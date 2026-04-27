ليبيا تبحث مع اليونان تفعيل اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية

- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع وزير الخارجية اليوناني جورجوس غيرابتريتيس تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود البحرية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. - تأتي زيارة غيرابتريتيس إلى طرابلس في إطار سلسلة من التحركات الدبلوماسية بين ليبيا واليونان، بهدف إعادة تنشيط الحوار السياسي والاقتصادي ومعالجة الملفات الخلافية المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. - تصاعدت التوترات الإقليمية بعد توقيع الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في 2019، مما دفع اليونان لرفضه واعتباره اعتداءً على منطقتها الاقتصادية حول جزيرة كريت.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية اليوناني جورجوس غيرابتريتيس تفعيل اللجنة الفنية – اليونانية المشتركة لترسيم الحدود البحرية. ووصل غيرابتريتيس إلى طرابلس اليوم في زيارة رسمية، التقى خلالها الدبيبة، ومن المنتظر أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ووفقاً لبيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية فقد ناقش الدبيبة وغيرابتريتيس أيضاً "سبل تفعيل آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية". وأكد الجانبان، بحسب البيان، أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين ليبيا واليونان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.

وتأتي الزيارة في إطار سلسلة من التحركات الدبلوماسية المتبادلة بين طرابلس وأثينا خلال الأشهر الماضية، وسط مساعٍ لإعادة تنشيط قنوات الحوار السياسي والاقتصادي، ومعالجة الملفات الخلافية المرتبطة بترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

وتعد قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من القضايا المشتركة التي دارت حولها مفاوضات قبل أن تتوقف في 2006 من دون حسم. غير أن القضية عادت بقوة إلى الواجهة عقب توقيع الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في 2019، ثم تجديده عام 2022، ما أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية بشأن مناطق النفوذ وحقوق التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، إذ سارعت اليونان إلى إعلان رفضها واعتبار ما حدث اعتداء على منطقتها الاقتصادية الواقعة حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، التي تعتبرها اليونان جزءاً أصيلاً من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.

وخلال الأشهر الماضية تبادل الطرفان الزيارات في هذا الشأن، إذ زار وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور أثينا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما أجرى غيرابتريتيس زيارات عدة إلى طرابلس وبنغازي، خلال شهري سبتمبر/ أيلول الماضي، وإبريل/ نيسان الجاري.