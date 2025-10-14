ليبيا: المبعوثة الأممية تدعو إلى دعم استكمال خريطة الطريق

- دعت المبعوثة الأممية هانا سيروا تيتيه القادة الليبيين إلى المشاركة في استكمال خريطة الطريق للانتخابات، مشددة على ضرورة الاتفاق على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإطار انتخابي قابل للتنفيذ، وأهمية وجود بيئة أمنية مستقرة. - كشفت تيتيه عن التحديات الاقتصادية في ليبيا، مثل غياب ميزانية موحدة وانتشار الفساد، وأكدت على ضرورة تعزيز النزاهة المالية، مرحبة بالخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد. - أكد مندوب ليبيا طاهر السني على أهمية الحوار الوطني وتمثيل القوى السياسية، داعياً لإنهاء التدخلات الخارجية وتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة مدنية قوية.

دعت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا هانا سيروا تيتيه اليوم الثلاثاء "جميع القادة الليبيين إلى المشاركة البناءة في جهودهم لضمان استكمال الخطوات الأولى في خريطة الطريق، بما يسمح بالتحضير للانتخابات"، مشددة خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن في نيويورك على أنه "لا يمكن لليبيا أن تتحمل استمرار التأخير أو التعطيل في استكمال خريطة الطريق".

وكشفت تيتيه أنها "تتواصل مع أعضاء وقيادات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإطار انتخابي قابل للتنفيذ"، وحثت "بشدة ممثلي مجلس النواب ومجلس الدولة على تسريع عملهم وتحمل مسؤولياتهم المتوقعة في استكمال هاتين المرحلتين الأوليتين من خريطة الطريق." وقالت إنه "في حال عدم تحقيق ذلك، يجب على البعثة - وستفعل - اتباع نهج آخر، والسعي إلى دعم هذا المجلس لضمان تقدم خريطة الطريق، بما يُسهم في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه ليبيا".

وقالت المبعوثة الأممية للدول الأعضاء في مجلس الأمن: "كما تذكرون من إحاطتي السابقة، كان الوضع الأمني في غرب ليبيا، وخاصةً في طرابلس، متوترًا. وقد هدد استمرار المواجهة، بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، الهدنة التي تم التوصل إليها في مايو/أيار 2025، مما زاد القلق العام من خطر التصعيد العسكري في العاصمة." وأضافت تيتيه: "يسعدني أن أبلغكم بأن التوترات قد خفت بفضل جهود الوساطة المشتركة التي بذلتها الجهات الفاعلة المحلية والشركاء الدوليون، وأشيد بتدخلات تركيا في هذا الصدد".

ورحبت المبعوثة الأممية بالتقدم المحرز محذرة من أن الوضع ما زال هشا. وقالت إن "وجود بيئة أمنية مستقرة أمر بالغ الأهمية للاستقرار والتقدم السياسي. ولتعزيز الهدنة والاستقرار المستدام في المنطقة الغربية، تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع المجلس الرئاسي على وضع آلية لتعزيز إصلاح قطاع الأمن في الغرب. وأحث المجلس الرئاسي على الإسراع في إنشاء هذه الآلية والمضي قدمًا في هذه العملية".

الوضع الاقتصادي

من ناحية أخرى، كشفت تيتيه "أن الحوكمة الاقتصادية والمالية ما زالت تعاني من خللٍ كبير، إذ تفتقر إلى ميزانية موحدة والآليات اللازمة لضبط النفقات في جميع أنحاء ليبيا. وتنتشر الممارسات التي تزدهر في بيئاتٍ تتسم بضعف الرقابة، مثل غسل الأموال وتحويل مسار الوقود المدعوم عبر شبكات التهريب، مما يُثقل كاهل الشعب الليبي، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفًا" وأضافت: "يؤدي الفساد الذي يُفيد المصالح الخاصة إلى تحويل مسار الاستثمارات الأساسية في التنمية، كالرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، وخاصةً للنساء والفئة العمرية الكبيرة من الشباب."

