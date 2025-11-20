ليبيا: المنفي والدبيبة وتكالة يعلنون تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات"

- تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" يهدف إلى توحيد القرار الوطني بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الانسجام بين المؤسسات وتطوير منهجية موحدة لصنع القرار دون استحداث كيانات إضافية. - تسعى الهيئة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، في ظل تعقيدات سياسية وتصعيد بين مراكز القوى المتنافسة. - تشكيل الهيئة يأتي وسط مناكفات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، مع تعثر خريطة الطريق السياسية، مما يعرقل الاستقرار وإجراء الانتخابات.

أعلنت رئاسات المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" لتكون إطاراً لتنسيق العمل بين الجهات الثلاث بهدف توحيد القرار الوطني في الملفات السيادية والاستراتيجية وتعزيز الانسجام بين المؤسسات التنفيذية والاستشارية. جاء ذلك عقب اجتماع اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس.

واعتبر المجلس الرئاسي في بيان له أن الهيئة الجديدة تمثل "إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا"، وأنها تأتي "في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات". وأوضح المجلس الرئاسي أن الهيئة ستعمل على "تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وبلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية"، مؤكداً أن تأسيس الهيئة يمثل "استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة والتزاماً بتجاوز الانقسامات"، داعياً المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار.

ومن جهته، اعتبر المجلس الأعلى للدولة أن تأسيس الهيئة جاء ليكون "جسماً تنسيقياً يجمع القيادات الثلاث، ويُعنى بوضع منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتنسيق المواقف في الملفات التي تتطلب خطاباً رسمياً واحداً يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، ويصون السلم الأهلي، ويحمي الموارد والاقتصاد الوطني". وعلى الجانب الحكومي، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن الهيئة ستعقد "اجتماعات دورية وطارئة لتحديد المواقف المشتركة وتوحيد السياسات الرسمية للدولة الليبية"، وكذلك "تعزيز التنسيق بين المؤسسات دون إنشاء أي كيان جديد أو أعباء هيكلية".

ويشكل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية السلطة التنفيذية المنبثقة من اتفاق جنيف 2021 الذي انبثق من ملتقى الحوار السياسي، بوصفها سلطة منوطاً بها تمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات التي تعثر تنفيذها نهاية ذات العام، فيما قرر مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة عام 2021 وتكليف بديلة لها في فبراير/ شباط من العام التالي، قبل أن يدخل المجلس الرئاسي في مناكفات وخصومات مع مجلس النواب الذي قرر أيضاً في أغسطس/ آب العام الماضي اعتباره منتهي الولاية لانتهاء آجال اتفاق جنيف، إلا أن المجلس الرئاسي والحكومة استمرا في مهامهما بدعم من المجلس الأعلى للدولة الذي شكل واجهة لهما، وظل يتعامل معهما بصفته الدستورية التي منحها له اتفاق الصخيرات عام 2015، إذ يعد الشريك لمجلس النواب في العملية السياسية.

وفيما يأتي تشكيل "الهيئة العليا للرئاسات" في سياق سياسي معقد، إذ يعكس حالة التصعيد بإعادة ترتيب الاصطفافات بين مراكز القوى المتنافسة في ليبيا، يأتي أيضاً في الوقت الذي تدفع فيه البعثة الأممية بخريطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أغسطس/ آب الماضي، بهدف الوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ إذ تواجه الخريطة تعثراً كبيراً رغم مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على إطلاقها، إذ لم تُنجز المرحلة الأولى منها، كذلك لم تنجح البعثة حتى الآن في إطلاق "الحوار المهيكل" الذي يعد ركناً محورياً في خريطة الطريق ويستهدف إشراك فئات مجتمعية ومدنية في صياغة الطريق نحو الانتخابات. ورغم إعلان البعثة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول نيتها إطلاق الحوار خلال الشهر الجاري، إلا أن التجاذبات السياسية لا تزال تحول دون تحريك هذا المسار، وسط ممانعة واضحة من الأطراف المتنفذة التي تخشى فقدان مواقعها في أي تسوية انتخابية محتملة.