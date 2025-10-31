- أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن إطلاق "الحوار المهيكل" في نوفمبر، بمشاركة 120 ليبياً من مختلف الفئات، بهدف إشراكهم في خريطة الطريق السياسية لتعزيز الحوكمة والمصالحة الوطنية. - يتضمن الحوار ثلاثة مكونات رئيسية: وضع إطار انتخابي، توحيد المؤسسات، وإطلاق حوار تشاركي، بهدف تقديم توصيات لتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات ومعالجة دوافع الصراع. - أثارت الخطوة ردود فعل متباينة، حيث انتقدت الحكومة المكلفة تجاوز البعثة للمراحل الأولى من خريطة الطريق وعدم التنسيق مع وزارة الخارجية، مؤكدة على أهمية احترام السيادة الليبية.

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا عن فتح باب الترشيح للمشاركة في "الحوار المهيكل" الذي تعتزم إطلاقه في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بوصفه أحد المكونات الأساسية في خريطة الطريق السياسية التي طرحتها المبعوثة الأممية هانّا تيتيه أمام مجلس الأمن في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب الماضي.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الجمعة، إن الحوار سيضم نحو 120 ليبياً وليبية من مختلف المناطق والفئات المجتمعية، مشيرة إلى أن "شرائح الليبيين كافة ستتاح لهم أيضاً فرص أوسع لإبداء آرائهم من خلال استطلاعات رأي عبر الإنترنت، ولقاءات مباشرة وافتراضية". وأوضحت البعثة أنها بدأت بالفعل في تلقي الترشيحات من البلديات والأحزاب السياسية والجامعات والمؤسسات الوطنية الفنية والأمنية، فضلاً عن المجموعات المجتمعية والهيئات المتخصصة، مع احتفاظها بحق اختيار أعضاء إضافيين لضمان شمول جميع المكونات الثقافية والمناطق الجغرافية، وتحقيق التوازن المطلوب في تمثيل المرأة.

وبينت البعثة، في البيان، معايير الترشح للمشاركة في الحوار، مشيرة إلى أنها "تشمل امتلاك الخبرة أو التجربة العملية في واحد على الأقل من المجالات الأربعة للحوار، وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان"، موضحة على أن البعثة ستختار المشاركين النهائيين وفق ضوابط تضمن أن تعكس التشكيلة النهائية التنوع الواسع للمجتمع الليبي.

وأوضحت البعثة أن "الحوار المهيكل" هو الركن الثالث من خريطة الطريق الأممية التي ترتكز على ثلاثة مكونات رئيسية:

أولها وضع إطار انتخابي فني وقانوني قابل للتطبيق سياسياً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ثانيها توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة تعنى بتهيئة المناخ العام للعملية الانتخابية.

ثالثها إطلاق الحوار المهيكل آليةً تشاركيةً بين القوى الاجتماعية والمدنية.

ووفق ما جاء في بيان البعثة، فإن هذا المسار الجديد يهدف إلى "تقديم توصيات وسياسات عملية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، وصياغة رؤية وطنية مشتركة، ومعالجة دوافع الصراع طويلة الأمد، مع دعم الجهود قصيرة الأمد الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز الحوكمة في القطاعات الرئيسية"، إلا أنها استدركت بالقول إن الحوار لا يعد "هيئة لصنع القرار، بل منصة تتيح لشرائح أوسع من المجتمع الليبي فرصة المساهمة في تشكيل العملية السياسية وبناء توافق حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد".

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يتناول الحوار أيضاً القضايا العالقة من المسارات السياسية السابقة التي لم تُنفَّذ بعد وما زالت موضع خلاف، بما يسهم في تيسير انتقال سياسي سلمي بعد إجراء الانتخابات. كما سيُناقَش وضع آلية لتعزيز تنفيذ مخرجات الحوار المهيكل، وستُرفع التوصيات السياسية إلى المؤسسات الحكومية ذات الصلة".

وفي أول ردات الفعل الليبية، أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد بياناً حادّاً اتهمت فيه البعثة بتجاوز المراحل الأولى من خريطة الطريق والدخول مباشرة في المرحلة الثالثة المتعلقة بالحوار المهيكل، دون توضيح مصير المرحلتين الأولى والثانية اللتين نصتا على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة الخلافات حول القوانين الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز شهرين، يعقبها تشكيل حكومة جديدة موحدة تدمج المؤسسات المنقسمة وتُهيئ المناخ للانتخابات. وقال حماد، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن البعثة الأممية "قفزت فوق هاتين المرحلتين.. الأمر الذي أدى إلى ضياع تفاؤل الجميع بنجاح الخريطة، وإلى عرقلتها ووأدها قبل أن تبدأ أولى خطواتها".

وبحسب خريطة الطريق الأممية، فقد أُوكلت مهمة إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات ومعالجة الخلافات في القوانين الانتخابية إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خلال شهرين من إعلان الخريطة، غير أن المجلسين اعتبرا النظر في إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات أمر يقع ضمن ملف المناصب السيادية، وفقاً لنصوص الاتفاق السياسي، ورغم أنهما أعلنا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري الشروع في معالجة المناصب السيادية، مع إعطاء مجلس مفوضية الانتخابات الأولوية، إلا أنها لم يصلا إلى نتيجة بعد.

وانتقد حماد كذلك قيام البعثة بمخاطبة مؤسسات عامة كالجامعات والبلديات مباشرة لتقديم مرشحين للمشاركة في الحوار دون التنسيق المسبق مع وزارة الخارجية، معتبراً ذلك "إصراراً من البعثة على تجاوز القوانين والتشريعات الليبية والمواثيق الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي".

وشدد حماد على أن "وزارة الخارجية هي الجهة السيادية المخولة قانوناً بإدارة العلاقات الخارجية، وتمثيل الدولة أمام المنظمات الدولية، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومبدأ سيادة الدول المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة المادة 2 الفقرة 7"، وحذر الجهات والمؤسسات العامة "من التعامل المباشر مع أي جهة دولية دون الرجوع إلى الجهة المختصة قانوناً، وهي وزارة الخارجية". وأضاف أن "الأوضاع الأمنية في نطاق عمل الحكومة مستقرة وتحت السيطرة الكاملة للمؤسسات الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أن ملف المصالحة الوطنية "شأن داخلي بحت، لا يجوز أن يخضع لأي وصاية أو تدخل خارجي"، وأنه "يجب أن يُدار من خلال حوار وطني شامل بين الليبيين أنفسهم، بعيداً عن أي أجندات دولية"، بحسب البيان.

وذكّر حماد البعثة بأن ولايتها في ليبيا "محددة بقرارات مجلس الأمن، ولا تتجاوز نطاق الدعم الفني والاستشاري"، وطالبها بـ"احترام السيادة الليبية وعدم خلق قنوات موازية للمؤسسات الرسمية أو التدخل في القرارات السيادية للدولة". وختم البيان بتحذير للبعثة من "النهج الاستفزازي الذي يمثل تعدياً سافراً على السيادة الوطنية".

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر

، الذي تخضع لسلطته حكومة حماد، قد دعا القبائل الليبية، خلال اجتماع مع قياداتها قبل أسبوعين، إلى "صياغة خريطة طريق ليبية خالصة ترتكز على الشرعية المحلية"، ورفض ما وصفه بـ"الخريطة التي نسجت خيوطها وراء الحدود"، في إشارة واضحة إلى خريطة الطريق الأممية التي تستهدف مرحلة "الحوار المهيكل" فيها الشرائح المجتمعية والمدنية.