وعبرت عن قلقها البالغ لـ"إعلان مصرف ليبيا المركزي اليوم عن اكتشاف 6.5 مليارات دينار ليبي من فئة 20 دينارًا (حوالي 1.2 مليار دولار أميركي) غير مسجلة في فرع المصرف المركزي ببنغازي، ولم يتم إدخالها عبر القنوات القانونية للمصرف". وقالت إنه "بذلك، يصل إجمالي الأموال غير المشروعة التي عُثر عليها هذا العام إلى 10 مليارات دينار أي حوالي 1.8 مليار دولار أميركي"، مشيرة إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تُقوّض الثقة بالدينار، وتُبرز الحاجة المُلحة لتعزيز النزاهة المالية والمساءلة والرقابة."

ورحبت "بقرار البنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه المسألة. في هذا السياق، يُمثّل إطلاق ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في 24 سبتمبر/أيلول، للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خطوةً مهمةً إلى الأمام. تُقرّ الخطة بحجم المشكلة وطبيعتها المنهجية، إلا أن نجاحها سيعتمد في نهاية المطاف على الإرادة السياسية لتعزيز الشفافية، واستقلال المؤسسات، والمساءلة، والإدارة العادلة للموارد، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. والأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الخطة جماعيًا."

السني: دعوا الشعب الليبي يتخذ فعلاً زمام الأمور

إلى ذلك شدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، على "ضرورة التعامل مع الأزمة الليبية بمسؤولية من الجميع سواء في الداخل أو الخارج" داعياً إلى ضرورة "دعم الجهود الوطنية المخلصة التي تسعى للاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون". وشدد السني على ضرورة "أن تتسم جهود الوساطة الأممية هذه المرة بمخرجات واضحة وجدول زمني محدد، والتأكد من تمثيل القوى السياسية الفاعلة على طاولة الحوار، ودون إقصاء. وحينها، دعوا لليبيين أنفسهم يكتشفوا من هو المعرقل الحقيقي، ومن هو الذي يدافع عن تطلعاتهم وآمالهم لتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن وبقوانين عادلة ومنصفة، ويمكن تطبيقها واحترام نتائجها. من أجل تحقيق أولى الخطوات نحو الديمقراطية والحرية وإنهاء التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي."

وقال "المواطن الليبي يريد إنهاء المراحل الانتقالية ويريد إنهاء الانقسام واختيار من يمثله بعيدا عن الدكتاتورية وهيمنة الفرد. المواطن الليبي يريد دولة مدنية قوية وموحدة بدستور دائم وتداول سلمي على السلطة وآليات لدعم وتعزيز دور المجتمع المدني، مع احترام التشريعات الوطنية". وأضاف: "المواطن الليبي يود أن يتعافى اقتصاده وتتوافر له الخدمات الأساسية، ويستحق عيشا كريما ينعم بثرواته بعيدا عن الفساد والتهريب والمحسوبية". كما "يريد شراكة اقتصادية بعيدة عن تلاعب بعض الدول بمقدراته وأصوله. وأمواله واستثماراته".

وأضاف "المواطن الليبي يريد الأمن والأمان، بعيدا عن سطوة المليشيات والمجموعات المسلحة. وهو يريد جيشا احترافيا ولاؤه للوطن. يحميه ويحمي سيادته. وإنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على أرضه". كما شدد السني على رغبة الليبيين "بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنهاء حالات الإفلات من العقاب. ويتطلع المواطن الليبي إلى مصالحة وطنية شاملة وبكشف الحقيقة، والاعتراف بالخطأ. وجبر الضرر عن كل المراحل السابقة منذ 2011 إلى اليوم". وشدد على رغبة الليبيين "برفع العقوبات الدولية الظالمة على من انتفت أسباب وجودها عليهم".

وتطرق السني كذلك إلى ضرورة "الإفراج عن المحتجزين قسرا لسنوات، سواء في الداخل أو الخارج، والكشف عن مصير المفقودين، وعودة المهجرين لأرض الوطن." ثم تساءل عن "ضمانات نجاح الخطة الأممية والمبادرات الدولية المقدمة لتحقيق هذه المطالب؟ وإن كانت المهمة صعبة أو غير ممكنة بعد مرور كل هذه السنوات". وختم بالقول: "إذا دعوا الشعب الليبي يتخذ فعلاً زمام الأمور بيده، ويقرر مصيره بنفسه. ارفعوا عنه، تسلط هذا المجلس، والوصاية الدولية، الذي أصبح هو الآخر في حيرة من أمره، في ظل الانقسام الذي يشهده الجميع".