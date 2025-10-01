ليبيا: بدء تنفيذ اتفاق طرابلس الأمني عقب لقاء بين المنفي والدبيبة

- بدأت حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ اتفاق طرابلس الأمني بخروج قوات الاحتياط من محيط العاصمة، بهدف تخفيف التوتر وتهيئة الظروف للاستقرار. تشمل المراحل التالية تجميع الأجهزة الأمنية في مقرات رئيسية وتسليم مديرية أمن طرابلس مهمة تأمين العاصمة. - الاتفاق جاء نتيجة تفاهمات بين الحكومة والمجلس الرئاسي، مع تسليم مطار معيتيقة لقوة محايدة. تشرف لجنة مشتركة على تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة، بدءاً بخروج القوات ومروراً بانتقال الأجهزة الأمنية. - تصاعدت التوترات الأمنية منذ أغسطس مع دخول أرتال مسلحة، بينما تلعب البعثة الأممية وتركيا دوراً في مراقبة التنفيذ والتوافق بين الأطراف. التوترات تعود لمواجهات سابقة ومحاولات إنهاء وجود جهاز الردع.

كشف مصدر من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لـ"العربي الجديد" عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق طرابلس الأمني، اليوم الأربعاء، بخروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع من محيط طرابلس الكبرى، باعتبارها خطوة لتخفيف التوتر الأمني وتهيئة الظروف لاستقرار دائم. وذكر المصدر أن الخطوة الثانية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل ببدء تجميع الأجهزة الأمنية في مقرات رئيسية داخل العاصمة، على أن تليها المرحلة الثالثة تتسلّم فيها إدارة مديرات أمن طرابلس تأمين العاصمة بالكامل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

قد اتفقا اليوم الأربعاء على دعم تنفيذ بنود اتفاق طرابلس الأمني، مؤكدين التزامهما الكامل بالخطة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في العاصمة. وأوضح المكتب الإعلامي للمنفي، في بيان، عقب لقاء جمع المنفي بالدبيبة اليوم الأربعاء، أن الاتفاق ينصّ على بدء إعادة التمركزات بخروج قوات الاحتياط التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج حدود طرابلس الكبرى، ثم انسحاب كل جهاز أمني إلى مقره الرئيسي داخل العاصمة، وصولاً إلى تسليم مديرية الأمن مهمة تأمين العاصمة بعد انتهاء لجنة فض النزاع من مهامها.

من جانبه، أكد الدبيبة التزام حكومته بخطة إعادة التمركز، بما يعزز الاستقرار ويضمن انتقال مهمة التأمين إلى مديرية الأمن، في خطوة اعتبرتها الحكومة جوهرية لتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة.

وتعود بوادر اتفاق طرابلس الأمني إلى منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما كشفت مصادر مقربة من الحكومة والمجلس الرئاسي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، وصول تفاهمات بين جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي وبين الحكومة إلى مرحلة الاتفاق، إذ سلمت قوة الردع مطار معيتيقة إلى قوة محايدة تابعة أيضاً للمجلس الرئاسي كخطوة لإبداء الجهاز حسن نيته في تنفيذ الاتفاق. وذكرت ذات المصادر حينها أن المجلس الرئاسي والحكومة شكّلا لجنة مشتركة بإشراف رئاسة الأركان العامة لتتولّى متابعة تنفيذ الاتفاق بمراحله المختلفة، بدءاً بخروج قوات وزارة الدفاع بالحكومة إلى تخوم العاصمة، ومروراً بانتقال الأجهزة الأمنية إلى مقرات مركزية وضم فروعها إلى هذه المقرات المركزية، وصولاً إلى المرحلة النهائية بتولّي مديرية أمن طرابلس المسؤولية الكاملة عن تأمين العاصمة.

ويُعد الاتفاق هذا تتويجاً لاتصالات بدأت منذ مطلع سبتمبر بين الحكومة والجهاز بوساطة المجلس الرئاسي، في أعقاب التوترات التي شهدتها العاصمة منذ 20 أغسطس/ آب، حين دخلت أرتال مسلحة تابعة للحكومة من خارج طرابلس، بالتزامن مع تحشيدات داخلها، مقابل تعزيز جهاز الردع انتشاره في مواقعه، خصوصاً قاعدة معيتيقة التي تُعتبر مركز ثقله الأمني والعسكري. ورغم أن الجانبين لم يعلنا الاتفاق رسمياً، إلا أن مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم أدلى بتصريحات لـ"العربي الجديد"، منتصف سبتمبر الماضي، أوضح خلالها أن التفاهم قائم على مبادئ عامة قابلة للتطبيق في مختلف مناطق النفوذ، مع المرونة لمعالجة أي عقبات محتملة، مشيراً إلى أن البعثة الأممية لعبت دوراً محورياً في تيسير الوصول إلى الاتفاق، بينما كان لتركيا دور في دفع الطرفين للتقارب دون التدخل في صياغة بنوده.

وحول الضمانات، أوضح دغيم، في ذات التصريحات، أن البعثة الأممية ستتولّى مراقبة التنفيذ، فيما يقتصر الدور التركي على تسهيل التوافق. ويرتبط التوتر الأمني الذي تصاعد بين الحكومة وجهاز الردع بالمواجهات المسلحة التي اندلعت منتصف مايو/ أيار بينهما، في محاولة لإنهاء الحكومة وجود الجهاز، عقب إنهاء وجود جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم. وعلى الرغم من التوصل لوقف إطلاق النار بعد ساعات من ذلك القتال، إلا أن الخلافات لم تهدأ، خصوصاً بعد تصريحات علنيّة أطلقها الدبيبة ضد جهاز الردع، واصفاً إياه بأنه "مليشيا خارجة عن القانون" و"دولة داخل الدولة"، ومشدداً على ضرورة تفكيكه لاستعادة الدولة سيطرتها على المؤسسات.

ويعتبر الردع القوّة الثانية من حيث النفوذ في طرابلس بعد جهاز دعم الاستقرار الذي جرى إنهاؤه، ويتولّى مهام تشمل تنفيذ الأحكام القضائية وإدارة السجون، غير أن تقارير أممية وثّقت انتهاكات واسعة في سجونه. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم، أحد قادته، بتهم ارتكاب انتهاكات ضد السجناء، والذي أصدرت الحكومة قراراً بإقالته وتنحيته من منصبه في مايو الماضي.