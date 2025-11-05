ليبيا: توقيف الرئيس السابق للشرطة القضائية المطلوب دولياً

أوقفت النيابة العامة في ليبيا، الرئيس السابق للشرطة القضائية أسامة المصري نجيم، بتهم تتعلق بتعذيب سجناء، توفي واحد منهم، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب. وقال مكتب النائب العام في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن قرار التوقيف جاء إلحاقاً "بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم"، مشيراً إلى "انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس".

وأشار مكتب النائب العام، إلى أنه أجرى "استجواباً تناول الظروف الملابسة لانتهاك حقوق عشرة نزلاء، والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب". وقال إنه تمت إحالة "المتهم، وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي للقضاء". ونجيم، الرئيس السابق للشرطة القضائية، مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/ شباط 2015. وبموجب المذكرة، أُلقي القبض على نجيم في يناير/ كانون الثاني في فندق بمدينة تورينو بشمال إيطاليا، ثم أُفرج عنه بعد يومين، بناءً على أوامر من محكمة استئناف روما، بسبب خلل إجرائي.

وعقب الإفراج عنه، رحّلته روما إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة. وأحرج هذا الترحيل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وفور عودته إلى طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم، لضمان محاسبته الكاملة، أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. وليبيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير/ شباط 2011، عقب اندلاع احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي، وقد قُمعت بعنف في منتصف مايو/ أيار. هذا وقدّمت حكومة طرابلس، بياناً رسمياً إلى المحكمة تقبل فيه "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة المرتكبة منذ عام 2011 وحتى الآن.

(فرانس برس)