتهدف إلى استعادة السيطرة على المجمع النفطي الذي تهيمن عليه مجموعات مسلحة منذ سنوات.

وأضاف كشلوط، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تلك المجموعات تستخدم المجمع ومنطقة الساحل المحيطة به في أنشطة غير قانونية، تشمل تهريب الوقود والمحروقات، إضافة إلى استغلال بعض النقاط القريبة في عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر، وأكد أن الحكومة عازمة على إنهاء سيطرة المجموعات المسلحة على المقرات الحكومية والمنشآت الحيوية داخل المدينة، والعمل على تفكيك نفوذها كلياً.

ومن جانبها، أعلنت شركة الزاوية لتكرير النفط، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إيقاف مصفاة الزاوية بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات، على خلفية الاشتباكات الدائرة في محيط المجمع النفطي. وقالت الشركة، في بيان، إن المنطقة المحيطة بالمجمع تشهد "اشتباكات مسلحة وتبادلاً لإطلاق النار"، مشيرة إلى أن "العديد من القذائف من العيار الثقيل" سقطت داخل مرافق الشركة ووصلت إلى "مناطق التشغيل".

وأضافت أن التطورات الميدانية دفعتها إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة طارئة بإيقاف المصفاة بالكامل"، حفاظاً على "سلامة أرواح المستخدمين والمنشآت والمحافظة على البيئة المحيطة". ورغم تأكيد مديرية أمن الزاوية أن ما يجري في محيط المجمع النفطي هو "عملية أمنية"، تستهدف ما وصفتها بـ"أوكار الخارجين عن القانون"، وتنُفذ بناء على أوامر صادرة عن النيابة العامة، ناشدت الشركة "كافة الأطراف المتنازعة بضرورة وقف إطلاق النار فوراً"، كما دعت الجهات الرسمية إلى "التدخل السريع وإبعاد الصراعات المسلحة عن المناطق الحيوية"، حفاظاً على سلامة العاملين والسكان، وضمان استمرار العمل داخل المجمع النفطي.

وفي السياق ذاته، دعا مركز طب الطوارئ والدعم، سكان المدينة إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم مغادرة منازلهم إلّا للضرورة القصوى، فيما دفعت فرق الهلال الأحمر بسيارات إسعاف إلى مفترقات الطرق القريبة من مناطق الاشتباكات، استعداداً للاستجابة لنداءات الاستغاثة وعمليات الإخلاء. وتُعد مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً غربي طرابلس، والتي تضم أكبر مصفاة للنفط في البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 120 برميل يومياً، من أبرز مناطق النفوذ للمجموعات المسلحة المتنافسة، التي تنشط في أنشطة غير قانونية، من بينها تهريب الوقود والمخدرات والاتجار بالبشر.

كما ترتبط بعض هذه المجموعات بتحالفات مع تشكيلات مسلحة تنشط في مدن الساحل الغربي، مثل صبراتة وصرمان والعجيلات، والتي شهدت خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة على خلفية صراعات النفوذ ومصادر التمويل. وتضم الزاوية أيضاً مجموعات مسلحة موالية لحكومة مجلس النواب، أبرزها تشكيلات يقودها حسن بوزريبة، شقيق وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام بوزريبة. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد نفذت خلال عامَي 2023 و2024، عدة عمليات أمنية باستخدام الطيران المسيّر، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لعصابات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر في مدن الساحل الغربي، بينها الزاوية وصرمان وصبراتة.