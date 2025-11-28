لويزة حنون: طالبت تبون بعفو عن النشطاء والإفراج عن معتقلي الرأي

- لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، طالبت الرئيس عبد المجيد تبون بإصدار عفو شامل عن الموقوفين في قضايا الرأي وحرية التعبير، مشددة على أهمية هذه الخطوة لتهدئة الأوضاع الداخلية في ظل التوتر الإقليمي. - تصاعدت الضغوط السياسية على السلطات الجزائرية للإفراج عن معتقلي الرأي، خاصة بعد الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال لدواعٍ إنسانية، رغم رفض السلطات وصفهم بمعتقلي الرأي. - حنون انتقدت توقيف الصحافي سعد بوعقبة وطالبت بالإفراج عن الباحث محمد بلغيث، مؤكدة على ضرورة فتح المجال للنقاش السياسي والإعلامي لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري (يساري)، لويزة حنون، عن فحوى لقائها يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس

عبد المجيد تبون، وكشفت عن طلبها منه إصدار عفو شامل يخصّ الموقوفين في قضايا الرأي وحرية التعبير. وقالت حنون في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة: "أثرت مع الرئيس قضايا الحريات والتعبير وسجناء الرأي والمعتقلين السياسي والحريات الأكاديمية".

وأضافت حنون أنها طالبت تبون بالسعي للحد من سهولة اتخاذ قرارات السجن، واتخاذ خطوة باتجاه عفو موسع، وقالت: "أوضحت لرئيس الجمهورية أننا بحاجة إلى عفو سياسي شامل وإطلاق سراح الموقوفين من نشطاء الرأي، الرئيس قال إنه سبق وأن أطلق مئات الموقوفين، لكني أكدت له أن ما أقصده يتعلق بالموقوفين في قضايا الرأي"، واعتبرت حنون أن مثل هذه الخطوة "من شأنها أن تساعد على استعادة السكينة في البلاد وتهدئة الجبهة الداخلية، خاصة في ظل مناخ إقليمي معقد ومتوتر".

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الضغوط السياسية على السلطة الجزائرية لإطلاق سراح الموقوفين من معتقلي الرأي والمتابعين في قضايا ذات صلة بتعبيرات سياسية ومواقف ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وأنشطة التجمهر غير مرخص، في أعقاب قرار تبون الإفراج لدواعٍ إنسانية عن الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال، برغم أن هذا الأخير كان أدين بتهم الخيانة والمساس بالوحدة الوطنية.

وفي الغالب ترفض السلطات الجزائرية، والرئيس تبون في تصريحاته، الإقرار بوصف الناشطين المعتقلين والمدانين في قضايا تتعلق بمنشورات سياسية بأنهم من معتقلي الرأي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كان تبون قد أصدر عفواً عن 17 من معتقلي الرأي والنشطاء، الذين سبق وأن أُدينوا في قضايا رأي وتعبير ومنشورات، ومن أبرزهم الصحافي ومدير موقع وراديو مغرب، إحسان القاضي، الذي كان أدين بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تلقي أموال من الخارج، والصحافيين عمر فرحات وسفيان غيروس ومعتقل الرأي والناشط البيئي المعروف محاد قاسمي.

وجدّدت حنون رفضها المطلق لتوقيف وسجن الصحافي سعد بوعقبة، أمس الخميس، ووصفت القرار بأنه يمثل "صدمة"، خاصة بالنسبة لصحافي يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مريض بالقلب، واعتبرت أن الجزائر ليست بحاجة إلى مثل هذه القضايا، وطالبت بالإفراج أيضاً عن الباحث والمؤرخ محمد بلغيث، المدان بالسجن في قضية تصريحات حول قضايا تاريخية. وقالت: "ذكرت تبون بتصريحه الأخير المتعلق بفتح الفضاء السياسي والإعلامي، والسماح بالنقاش الحر والمسؤول من المختصين والأكاديميين، وحتى في حال كانت هناك محاكمات حول مثل هذه القضايا، لا يجب أن يكون اللجوء إلى السجن هو الخيار الأمثل".

وأكدت حنون أن تبون التزم بإعطاء توجيهات لمنع التزوير ومحاربة التلوث السياسي والمال الفاسد في الانتخابات، لكن حنون اعتبرت أن التزوير والمال الفاسد ليسا وحدهما المشكلة الأساسية في الاستحقاقات الانتخابية، وأن المسألة الأكثر قلقاً للقوى السياسية في الانتخابات هي العزوف الانتخابي من الناخبين، وأكدت أنها حثّت تبون على ضرورة اتخاذ تدابير فتح المجال النقاش والعمل السياسي، بما يتيح استعادة المواطنين الثقة في الانتخابات والعمل السياسي.